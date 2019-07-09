Тунис обыграл Гану по пенальти в 1/8 финала КАН-2019

Сборная Туниса одержала победу над Ганой по итогам серии пенальти и вышла в четвертьфинал Кубка Африканских Наций.
Гана - Тунис 1:1 (0:0, по пенальти 4:5)
Голы: Бедуи 92 (автогол) - Хенисси 73
Гана: Офори, Йадом, Баба, Бойе, Нуху, Вакасо, Партей, Аква (Экубан 75), Андре Айю (Гьян 84), Овусу, Жордан Айю
Тунис: Ассен, Кехрида, Мерия, Бронн, Хаддади, Сасси, Шкири, Бадри (Хазри 68), Шалали, Мсакни (Слити 82), Хенисси (Бедуи 90)
Предупреждения: Бойе 11, Бронн 12, Мсакни 49, Вакасо 87, Нуху 90
В другой встрече сборная Кот-д’Ивуара прошла команду Мали.
Ганцы понравились больше, но проиграли по делу . Столько моментов запарывать нельзя!!!
Ганцы понравились больше, но проиграли по делу . Столько моментов запарывать нельзя!!!