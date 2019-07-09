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Тунис обыграл Гану по пенальти в 1/8 финала КАН-2019

сегодня, 00:48
ГанаЛоготип футбольный клуб Гана1 : 1Логотип футбольный клуб ТунисТунисМатч завершен

Сборная Туниса одержала победу над Ганой по итогам серии пенальти и вышла в четвертьфинал Кубка Африканских Наций.

Гана - Тунис 1:1 (0:0, по пенальти 4:5)
Голы: Бедуи 92 (автогол) - Хенисси 73

Гана: Офори, Йадом, Баба, Бойе, Нуху, Вакасо, Партей, Аква (Экубан 75), Андре Айю (Гьян 84), Овусу, Жордан Айю

Тунис: Ассен, Кехрида, Мерия, Бронн, Хаддади, Сасси, Шкири, Бадри (Хазри 68), Шалали, Мсакни (Слити 82), Хенисси (Бедуи 90)

Предупреждения: Бойе 11, Бронн 12, Мсакни 49, Вакасо 87, Нуху 90

В другой встрече сборная Кот-д’Ивуара прошла команду Мали.

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Все комментарии
шyм
шyм ответил Leha-ha50
   223 / 737
сегодня в 00:58
Согласен насчёт моментов, класс у них намного выше
шyм
шyм ответил Гоша Тамбовский
   223 / 737
сегодня в 00:58
Должны были в основное все решат, в принципе сами виноваты
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 737
сегодня в 00:56
Жиресс Ален выпустил Беду...и чуть не накликал беду!!!
Ганцы понравились больше, но проиграли по делу . Столько моментов запарывать нельзя!!!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   234 / 737
сегодня в 00:54
Жаль Гану, была не слабей.
шyм
шyм ответил Шишанутый
   223 / 737
сегодня в 00:52
Ну и с пенкой повезло все таки один удар был неудачный
шyм
шyм ответил Шишанутый
   223 / 737
сегодня в 00:52
Не сказал бы что полигон был лучше, но победа заслуженная
Lazurny
Lazurny
   356 / 737
сегодня в 00:50
Тунис с победой!
Шишанутый
Шишанутый
   27 / 737
сегодня в 00:49
Тунис был лучше по игре и заслужено идет дальше. Пенки свои тоже четко пробили. С победой Тунис!
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