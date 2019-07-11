Агент: «Баринов мог уехать в Англию, но решил остаться в „Локомотиве“»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов мог этим летом перебраться в английский чемпионат. Об этом заявил агент игрока Павел Банатин.
Про «Спартак» – это неправда. Но других предложений действительно было много. В общем-то, ни для кого не секрет, что Баринов – прогрессирующий и востребованный полузащитник, в этом году он стал вызываться в сборную России и получать там игровое время, а в «Локомотиве» является твердым футболистом стартового состава. Думаю, болельщикам «Локо» должно быть приятно, что ради родного клуба Дима отказался от очень привлекательных вариантов.
Каких? Из клубов-конкурентов из РПЛ, из английской премьер-лиги и из других лиг Европы. Предложений действительно пришло немало, и очень привлекательных. Но Баринов изначально был нацелен продолжить расти и побеждать вместе с «Локомотивом». Эти слова могут громко прозвучать, но Дмитрий – правда настоящий патриот «Локомотива». А финансовая сторона никогда не была для него первоочередной темой.
Поэтому, самое время поговорить о консервативных клубных пристрастиях..:))
Поэтому, самое время поговорить о консервативных клубных пристрастиях..:))
странно это
странно это