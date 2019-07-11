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Агент: «Баринов мог уехать в Англию, но решил остаться в „Локомотиве“»

сегодня, 20:30

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов мог этим летом перебраться в английский чемпионат. Об этом заявил агент игрока Павел Банатин.

Про «Спартак» – это неправда. Но других предложений действительно было много. В общем-то, ни для кого не секрет, что Баринов – прогрессирующий и востребованный полузащитник, в этом году он стал вызываться в сборную России и получать там игровое время, а в «Локомотиве» является твердым футболистом стартового состава. Думаю, болельщикам «Локо» должно быть приятно, что ради родного клуба Дима отказался от очень привлекательных вариантов.

Каких? Из клубов-конкурентов из РПЛ, из английской премьер-лиги и из других лиг Европы. Предложений действительно пришло немало, и очень привлекательных. Но Баринов изначально был нацелен продолжить расти и побеждать вместе с «Локомотивом». Эти слова могут громко прозвучать, но Дмитрий – правда настоящий патриот «Локомотива». А финансовая сторона никогда не была для него первоочередной темой.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   49 / 734
сегодня в 21:40
Правильное решение. Молодой, талантливый и ему необходимо твердо стать на ноги в нашем чемпе. Играть в основе Сборной и тогда прыгнуть в объятия европы.
Питер Ман
Питер Ман
   13 / 734
сегодня в 21:34
Молодец, нечего там в гейропе делать. Хотелось бы вообще Баринова видеть в Зените, когда Барриос уедет в европейский топ
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 734
сегодня в 21:18
Ваши патриоты те кто боится рот открыть
nikoladolgov
nikoladolgov
   424 / 734
сегодня в 21:09
ясент аент, никому не нужен.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 734
сегодня в 21:08
Пусть сначала в створ попадать научится, а то лупит по облакам!!!
pomor45
pomor45
   81 / 734
сегодня в 21:02
Или лодырь, или дурак.
Igo0rek
Igo0rek
   23 / 734
сегодня в 21:00
Это все равно что, отказаться от Мерседеса и продолжать ездить на жиге.
VV V
VV V ответил particular
   217 / 734
сегодня в 20:48
В РПЛ лениво перемещаться, в Англии игр много и придётся умываться в раковине с пробкой, в Норвегии холодно, на Кипре тесно, а в Албании криминально..:)) Поэтому, самое время поговорить о консервативных клубных пристрастиях..:))
А ведь правда......они (англопиндосы) когда моют посуду раковину затыкают пробкой-экономика должна быть экономной !
Footbolista
Footbolista ответил морозз
   1 / 734
сегодня в 20:45
Он посмотрел, что боссы МИ-6 устроили со Скрипалями и решил остаться)...
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 20:45
Снимите лапшу с ушей
particular
particular
   4 / 734
сегодня в 20:44
В РПЛ лениво перемещаться, в Англии игр много и придётся умываться в раковине с пробкой, в Норвегии холодно, на Кипре тесно, а в Албании криминально..:))
Поэтому, самое время поговорить о консервативных клубных пристрастиях..:))
BDA8181
BDA8181
   474 / 734
сегодня в 20:39
Патриот ?! Трус , испугался что придётся пахать ! А не нахалявую бабки получать.
112910415
112910415
   64 / 734
сегодня в 20:37
почему-то не раскрывает подробности о привлекательных предложениях
странно это
морозз
морозз
   18 / 734
сегодня в 20:35
Ему бы надо посмотреть что боссы РЖД устроили с Тарасовым и очень хорошо подумать над этим!
made in Africa
made in Africa
   96 / 734
сегодня в 20:35
Ну и дурак, пусть дальше варится в продажном чемпионате.
Eirek
Eirek
сегодня в 20:34
Типа лимит работает?)
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