Агент: «Баринов мог уехать в Англию, но решил остаться в „Локомотиве“»

Полузащитник «Локомотива» мог этим летом перебраться в английский чемпионат. Об этом заявил агент игрока Павел Банатин.

Про «Спартак» – это неправда. Но других предложений действительно было много. В общем-то, ни для кого не секрет, что Баринов – прогрессирующий и востребованный полузащитник, в этом году он стал вызываться в сборную России и получать там игровое время, а в «Локомотиве» является твердым футболистом стартового состава. Думаю, болельщикам «Локо» должно быть приятно, что ради родного клуба Дима отказался от очень привлекательных вариантов.