«Локомотив» отказался продавать Гильерме в «Спартак»

«Спартак» сегодня отправил в офис «Локомотива» официальное предложение по поводу выкупа прав на голкипера Гильерме.
Сообщается, что сумма трансфера не устроила вице-чемпионов России. Если верить слухам, то «красно-белые» предложили за игрока 500 тысяч евро.
Контракт 33-летнего футболиста с «Локомотивом» истекает в декабре этого года.
Зимой заберем бесплатно
Ну или на крайняк перейдет в Зенит
Через Бург - Арсенал и Рубин
Бомжам не привыкать
Зимой заберем бесплатно
Ну или на крайняк перейдет в Зенит
Через Бург - Арсенал и Рубин
Бомжам не привыкать
За выход в 1/8 финала команды получат по 9,5 миллиона, за 1/4 финала — по 10,5 миллиона, за 1/2 финала — по 12 миллионов, за выход в финал — по 15 миллионов. Победителю Лиги чемпионов дополнительно выплатят еще четыре миллиона евро.
___________
это ли не позор, товарищи? в то время, как зенит получит минимум 25 лямов - кто-то получит только мешок с желудями за очередное 4 место в группе ЛЕ! и то - если туда попадёт 😆
За выход в 1/8 финала команды получат по 9,5 миллиона, за 1/4 финала — по 10,5 миллиона, за 1/2 финала — по 12 миллионов, за выход в финал — по 15 миллионов. Победителю Лиги чемпионов дополнительно выплатят еще четыре миллиона евро.
___________
это ли не позор, товарищи? в то время, как зенит получит минимум 25 лямов - кто-то получит только мешок с желудями за очередное 4 место в группе ЛЕ! и то - если туда попадёт 😆
https://www.youtube.com/watch?v=egrNyMZz1Dw
Дениску Глушакова то выгнали, даже чехов никто не позовет
Дениску Глушакова то выгнали, даже чехов никто не позовет
Максименко пускал с центра поля. А Яшин вообще пускал со своей половины, но мировым вратарём это ему стать не помешало.
Максименко пускал с центра поля. А Яшин вообще пускал со своей половины, но мировым вратарём это ему стать не помешало.