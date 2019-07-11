«Локомотив» отказался продавать Гильерме в «Спартак»

сегодня, 18:07

«Спартак» сегодня отправил в офис «Локомотива» официальное предложение по поводу выкупа прав на голкипера Гильерме.

Сообщается, что сумма трансфера не устроила вице-чемпионов России. Если верить слухам, то «красно-белые» предложили за игрока 500 тысяч евро.

Контракт 33-летнего футболиста с «Локомотивом» истекает в декабре этого года.