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«Локомотив» отказался продавать Гильерме в «Спартак»

сегодня, 18:07

«Спартак» сегодня отправил в офис «Локомотива» официальное предложение по поводу выкупа прав на голкипера Гильерме

Сообщается, что сумма трансфера не устроила вице-чемпионов России. Если верить слухам, то «красно-белые» предложили за игрока 500 тысяч евро.

Контракт 33-летнего футболиста с «Локомотивом» истекает в декабре этого года.

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
   168 / 735
сегодня в 20:06
Бомжи за миллион купят ! Уже был вброс, что Лунёв не тянет
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Николай 86
   8 / 735
сегодня в 20:06
Не знаю нужен ли он Спартаку, скорее всего нет, но Локо странно поступает - зимой отдаст бесплатно. При этом сам Гильерме, зная это, будет беречь себя, чтоб не травмироваться
Беречь себя не будет, иначе место в сборной может потерять!
Николай 86
Николай 86
   90 / 735
сегодня в 20:00
Не знаю нужен ли он Спартаку, скорее всего нет, но Локо странно поступает - зимой отдаст бесплатно. При этом сам Гильерме, зная это, будет беречь себя, чтоб не травмироваться
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 735
сегодня в 19:59
Сколько же просит Локо???
Просто идиот
Просто идиот ответил ziborock
сегодня в 19:37
    Просто идиот
    Просто идиот
    сегодня в 19:36
    Зато негры бегут в спртак табуном.. Традиции мать их..
    Юрниекс
    Юрниекс
       206 / 735
    сегодня в 19:29
    Лет этак...через 5 -7 можно и в хрюштник. .. Тогда можно и по 7 штук пускать, не стыдно будет..
    ziborock
    ziborock ответил Питер Ман
       9 / 735
    сегодня в 19:25
    Федун хочет окончательно развалить российский футбол, заполнить его иудами и беспределом
    Разваливать то уже нечего! Газпром постарался!
    борька
    борька
       51 / 735
    сегодня в 19:17
    Палыч отстоял, утряс все расногласия!
    МКС
    МКС
       25 / 735
    сегодня в 19:14
    Ну и не нать

    Зимой заберем бесплатно

    Ну или на крайняк перейдет в Зенит

    Через Бург - Арсенал и Рубин

    Бомжам не привыкать
    ДАША Д
    ДАША Д
       118 / 735
    сегодня в 19:12
    Значит уйдет бесплатно.
    Mangur
    Mangur
       320 / 735
    сегодня в 19:11
    Охренели тарасовцы.
    parallels
    parallels
       11 / 735
    сегодня в 19:00
    Каждый из 32 клубов, которые выступят в групповом этапе Лиги чемпионов, получит по 15,25 миллиона евро (14,5 миллиона в качестве начальной выплаты и 0,75 — в виде дополнительной). Бонус за каждую победу в группе составит 2,7 миллиона, за ничью — 0,9 миллиона.

    За выход в 1/8 финала команды получат по 9,5 миллиона, за 1/4 финала — по 10,5 миллиона, за 1/2 финала — по 12 миллионов, за выход в финал — по 15 миллионов. Победителю Лиги чемпионов дополнительно выплатят еще четыре миллиона евро.
    ___________
    это ли не позор, товарищи? в то время, как зенит получит минимум 25 лямов - кто-то получит только мешок с желудями за очередное 4 место в группе ЛЕ! и то - если туда попадёт 😆
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 735
    сегодня в 18:52
    Дадим пару миллионов тарасову на тренеровки с дублем
    Брулин
    Брулин
       216 / 735
    сегодня в 18:47
    Если буде уходить зимой. то ставить в основу нельзя.
    морозз
    морозз
       18 / 735
    сегодня в 18:41
    Гильерме бы наладил игру в обороне, жаль если его не будет в Спартаке!
    Sergey Z
    Sergey Z
       282 / 735
    сегодня в 18:39
    Зачем укреплять конкурентов!
    Sully
    Sully
       99 / 735
    сегодня в 18:39
    Гильерме избежал позора!
    made in Africa
    made in Africa ответил Литейный 4
       101 / 735
    сегодня в 18:36
    Семьлихов всем нам нравится. Вратарь из плеяды рекордсменов у свиней как никак. Гыгыгы
    После семи дырок на Энфилде ему не особо доверяют, даже из итальянского пердива ноунейма берут.
    parallels
    parallels
       11 / 735
    сегодня в 18:36
    позор! (не локомотиву)
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Miaf
       7 / 735
    сегодня в 18:30
    А по делу, Селихов лично меня устраивает, вот Максименко - бесполезный вратарь.
    Семьлихов всем нам нравится. Вратарь из плеяды рекордсменов у свиней как никак. Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4
       7 / 735
    сегодня в 18:28
    Гиля от одной только мысли перейти к свиньям, попортил себе карьеру. Гыгыгы
    made in Africa
    made in Africa
       101 / 735
    сегодня в 18:27
    Посмотрим, станет ли Гильерме Глушаковым через полгода.
    EAGinLE
    EAGinLE
       27 / 735
    сегодня в 18:26
    Пусть в Локо играет .
    particular
    particular
       3 / 735
    сегодня в 18:26
    Конечно... Локо, может позволить себе, из вредности, отказаться от денег сейчас, что бы перед Новым годом отпустить игрока агентом и с подарочной ёлкой..:))
    Айфонутый
    Айфонутый
       710 / 735
    сегодня в 18:25
    Свезло Гили. )
    Питер Ман
    Питер Ман ответил Footbolista
       13 / 735
    сегодня в 18:22
    За такое его могут и в бетон закатать...ты об этом подумал?)...
    Гинер бы смог, а из пупсиков кто сможет? Федун? Или Кононов?)))
    Дениску Глушакова то выгнали, даже чехов никто не позовет
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       242 / 735
    сегодня в 18:22
    Зулусов никому неизвестных свиньи покупают за миллионы, а тут пожалели денег за паспорт российский.
    Bastardo
    Bastardo ответил Miaf
       256 / 735
    сегодня в 18:21
    вопрос только в том, сколько еще грубых ляпов он допустит , подставив тем самым команду, пока станет (крутым вратарем) .
    Лучшие вратари даже на пике карьеры пускают ляпы, просто не часто. И иногда откровенно не выручают. Того же Щесны в Арсенале вспомнить, вратарь порою играл непойми как, а основой стал благодаря "синхронным" травмам Альмунии и Фабиански. А теперь это наследник Буффона.
    Максименко пускал с центра поля. А Яшин вообще пускал со своей половины, но мировым вратарём это ему стать не помешало.
    drug01
    drug01
       109 / 735
    сегодня в 18:20
    Правильно!
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