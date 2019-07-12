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38-летний Крауч объявил о завершении карьеры

сегодня, 13:12

Двухметровый нападающий Питер Крауч объявил о завершении игровой карьеры в 38-летнем возрасте.

Если бы в 17 лет я от вас услышал, что я сыграю на чемпионатах мира, дойду до финала Лиги чемпионов, выиграю Кубок Англии и забью 100 голов в Премьер-Лиге, я бы вам не поверил. Моя главная мечта воплотилась в реальность.

Крауч выступал в КПР, «Портсмуте», «Астон Вилле», «Норвиче», «Саутгемптоне», «Ливерпуле», «Тоттенхэме» и «Сток Сити». Последним клубом форварда был «Бернли».

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Все комментарии
777dimon86
777dimon86 ответил КЭТиК
   427 / 735
сегодня в 13:57
Так ему и не зачем бегать, да и прыгать)))
Морозовский
Морозовский ответил Так Себе Аналитик
   4 / 735
сегодня в 13:53
Насколько я помню, это "Спартак" пытался подписать Терри, а не "Зенит". И то вам просто повезло, что не подписали, он узнал, что Джикия уехал по делам, припарковал машину у его дома, а из дома вместо жены выбежал накрашенный Джано, и он понял, что он не по спартаковской теме))
Так Терри и не пошёл в "Спартак" из-за боязни оказаться в аренде в лазурятнике!
EAGinLE
EAGinLE
   28 / 735
сегодня в 13:48
Пусть будет так .
КЭТиК
КЭТиК
   127 / 735
сегодня в 13:40
Тяжело с его ростом в таком возрасте быстро бегать.
Rheinfall
Rheinfall ответил Так Себе Аналитик
   105 / 735
сегодня в 13:37
Насколько я помню, это "Спартак" пытался подписать Терри, а не "Зенит". И то вам просто повезло, что не подписали, он узнал, что Джикия уехал по делам, припарковал машину у его дома, а из дома вместо жены выбежал накрашенный Джано, и он понял, что он не по спартаковской теме))
старперы как раз таки в основном в рядах Зинаиды , к пенсии прибавку получают)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Морозовский
   18 / 735
сегодня в 13:34
Мог бы ещё пару лет в "зене" попылить!
Насколько я помню, это "Спартак" пытался подписать Терри, а не "Зенит".

И то вам просто повезло, что не подписали, он узнал, что Джикия уехал по делам, припарковал машину у его дома, а из дома вместо жены выбежал накрашенный Джано, и он понял, что он не по спартаковской теме))
Морозовский
Морозовский
   4 / 735
сегодня в 13:14
Мог бы ещё пару лет в "зене" попылить!
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