38-летний Крауч объявил о завершении карьеры

Двухметровый нападающий Питер Крауч объявил о завершении игровой карьеры в 38-летнем возрасте.
Если бы в 17 лет я от вас услышал, что я сыграю на чемпионатах мира, дойду до финала Лиги чемпионов, выиграю Кубок Англии и забью 100 голов в Премьер-Лиге, я бы вам не поверил. Моя главная мечта воплотилась в реальность.
Крауч выступал в КПР, «Портсмуте», «Астон Вилле», «Норвиче», «Саутгемптоне», «Ливерпуле», «Тоттенхэме» и «Сток Сити». Последним клубом форварда был «Бернли».
И то вам просто повезло, что не подписали, он узнал, что Джикия уехал по делам, припарковал машину у его дома, а из дома вместо жены выбежал накрашенный Джано, и он понял, что он не по спартаковской теме))
И то вам просто повезло, что не подписали, он узнал, что Джикия уехал по делам, припарковал машину у его дома, а из дома вместо жены выбежал накрашенный Джано, и он понял, что он не по спартаковской теме))