38-летний Крауч объявил о завершении карьеры

Двухметровый нападающий объявил о завершении игровой карьеры в 38-летнем возрасте.

Если бы в 17 лет я от вас услышал, что я сыграю на чемпионатах мира, дойду до финала Лиги чемпионов, выиграю Кубок Англии и забью 100 голов в Премьер-Лиге, я бы вам не поверил. Моя главная мечта воплотилась в реальность.