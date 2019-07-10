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Корниленко завершит карьеру и войдет в тренерский штаб «Крыльев»

сегодня, 16:25

36-летний нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершит карьеру игрока и войдет в тренерский штаб Миодрага Божовича в самарской команде. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 

Белорусский футболист выступает за «Крылья Советов» с 2011 года. В составе самарской команды Корниленко провел 205 матчей и забил 56 мячей.

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Все комментарии
Павел Амурский
Павел Амурский
   55 / 725
сегодня в 17:17
Удачи!
cska plus
cska plus
   15 / 725
сегодня в 16:56
Легенда КС.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 725
сегодня в 16:43
Сколько спасал КС от вылета - молодец!!!
Но время неумолимо .
Пора пришла!!!
t0s1k
t0s1k
сегодня в 16:34
Статистика не густо, но спасибо тебе за всё что ты сделал за Крылья! много моментов запорол, но выкладывался по полной! Давай тренируй наши Крылышки может поможешь наконец таки в ЛЕ выйти) посмотреть хоть что это такое.. а то за 15 лет все уж и забыли(( эх этот АЗ алкмаар.......((
Faustello
Faustello
   4 / 725
сегодня в 16:33
Славный дядька,настоящий мужик, сейчас таких уже не делают.
Хорошо что клуб оставил в структуре.
Удачи на мостике!
Zenit_84
Zenit_84
   113 / 725
сегодня в 16:28
Пора уже
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