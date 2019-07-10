Корниленко завершит карьеру и войдет в тренерский штаб «Крыльев»

36-летний нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершит карьеру игрока и войдет в тренерский штаб Миодрага Божовича в самарской команде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Белорусский футболист выступает за «Крылья Советов» с 2011 года. В составе самарской команды Корниленко провел 205 матчей и забил 56 мячей.
Но время неумолимо .
Пора пришла!!!
Но время неумолимо .
Пора пришла!!!
Хорошо что клуб оставил в структуре.
Удачи на мостике!
Хорошо что клуб оставил в структуре.
Удачи на мостике!