Корниленко завершит карьеру и войдет в тренерский штаб «Крыльев»

сегодня, 16:25

36-летний нападающий «Крыльев Советов» завершит карьеру игрока и войдет в тренерский штаб Миодрага Божовича в самарской команде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Белорусский футболист выступает за «Крылья Советов» с 2011 года. В составе самарской команды Корниленко провел 205 матчей и забил 56 мячей.