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Роббен: «Я решил завершить свою карьеру»

сегодня, 18:55

Голландский полузащитник Арьен Роббен объявил о завершении карьеры. 

Я много думал о своем будущем и решил завершить свои выступления. Это самое сложное решение в моей карьере.

35-летний хавбек выступал за «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию». Недавно у него закончился контракт с мюнхенцами.

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Все комментарии
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   505 / 694
сегодня в 20:07
Правильное решение
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   358 / 694
сегодня в 20:00
Пришло время и завершать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 694
сегодня в 19:51
Роббен крут) Чуть-чуть упертый, но с волшебной левой)) А как он Испанию аннигилировал))

Пожалуй, он один из игроков, которые максимально контролируют мяч, он всегда держал мяч перед самым носом у соперника и мог его убрать, когда надо, а не заслонял))

А еще он один из редких игроков из любимого менеджера (Championship Manager 01/02), который все играл)).
Project Pandora
Project Pandora ответил ColdSun1995
сегодня в 19:50
Он, играя за Реал, постоянно начинал в запасе, а потом выходил на замену и делал вещи. В Реале он был одним из лучших, но получал недостаточно игрового времени. Поразительный технарь. Один из игроков, которые всегда приятно удивляли.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 19:47
Спасибо за все ,легенда !
112910415
112910415
   34 / 694
сегодня в 19:35
и к большим мастерам приходит этот грустный момент ...
gentlewolf
gentlewolf
   483 / 694
сегодня в 19:32
Классный мастер. Спасибо за игру, и дай бог чтоб старые травмы не беспокоили!
Конь 666
Конь 666
   167 / 694
сегодня в 19:25
Очень жаль, что столько травм. Хорошая карьера, но могла быть ОТЛИЧНОЙ
liverpool-today
liverpool-today
   431 / 694
сегодня в 19:19
Единственный клуб который ему подошёл. Где более менее сыграл без серьёзных травм. Или медицина немецкая творит чудеса. Мог бы в Китае или Японии попылить, но видимо на хлеб с маслом заработал уже.
FILL3286
FILL3286
   17 / 694
сегодня в 19:06
Удачи в дальнейшем)) Хороший игрок.
ColdSun1995
ColdSun1995
   397 / 694
сегодня в 19:04
спасибо за незабываемые эмоции и гордость, которую я испытывал, за то, что в клубе, за который я болею всю жизнь играл такой игрок. удачи в дальнейшем!
Брулин
Брулин
   157 / 694
сегодня в 19:03
Фантастика, что такой хрустальный игрок доиграл до такого возраста. Браво, Арьен!
ДСА
ДСА
   178 / 694
сегодня в 19:03
Бог даст денег хватит, чтобы не работать.
particular
particular
   3 / 694
сегодня в 19:03
Везде, где играл, - был полезен и заметен...
Боевитый виртуоз с творческими изысками и задорной энергетикой...
No problem
No problem
   49 / 694
сегодня в 19:02
Славная карьера получилась у него.
Пожалуй один из лучших левоногих футболеров в истории(Имхо).
Травмы зачихали мужика,вовремя остановился.
Ещё одного монстра провожаем...
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