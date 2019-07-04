Роббен: «Я решил завершить свою карьеру»

Голландский полузащитник Арьен Роббен объявил о завершении карьеры.
Я много думал о своем будущем и решил завершить свои выступления. Это самое сложное решение в моей карьере.
35-летний хавбек выступал за «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию». Недавно у него закончился контракт с мюнхенцами.
Пожалуй, он один из игроков, которые максимально контролируют мяч, он всегда держал мяч перед самым носом у соперника и мог его убрать, когда надо, а не заслонял))
А еще он один из редких игроков из любимого менеджера (Championship Manager 01/02), который все играл)).
Пожалуй, он один из игроков, которые максимально контролируют мяч, он всегда держал мяч перед самым носом у соперника и мог его убрать, когда надо, а не заслонял))
А еще он один из редких игроков из любимого менеджера (Championship Manager 01/02), который все играл)).
Боевитый виртуоз с творческими изысками и задорной энергетикой...
Боевитый виртуоз с творческими изысками и задорной энергетикой...
Пожалуй один из лучших левоногих футболеров в истории(Имхо).
Травмы зачихали мужика,вовремя остановился.
Ещё одного монстра провожаем...
Пожалуй один из лучших левоногих футболеров в истории(Имхо).
Травмы зачихали мужика,вовремя остановился.
Ещё одного монстра провожаем...