Голландский хрусталь

сегодня, 10:00

Арьен Роббен объявил о завершении карьеры. «Соккер.ру» рассказывает о решении 35-летнего голландца перестать быть футболистом.

Если спросить любого интересующегося футболом человека, какой игрок ассоциируется у него со словом «хрусталь», то самым частым ответом будет Арьен Роббен. Конечно, Гарет Бэйл стремительно набирает очки в этом статусе, но все же до уровня легендарного теперь уже голландца ему далеко. Но не только подверженностью травмам останется Роббен знаменит.

У него есть много фирменного, много запоминающегося. Даже когда смотришь футбол с кем-то, не имеющим к игре отношения, случайно оказавшимся рядом, если в команде есть Роббен, то этот человек непременно обратит на него внимание. Потому что не только ранняя лысина, но и манера работы с мячом, манера передвижения у Арьена совершенно особые и запоминающиеся. А еще он чем-то похож на «Барселону» Хосепа Гвардиолы – все знают, как он играет, но мало кто может с этим что-то поделать.

Речь о фирменных смещениях Роббена, за которые его ругали, которыми восхищались – в зависимости от исхода очередного маневра с фланга в центр перед штрафной для удара. Сколько великолепных и важных мячей Роббен забил после этого своего рывка. Фраза «в стиле Роббена» будет еще долго лететь с экранов телевизоров от комментаторов, когда кто-то попытается повторить этот неуловимый маневр со смещением и ударом.

Профессиональная футбольная карьера Роббена продолжалась почти 19 лет – он дебютировал в конце 2000 года в составе «Гронингена». Арьен сразу выделялся на фоне остальных игроков этой команды, которая до сих пор остается одним из главных поставщиков талантов для более крупных голландских клубов – да, там тоже своя пищевая цепочка.

Среди «большой тройки» в Нидерландах подсуетился оперативнее других ПСВ – в состав команды из Эйндховена стремительный парень со своеобразной узнаваемой техникой и отменной для его позиции результативностью влился как родной. По сути, хоть Роббен и провел в ПСВ всего два сезона, но сейчас он воспринимается фанатами этой команды как легенда, они любят его так, как обычно болельщики ценят тех, кто десятилетие провел в системе клуба.

И это при том, что уже в ПСВ появился намек на будущие проблемы Роббена – его травмируемость. По ходу второго сезона в команде он повредил колено. Это положило начало репутации, хотя тогда об этом, конечно, никто не подозревал. Сомнения могли возникнуть уже после перехода в «Челси», который более чем в два раза перебил предложение «Манчестер Юнайтед» по Арьену и заплатил 18 миллионов евро.

Но по ходу предсезонной подготовки Роббен снова получил травму. И с тех пор вся его игра, вся его долгая на самом деле карьера была чередой повреждений, восстановлений и ярких матчей. Обычно со стороны это кажется просто статистикой, очередной новостью в списке прочих. Люди, видя сообщение об очередной травме Роббена, говорят спокойно «опять» и листают ленту дальше.

Но что это значит для футболиста? Это означает, что ему нужно быть талантом и мастером с большим запасом, чем у остальных, поскольку при равном таланте и мастерстве ему предпочтут кого-то другого, кто более надежен и на кого можно рассчитывать на длинной дистанции, не опасаясь, что игрок выпадет из-за неожиданной очередной травмы.

Поэтому Роббен привык жить в таком режиме, когда ты буквально из медицинского кабинета должен выходить на поле и снова доказывать, что полезен и эффективен, потому что играть приходилось в топ-клубах. К слову, если уж упомянули в самом начале Бэйла, то как раз Гарет не особо с этим в «Реале» справляется, хотя именно на годы в Мадриде пришлись наиболее частые травмы.

Роббен справлялся и оставлял после себя всегда благодарных болельщиков. Даже после финала чемпионата мира 2010 года, когда Нидерланды уступили Испании, а у Арьена был лучший момент голландцев. Упущенный момент. Фанаты «оранжевых» тогда делили гнев и слезы – рыдал с ними после игры и сам Роббен, для которого тот матч, наверное, стал самым обидным в карьере.

К тому времени Роббен сменил «Реал» на «Баварию», где в итоге провел десять лет, став одним из неотъемлемых символов современной эпохи мюнхенцев. Травмы, победы, гениальные матчи и поражения – все Роббен пережил на «качелях», которые у него всегда имели большую амплитуду, чем у остальных, потому что к результатам команды добавляется вечная борьба с травмами.

Роббен боролся не только на поле – он сражался и со своим организмом, не сдавшись и доиграв до 35 лет, что с его здоровьем сродни подвигу. Причем до последнего искал себе варианты продолжения карьеры, когда стало известно, что уход из «Баварии» неизбежен. Было несколько возможностей, причем в не самых плохих командах. А тот же ПСВ , не скрывая, сделал предложение Роббену.