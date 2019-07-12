Сенников: «„Зенит“ снова станет чемпионом»

Бывший игрок «Локомотива» назвал фаворитов грядущего сезона в РПЛ .

Закончат так же, как в прошлом сезоне – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». У «Зенита» и «Локомотива» стабильные состав и игра хорошего качества. Меня не удивит, если пятерка останется неизменной.