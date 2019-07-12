Сенников: «„Зенит“ снова станет чемпионом»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал фаворитов грядущего сезона в РПЛ.
Закончат так же, как в прошлом сезоне – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». У «Зенита» и «Локомотива» стабильные состав и игра хорошего качества. Меня не удивит, если пятерка останется неизменной.
У ЦСКА и «Спартака» очень много перестроений. Омоложение состава, все время ротация. Перед стартом чемпионата нет уверенности, что ЦСКА и «Спартак» будут фаворитами. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» выглядят предпочтительней. Естественно, «красно-синие» и «красно-белые» будут бороться, и, возможно, преподнесут сюрприз для своих болельщиков.
С сезонов 2005 и 2006 призёры не повторялись в определённом порядке...
Каждый год что то новое....
Непредсказуемость лидеров - фишка нашего чемпа.....
Мы не какие нибудь там Германии,Франции и Италии где чемпионов можно в 1-м туре объявлять....))
С сезонов 2005 и 2006 призёры не повторялись в определённом порядке...
Каждый год что то новое....
Непредсказуемость лидеров - фишка нашего чемпа.....
Мы не какие нибудь там Германии,Франции и Италии где чемпионов можно в 1-м туре объявлять....))