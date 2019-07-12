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Сенников: «„Зенит“ снова станет чемпионом»

сегодня, 20:11

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал фаворитов грядущего сезона в РПЛ.

Закончат так же, как в прошлом сезоне – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». У «Зенита» и «Локомотива» стабильные состав и игра хорошего качества. Меня не удивит, если пятерка останется неизменной. 

У ЦСКА и «Спартака» очень много перестроений. Омоложение состава, все время ротация. Перед стартом чемпионата нет уверенности, что ЦСКА и «Спартак» будут фаворитами. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» выглядят предпочтительней. Естественно, «красно-синие» и «красно-белые» будут бороться, и, возможно, преподнесут сюрприз для своих болельщиков.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Даниил Корохов
   61 / 749
сегодня в 21:41
Ты говоришь в высшей степени чушь таким уверенным слогом, что начинаешь задумываться, а прав ли я? Но, к счастью, ты допустил ошибку, которая мне говорит, что ты не совсем в теме, дружочек, Динамо то Питерское, сейчас оно имеет правда название ФК Сочи, но меня, как живущего в одноименном городе не проведешь, мы то здесь видим, что у них на майке прям написано +6 очков зениту и на смерть стоять против конкурентов бомжей, как собственно и у ФК Оренбург... так что не стоит говорить с умным видом о том, о чем ты понятие не имеешь!!!
Ты абсолютно прав. Только с питерскими казнокрадами и их фанами спорить бесполезно. Их аргументами не убедить.Для них мюллер кристально чистый почти святой, а Федун, Гинер, Галицкпй - уголовники. Там настолько все запущено, газом надышались.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska plus
   61 / 749
сегодня в 21:37
Так уверенно говорит как будто лично присутствовал на переговорах.
А может что то знает?. Может все проплачено, не случайно РФС ждет нового спонсора? К тому же в составе 50 человек, при разрешенных 22 ( трех доморощенных нет). Во всяком случае Локо показал, что чемпион то гипотетический, скорее виртуальный. То же можно сказать и про Краснодар. Уши Кабое и Перейра. Травмы у Гази и Классона. Без четырех основных, да еще и при форсированной подготовке к квалификации ЛЧ трудновато будет. Сейчас никто ничего сказать не может.
Даниил Корохов
Даниил Корохов ответил andreika20133
   464 / 749
сегодня в 21:33
Данчик ТОлько Динамо то Московское. С таким успехом можно сказать что и мясо СПБ ляжет под Зенит. Да и какая разница кончатся слабые клубы начнётся полоса сложных -12 очков. В чём ИЗЮМ??? Малыш это чемпионат ______30 игр.
Ты говоришь в высшей степени чушь таким уверенным слогом, что начинаешь задумываться, а прав ли я? Но, к счастью, ты допустил ошибку, которая мне говорит, что ты не совсем в теме, дружочек, Динамо то Питерское, сейчас оно имеет правда название ФК Сочи, но меня, как живущего в одноименном городе не проведешь, мы то здесь видим, что у них на майке прям написано +6 очков зениту и на смерть стоять против конкурентов бомжей, как собственно и у ФК Оренбург... так что не стоит говорить с умным видом о том, о чем ты понятие не имеешь!!!
mihaluch
mihaluch
   83 / 749
сегодня в 21:29
Но это всё равно надо подтвердить.
КЭТиК
КЭТиК
   151 / 749
сегодня в 21:28
Шансы есть.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   52 / 749
сегодня в 21:05
Зенит объективно сильнее всех.
Морозовский
Морозовский
   3 / 749
сегодня в 20:57
Да, может такое случиться и, наш чемпионат опять будет прирозорен чемпионством вшивого проекта.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 749
сегодня в 20:51
Враки....
С сезонов 2005 и 2006 призёры не повторялись в определённом порядке...
Каждый год что то новое....
Непредсказуемость лидеров - фишка нашего чемпа.....
Мы не какие нибудь там Германии,Франции и Италии где чемпионов можно в 1-м туре объявлять....))
andreika20133
andreika20133 ответил Даниил Корохов
   220 / 749
сегодня в 20:50
ну начинать чемпионат с +12 очков от карманных оренбурга и динамо спб тут нелегко будет догнать, согласен, ну хоть поглядим как в ЛЧ опростается этот проект нашего правительства...
Данчик ТОлько Динамо то Московское. С таким успехом можно сказать что и мясо СПБ ляжет под Зенит. Да и какая разница кончатся слабые клубы начнётся полоса сложных -12 очков. В чём ИЗЮМ??? Малыш это чемпионат ______30 игр.
cska plus
cska plus
   9 / 749
сегодня в 20:36
Так уверенно говорит как будто лично присутствовал на переговорах.
Даниил Корохов
Даниил Корохов
   464 / 749
сегодня в 20:26
ну начинать чемпионат с +12 очков от карманных оренбурга и динамо спб тут нелегко будет догнать, согласен, ну хоть поглядим как в ЛЧ опростается этот проект нашего правительства...
Питер Ман
Питер Ман
   13 / 749
сегодня в 20:18
Это вся страна знает и ликует от этого факта уже заранее!
Кирилл Суриков
Кирилл Суриков
   108 / 749
сегодня в 20:13
Это знают все, даже свиньи.
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