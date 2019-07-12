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Фернандо: «Хотим порадовать своих болельщиков в матче с „Сочи“»

сегодня, 17:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочиЗавтра в 19:00 Не начался

Полузащитник «Спартака» Фернандо готовится к новому сезону в РПЛ.

С нетерпением ждём начала чемпионата, все очень мотивированы. Хорошо, что первая игра проходит дома, всегда приятно выступать перед родными трибунами. Будем играть с уважением к сопернику, но на победу. Хотим порадовать своих болельщиков тремя очками в первом туре. С «Сочи» мы уже играли в межсезонье, но та победа со счётом 7:1 ничего не значит. С тех пор они подписали достаточное число хороших игроков из клубов РПЛ, поэтому приедет совсем другая команда, которая будет биться с желанием побеждать. 

Слухи о возможном переходе в другой клуб не мешают. Все мысли только о предстоящем матче. Мы провели отличную работу в межсезонье, все с нетерпением ждём завтрашнего дня, чтобы выйти на поле. Это касается как меня, так и остальных игроков команды. Что касается новичков, пришли хорошие ребята, надеюсь, их адаптация пройдёт как можно быстрее. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы им помочь. Надеюсь, все вместе сможем помочь «Спартаку». 

Собирал ли нас Джикия после того, как стал капитаном? В команде всегда идёт диалог как между футболистами, так и с тренерским, административным штабом. Постоянно идёт общение, которое плодотворно сказывается на нашей работе. Результатом всех этих трудов будет завтрашняя игра. Мы провели отличные сборы в Москве и в Австрии. Прошёл замечательный турнир с точки зрения организации и футбольных компонентах. На данный момент команда полностью готова к чемпионату. Знаем, что он будет непростой. Постараемся порадовать наших болельщиков в этом сезоне.

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Все комментарии
ABir
ABir
   115 / 742
сегодня в 18:57
Хороший голевой задел не помешает Спартаку!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Рыжая Борода
   95 / 742
сегодня в 18:14
каждая игра - как последний бой. только так станем победителями
Но для этого нужен мотиватор ,вроде Массимо , а у нас размазня !
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 742
сегодня в 18:13
Удачи Спартаку .
ДСА
ДСА
   156 / 742
сегодня в 18:08
Не обделаться бы.
African spartak
African spartak
   43 / 742
сегодня в 18:03
Если что, Москалев подстрахует.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   193 / 742
сегодня в 17:59
каждая игра - как последний бой. только так станем победителями
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