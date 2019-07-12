Ловчев: «Видел Кокорина, прикованного наручником к сотруднику ФСИН»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев признался, что видел форварда «Зенита» перед отправкой в колонию.

Я видел Сашу перед его отправкой в колонию. Повез жену в диспансер на Курской, а оттуда - он, прикованный наручником к сотруднику ФСИН. Микроавтобус их ждал у входа. Видимо, Кокорин проходил процедуры. Я ему сказал: «Сань, теперь тебе нужно держаться». Он обернулся, увидел меня, и ответил «Понимаю». Если Мамаев и Кокорин вернутся в чемпионат, они могут сыграть только в одной команде – в «Ахмате». Рамзан Кадыров заявлял, что готов поддержать ребят. Ну а если Кокорин вернется в «Зенит», то сядет там на лавку.