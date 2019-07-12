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Ловчев: «Видел Кокорина, прикованного наручником к сотруднику ФСИН»

сегодня, 19:47

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев признался, что видел форварда «Зенита» Александра Кокорина перед отправкой в колонию.

Я видел Сашу перед его отправкой в колонию. Повез жену в диспансер на Курской, а оттуда - он, прикованный наручником к сотруднику ФСИН. Микроавтобус их ждал у входа. Видимо, Кокорин проходил процедуры. Я ему сказал: «Сань, теперь тебе нужно держаться». Он обернулся, увидел меня, и ответил «Понимаю». Если Мамаев и Кокорин вернутся в чемпионат, они могут сыграть только в одной команде – в «Ахмате». Рамзан Кадыров заявлял, что готов поддержать ребят. Ну а если Кокорин вернется в «Зенит», то сядет там на лавку.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
Питер Ман
Питер Ман
   13 / 742
сегодня в 20:11
Более позорного судилища трудно представить, очень жаль Сашу
VIPded
VIPded
   68 / 742
сегодня в 20:07
Бедный сотрудник ФСИН... за что его так наказали???
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 742
сегодня в 20:00
Какое спартаковское лицемерие.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   19 / 742
сегодня в 19:54
Из воспоминаний Мамаева: видел Кокорина, прикованного наручниками к кровати, а рядом пахана с плёткой. Я понял, что следующий и мне стало плохо.
cska plus
cska plus
   9 / 742
сегодня в 19:53
Жека сделал личное умозаключение.
Морозовский
Морозовский
   4 / 742
сегодня в 19:52
Сами виноваты.
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