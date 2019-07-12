Орещук: «Обещаю побриться налысо, если в „Динамо“ не придёт нападающий»

Спортивный директор «Динамо» рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

Идёт большая работа, мы отсмотрели очень много футболистов. На данный момент заключено 13 контрактов, из них 7 – с новичками. Нападающий точно появится. Минимум 2 или 3 человека в атакующую зону добавятся, но не обязательно они все будут нападающими. Обещал ли я побриться налысо, если не будет подписан нападающий? Нет, такого не было, но прямо сейчас даю такое обещание.

На кого будет сделана ставка в атаке, станет известно завтра (Прим. – 12 июля в матче с «Арсеналом»). Дмитрий Хохлов сам примет решение, это не от меня зависит. На данный момент Марков проиграл конкуренцию Грулеву, поэтому отправился в аренду, чтобы стабильно получать игровую практику. При этом мы на него по-прежнему рассчитываем, потому что со следующего сезона в России изменится лимит.