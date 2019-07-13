Икарди и Наингголан отстранены от тренировок «Интера»

13 июля 2019, 11:21

Сообщается, что нападающий и полузащитник отстранены от тренировок «Интера».

Футболистам ясно дали понять, что главный тренер миланского клуба Антонио Конте более не рассчитывает на них, поэтому они находятся на трансферном рынке.

Руководство клуба решило отстранить футболистов от занятий в общей группе, однако наняло им персонального тренера, который будет поддерживать их форму. Отмечается, что Икарди отсутствовал на сегодняшнем занятии.