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Икарди и Наингголан отстранены от тренировок «Интера»

13 июля 2019, 11:21

Сообщается, что нападающий Мауро Икарди и полузащитник Раджа Наингголан отстранены от тренировок «Интера».

Футболистам ясно дали понять, что главный тренер миланского клуба Антонио Конте более не рассчитывает на них, поэтому они находятся на трансферном рынке.

Руководство клуба решило отстранить футболистов от занятий в общей группе, однако наняло им персонального тренера, который будет поддерживать их форму. Отмечается, что Икарди отсутствовал на сегодняшнем занятии. 

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ZaZizu
ZaZizu
   358 / 802
13 июля в 22:31
с Наинголаном можно и нужно рискнуть,в пару к Торейре и расстаться с албанским стояком! Вот только боюсь у Эмери яиц не хватит наставить его на путь истинный,здесь Боулд или Адамс нужны!
Artuom
Artuom ответил allemz
   143 / 802
13 июля в 21:00
В атаке есть Кейта, Перишич, Лаутаро + скоро Лукаку подъедет. В полузащите и так порядок, на днях еще талантливого Бареллу купили. Конте - не физрук как Спалл. Он-то сможет построить топ-команду.
У каждого из названных тобой интеристов статистика хуже чем у Икарди. И это с учётом "подвешенного" состояния Мауро в прошлом сезоне. Уж если они не могут быть равными ему в такой ситуации, как их вообще можно сравнивать если Икарди будет выкладываться???

Лукаку может подъехать, а может и нет... пока это всё слухи.

В полузащите порядок, но порой не хватает бойцов с яйцами...
Artuom
Artuom ответил Kuvan
   143 / 802
13 июля в 20:55
А от этих двоих есть толк?
Если Икарди в таком состоянии лучший бомбардир клуба - конечно есть толк. Раджа хернёй страдает, но все мы знаем как он может играть... другое дело что этого нужно добиться...
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил allemz
   148 / 802
13 июля в 19:48
В атаке есть Кейта, Перишич, Лаутаро + скоро Лукаку подъедет. В полузащите и так порядок, на днях еще талантливого Бареллу купили. Конте - не физрук как Спалл. Он-то сможет построить топ-команду.
уже двоих крутых перцев так построил,что не знают,что им делать)))) Спаллети тренер-тряпка,а вот Контик - посмотрим.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Камелошка
   148 / 802
13 июля в 19:47
Што же это делается, братья-ниродзурдцы? Засланное гоббьё топит наше величие, которое пока ещё всплывает(((
Величие должно светиться,а не всплывать.
Bavaria_M
Bavaria_M
   147 / 802
13 июля в 17:37
Вот и допрыгался каблук, а раджу жалко
Камелошка
Камелошка ответил ballak144
   93 / 802
13 июля в 16:05
я так и знал)
Ты умный гобб.
ballak144
ballak144 ответил Камелошка
   187 / 802
13 июля в 15:56
Канешна, ведь оно састаит из нетонущей субстанции.
я так и знал)
Камелошка
Камелошка ответил ballak144
   93 / 802
13 июля в 15:47
должно всплыть?)
Канешна, ведь оно састаит из нетонущей субстанции.
картон вернулся
картон вернулся ответил allemz
   197 / 802
13 июля в 15:41
В атаке есть Кейта, Перишич, Лаутаро + скоро Лукаку подъедет. В полузащите и так порядок, на днях еще талантливого Бареллу купили. Конте - не физрук как Спалл. Он-то сможет построить топ-команду.
Наша топ каманда не строится, а вырезается из картона в судейских и прокурорских кабинетах. Стыдно не знать, таварищъ
773sergeytank
773sergeytank
   480 / 802
13 июля в 15:33
Лучше бы интер отстранился от футбола.
allemz
allemz ответил Artuom
   110 / 802
13 июля в 15:28
Понять почему можно... Вопрос только в том кто будет вместо них... на тех кто есть явно далеко не уедут... Если этих двоих гнать, на их место нужно покупать игроков... хороших игроков.
В атаке есть Кейта, Перишич, Лаутаро + скоро Лукаку подъедет. В полузащите и так порядок, на днях еще талантливого Бареллу купили.
Конте - не физрук как Спалл. Он-то сможет построить топ-команду.
ballak144
ballak144 ответил Камелошка
   187 / 802
13 июля в 15:25
Што же это делается, братья-ниродзурдцы? Засланное гоббьё топит наше величие, которое пока ещё всплывает(((
должно всплыть?)
Kuvan
Kuvan ответил Artuom
   104 / 802
13 июля в 15:21
Понять почему можно... Вопрос только в том кто будет вместо них... на тех кто есть явно далеко не уедут... Если этих двоих гнать, на их место нужно покупать игроков... хороших игроков.
А от этих двоих есть толк?
Камелошка
Камелошка
   93 / 802
13 июля в 15:05
Што же это делается, братья-ниродзурдцы? Засланное гоббьё топит наше величие, которое пока ещё всплывает(((
Artuom
Artuom
   143 / 802
13 июля в 14:49
Понять почему можно... Вопрос только в том кто будет вместо них... на тех кто есть явно далеко не уедут... Если этих двоих гнать, на их место нужно покупать игроков... хороших игроков.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   627 / 802
13 июля в 14:41
Пора прощаться с ними!
jilbar
jilbar
   29 / 802
13 июля в 14:21
Гнать обоих нужно.
juvenale
juvenale
   52 / 802
13 июля в 13:37
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
       148 / 802
    13 июля в 12:25
    если Лукаку не придёт,а это скорее всего,кто же в интере забивать будет? хотя есть же Конте который забивает гвозди...
    Конь 666
    Конь 666
       403 / 802
    13 июля в 11:53
    Два богатеньких баламута! езжайте уже в Китай, не любите мозги!
    dimagas1
    dimagas1
       195 / 802
    13 июля в 11:44
    С ходу 2 СМС-ки Антошка растет как тренер)))
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       84 / 802
    13 июля в 11:41
    Антонио решил не дожидаться проблем и закрутил гайки сразу. Педагог он видимо никакой, а вот фельдфебель образцовый.
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