Икарди и Наингголан отстранены от тренировок «Интера»

Сообщается, что нападающий Мауро Икарди и полузащитник Раджа Наингголан отстранены от тренировок «Интера».
Футболистам ясно дали понять, что главный тренер миланского клуба Антонио Конте более не рассчитывает на них, поэтому они находятся на трансферном рынке.
Руководство клуба решило отстранить футболистов от занятий в общей группе, однако наняло им персонального тренера, который будет поддерживать их форму. Отмечается, что Икарди отсутствовал на сегодняшнем занятии.
Лукаку может подъехать, а может и нет... пока это всё слухи.
В полузащите порядок, но порой не хватает бойцов с яйцами...
Лукаку может подъехать, а может и нет... пока это всё слухи.
В полузащите порядок, но порой не хватает бойцов с яйцами...
Конте - не физрук как Спалл. Он-то сможет построить топ-команду.
Конте - не физрук как Спалл. Он-то сможет построить топ-команду.