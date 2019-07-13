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Альварес: «Ничья с „Динамо“ - хороший результат для такого сложного матча»

13 июля 2019, 12:23
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Арсенала» Виктор Альварес в интервью «Арсенал-ТВ» прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в матче 1-го тура РПЛ.

Хочется отметить, что «Динамо» сразу начало играть в высокий прессинг. Они создавали моменты и в конце концов забили нам гол. Но также необходимо отметить и нашу игру, ведь мы смогли перестроиться и отыграться во втором тайме. Ничья для такого сложного матча — это хороший результат.

Всегда после того, как ты забиваешь или пропускаешь, игровая ситуация на поле меняется. Мы смогли приспособиться к этому и перестроиться. Забили гол. У нас было ещё достаточно моментов, чтобы отличиться, но в итоге — ничья.

На игру дождь никак не повлиял. Но на болельщиков, вероятно, повлиял. Ведь они приходят смотреть футбол в такую погоду. Хочется сказать им большое спасибо за то, что они пришли сегодня, за то, что всегда нас поддерживают. Надеюсь, они будут поддерживать нас и дальше по ходу всего сезона. Ведь для нас это очень важно.

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Все комментарии
Cremen
Cremen
   210 / 802
13 июля в 13:28
Что же вы с более сильными командами делать будете?
Glyba
Glyba
   100 / 802
13 июля в 13:25
С такими настроениями Арсеналу лучше сразу в пердив обратно.
mihaluch
mihaluch
   117 / 802
13 июля в 12:44
ничья достойный результат.
МапС
МапС
   72 / 802
13 июля в 12:25
Судя по нарезке и статистике матча - отскочили.
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