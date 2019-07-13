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Шашков - об Анюкове: «Мы искали опытного футболиста на эту позицию»

13 июля 2019, 11:42

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал переход Александра Анюкова из «Зенита» в самарский клуб.

Мы искали опытного футболиста на эту позицию. В итоге остановились на кандидатуре Анюкова, получилось договориться и с игроком, и с клубом. Всех подробностей рассказать не могу. Мы его прекрасно знаем, он начинал в Самаре, прошёл большой путь в футболе. Несмотря на последние события, всегда держал себя в отличной физической форме. Да, он вошёл в тренерский штаб, но не снизил к себе требований в физической части как к игроку. У него осталось желание продолжить игровую карьеру, и благодаря обоюдной заинтересованность удалось достичь соглашения. Он с удовольствием откликнулся на наше предложение. Сделка оформлена как аренда на один год.

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Все комментарии
Bладимиp
Bладимиp
   70 / 802
13 июля в 14:36
Анюков не подведет, это не паршивлюк какой-нибудь.
Doping87
Doping87
   241 / 802
13 июля в 14:13
В Петербурге будут ждать его обратно... Настоящий капитан, боец, профессионал, а теперь ещё и играющий тренер.
Байкал-38
Байкал-38
   22 / 802
13 июля в 11:59
Анюкову удачи
nikoladolgov
nikoladolgov
   328 / 802
13 июля в 11:54
А как же умереть на Петровском ?
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