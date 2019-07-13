Шашков - об Анюкове: «Мы искали опытного футболиста на эту позицию»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал переход из «Зенита» в самарский клуб.

Мы искали опытного футболиста на эту позицию. В итоге остановились на кандидатуре Анюкова, получилось договориться и с игроком, и с клубом. Всех подробностей рассказать не могу. Мы его прекрасно знаем, он начинал в Самаре, прошёл большой путь в футболе. Несмотря на последние события, всегда держал себя в отличной физической форме. Да, он вошёл в тренерский штаб, но не снизил к себе требований в физической части как к игроку. У него осталось желание продолжить игровую карьеру, и благодаря обоюдной заинтересованность удалось достичь соглашения. Он с удовольствием откликнулся на наше предложение. Сделка оформлена как аренда на один год.