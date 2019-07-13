Тихонов поделился мнением, способен ли Понсе заменить Зе Луиша

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением относительно того, сможет ли новичок команды заменить ушедшего в «Порту» нападающего .

Расставание с Зе действительно может существенно сказаться на игре команды. Он быстро приспособился к российскому первенству, всегда действовал полезно. Поэтому сложно сказать, сможет ли Понсе полноценно заменить его.

Болельщики будут ждать от него голов с первых же матчей и постоянно сравнивать с Луишем.