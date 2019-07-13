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Тихонов поделился мнением, способен ли Понсе заменить Зе Луиша

13 июля 2019, 11:34

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением относительно того, сможет ли новичок команды Эсекель Понсе заменить ушедшего в «Порту» нападающего Зе Луиша.

Расставание с Зе действительно может существенно сказаться на игре команды. Он быстро приспособился к российскому первенству, всегда действовал полезно. Поэтому сложно сказать, сможет ли Понсе полноценно заменить его.

Болельщики будут ждать от него голов с первых же матчей и постоянно сравнивать с Луишем.

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Все комментарии
Begemott
Begemott
   56 / 802
13 июля в 20:59
Одно бревно заменит другое.
МКС
МКС ответил Евгений Макрушин
   51 / 802
13 июля в 16:42
Да уж конечно...Зе Луиша сравнить с Алексом это верх гениальности,даже не по классу,а функциям на поле)))Единственное что умел Зе Луиша на хорошем уровне,это бороться за верховые мячи,во всем остальном он унылый середняк.В его игре и капли нет организаторских способностей.
Прикинь футболистов одного амплуа можно сравнивать

Я же не говорил что они одинаковые

Я написал, о примерной манере игры

А ты лишь бы извилину свою показать

Я понял извилина у тебя есть

Поздравляю
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил МКС
   222 / 802
13 июля в 16:08
Да уж конечно...Зе Луиша сравнить с Алексом это верх гениальности,даже не по классу,а функциям на поле)))Единственное что умел Зе Луиша на хорошем уровне,это бороться за верховые мячи,во всем остальном он унылый середняк.В его игре и капли нет организаторских способностей.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Литейный 4
   109 / 802
13 июля в 16:02
Первый значит не последний. На правильный путь становитесь. Так может и пристрастия изменятся. Спартак нынче моветон. Гыгыгы
Изменятся пристрастия ? Никогда этого не случится ,не дождётесь !!! Лучше пулю в лоб !
Androshin
Androshin ответил oFANATo
   364 / 802
13 июля в 14:43
Поменяли Зе на По, а результат будет то же - пятое место в РПЛ и позор в квалификации ЛЕ.
Результат будет еще хуже, Зе было кому помогать, По некому..
oFANATo
oFANATo ответил Литейный 4
   39 / 802
13 июля в 14:41
Поменяли Зе на По, а результат будет то же - пятое место в РПЛ и позор в квалификации ЛЕ.
ABir
ABir
   103 / 802
13 июля в 14:39
Когда-то ушел Велитон, потом Макгиди, ушёл Промес, ушёл Зе Луиш. Да, это существенные потери, но приходят другие, а жизнь в Спартаке продолжается. Пока есть болельщики, будет и Спартак!
Doping87
Doping87 ответил МКС
   241 / 802
13 июля в 14:25
Дзюба давно уже не только остриё. Вообще-то у него больше всех голевых передач в РПЛ! И позиция ОФ ему больше подходит.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Алексей Коротеев
   2 / 802
13 июля в 13:23
Первый раз в жизни с тобой соглашусь !!! ГЫГЫГЫ ! )))
Первый значит не последний. На правильный путь становитесь. Так может и пристрастия изменятся. Спартак нынче моветон. Гыгыгы
Alpribas
Alpribas
   61 / 802
13 июля в 13:18
Тихонов развалил до основания КС, а теперь советы дает свиньям.
МКС
МКС
   51 / 802
13 июля в 13:16
У Понсе и Зе разная манера игры

Зе организатор и завершитель атаки вроде Алекса

А Понсе лишь острие вроде Дзюбы

Поиграет посмотрим

Сейчас о чем говорить
cska plus
cska plus
   7 / 802
13 июля в 13:04
Развивают скандал.
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   456 / 802
13 июля в 12:51
Ещё одни развели Федуна, впарив неликвид
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Литейный 4
   109 / 802
13 июля в 12:48
Шило на мыло. А в итоге очередной Педра. Гыгыгы
Первый раз в жизни с тобой соглашусь !!! ГЫГЫГЫ ! )))
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 802
13 июля в 12:03
Шило на мыло. А в итоге очередной Педра. Гыгыгы
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