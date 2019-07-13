Тихонов поделился мнением, способен ли Понсе заменить Зе Луиша

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением относительно того, сможет ли новичок команды Эсекель Понсе заменить ушедшего в «Порту» нападающего Зе Луиша.
Расставание с Зе действительно может существенно сказаться на игре команды. Он быстро приспособился к российскому первенству, всегда действовал полезно. Поэтому сложно сказать, сможет ли Понсе полноценно заменить его.
Болельщики будут ждать от него голов с первых же матчей и постоянно сравнивать с Луишем.
Я же не говорил что они одинаковые
Я написал, о примерной манере игры
А ты лишь бы извилину свою показать
Я понял извилина у тебя есть
Поздравляю
Я же не говорил что они одинаковые
Я написал, о примерной манере игры
А ты лишь бы извилину свою показать
Я понял извилина у тебя есть
Поздравляю
Зе организатор и завершитель атаки вроде Алекса
А Понсе лишь острие вроде Дзюбы
Поиграет посмотрим
Сейчас о чем говорить
Зе организатор и завершитель атаки вроде Алекса
А Понсе лишь острие вроде Дзюбы
Поиграет посмотрим
Сейчас о чем говорить