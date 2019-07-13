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Тихонов: «В Игнатове нет и трети от Титова»

13 июля 2019, 11:28

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о своём отношении к молодому хавбеку Михаилу Игнатову, которого сравнивают с легендарным полузащитником команды Егором Титовым.

Когда его начали сравнивать с Егором Титовым, то я сразу сказал, что там и одной трети от Титова нет. Да, перспектива это хорошо, но результат нужен здесь и сейчас. Безусловно, шансы вырасти у Михаила есть, но надо работать над этим.

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Все комментарии
морозз
морозз
   24 / 802
13 июля в 16:22
Как можно сравнивать вепря с молочным поросёнком? - это не сравнимо!
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
13 июля в 16:13
Сравнил слона и моську
ДСА
ДСА
   131 / 802
13 июля в 16:07
Пусть старается, может что и получится.
Androshin
Androshin
   364 / 802
13 июля в 13:31
Стыдно за спартак было и тогда, и сейчас.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
13 июля в 13:25
Пусть не врёт.....
Титов - 1 м 86 см
Игнатов 1 м 88 см
jilbar
jilbar
   29 / 802
13 июля в 13:20
Дать Игнатову столько же бромантана, сколько Егорке, то и он не хуже будет.
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 802
13 июля в 13:03
Выражаясь слоганом латентных болел великого Спартака, да простят меня коллеги за иносказательное сравнение, подсвинка никак нельзя сравнивать с матерым секачем!
Армейская душа
Армейская душа ответил ошалевший
   83 / 802
13 июля в 12:49
в 2000 году за Титова бавария готова была заплатить 10 млн,к слову за такую сумму в этом же году арсенал купил пиреса,чуть дороже были куплены росицкий,макелеле,пети,каладзе.
За Свинси Федун тоже 55 миллионов хотел
ошалевший
ошалевший ответил Армейская душа
   253 / 802
13 июля в 12:13
А чем Титов легендарен? Бромантаном? Да - в Игнатове этого нет. Смешная пиар-акция от свиньи
в 2000 году за Титова бавария готова была заплатить 10 млн,к слову за такую сумму в этом же году арсенал купил пиреса,чуть дороже были куплены росицкий,макелеле,пети,каладзе.
RamonCSKA
RamonCSKA
   64 / 802
13 июля в 12:06
кто его сравнивал то?
ему бы для начала в основу пробиться, футбол хоть какой то показать, чувак щас бабла чуть хапнет и будет на хайпе на пару с гулиевым на бентли на красный разьезжать, а до Спартака им как до фени
Армейская душа
Армейская душа
   83 / 802
13 июля в 11:32
А чем Титов легендарен? Бромантаном? Да - в Игнатове этого нет. Смешная пиар-акция от свиньи
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