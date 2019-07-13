Тихонов: «В Игнатове нет и трети от Титова»

Бывший футболист «Спартака» рассказал о своём отношении к молодому хавбеку , которого сравнивают с легендарным полузащитником команды .

Когда его начали сравнивать с Егором Титовым, то я сразу сказал, что там и одной трети от Титова нет. Да, перспектива это хорошо, но результат нужен здесь и сейчас. Безусловно, шансы вырасти у Михаила есть, но надо работать над этим.