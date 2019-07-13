Тихонов: «В Игнатове нет и трети от Титова»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о своём отношении к молодому хавбеку Михаилу Игнатову, которого сравнивают с легендарным полузащитником команды Егором Титовым.
Когда его начали сравнивать с Егором Титовым, то я сразу сказал, что там и одной трети от Титова нет. Да, перспектива это хорошо, но результат нужен здесь и сейчас. Безусловно, шансы вырасти у Михаила есть, но надо работать над этим.
Титов - 1 м 86 см
Игнатов 1 м 88 см
Титов - 1 м 86 см
Игнатов 1 м 88 см
ему бы для начала в основу пробиться, футбол хоть какой то показать, чувак щас бабла чуть хапнет и будет на хайпе на пару с гулиевым на бентли на красный разьезжать, а до Спартака им как до фени
ему бы для начала в основу пробиться, футбол хоть какой то показать, чувак щас бабла чуть хапнет и будет на хайпе на пару с гулиевым на бентли на красный разьезжать, а до Спартака им как до фени