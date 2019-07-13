Фетисов: «Переговоры по Анюкову вели более месяца»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» прокомментировал трансфер бывшего защитника «Зенита» .

Самарским болельщикам не нужно представлять Александра. Все прекрасно знают его футбольные качества. Он является одним из самых титулованных российских игроков, родившихся в Самаре. Очень рад, что трудные переговоры, которые мы вели более месяца, успешно завершены. Вы видите, что в этом году мы привлекли группу молодых самарских воспитанников, которые прошли полноценные летние сборы. Сейчас все они входят в обойму команды. С приходом Александра «самарское лобби» расширяется, и его опыт поможет не только молодым игрокам, но и родному клубу.