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Фетисов: «Переговоры по Анюкову вели более месяца»

13 июля 2019, 12:01

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал трансфер бывшего защитника «Зенита» Александра Анюкова.

Самарским болельщикам не нужно представлять Александра. Все прекрасно знают его футбольные качества. Он является одним из самых титулованных российских игроков, родившихся в Самаре. Очень рад, что трудные переговоры, которые мы вели более месяца, успешно завершены. Вы видите, что в этом году мы привлекли группу молодых самарских воспитанников, которые прошли полноценные летние сборы. Сейчас все они входят в обойму команды. С приходом Александра «самарское лобби» расширяется, и его опыт поможет не только молодым игрокам, но и родному клубу.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   117 / 802
13 июля в 14:38
От куда вышел туда и пришёл.
Alpribas
Alpribas
   61 / 802
13 июля в 14:20
Удачи Анюкову!
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
13 июля в 13:11
Долго уговаривали
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
13 июля в 12:47
"зеня" более месяца выжимал 6 очков у "Советов"! Успешно завершив это дело, Анюкова доставили в Самару!
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 802
13 июля в 12:12
Удачи Александру!
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