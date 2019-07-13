Медведев: «Переход Анюкова в „Крылья Советов“ — красивая история»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход в «Крылья Советов».

У Александра было огромное желание продолжить карьеру игрока. К тому же он воспитанник самарского футбола. Получается очень красивая история — закончить карьеру там, где она началась. Мы полностью поддержали его желание сыграть еще один сезон. Уверен, что он окажет большую помощь «Крыльям». А «Зенит» будет ждать его назад через год.

Как воспринял уход Семак? Он был не против, это наше общее решение.