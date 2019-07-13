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Медведев: «Переход Анюкова в „Крылья Советов“ — красивая история»

13 июля 2019, 12:14

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход Александра Анюкова в «Крылья Советов». 

У Александра было огромное желание продолжить карьеру игрока. К тому же он воспитанник самарского футбола. Получается очень красивая история — закончить карьеру там, где она началась. Мы полностью поддержали его желание сыграть еще один сезон. Уверен, что он окажет большую помощь «Крыльям». А «Зенит» будет ждать его назад через год.

Как воспринял уход Семак? Он был не против, это наше общее решение.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
13 июля в 18:16
Удачи Александру в Крыльях
cska plus
cska plus
   7 / 802
13 июля в 17:30
Некрасиво поступили с ветераном.
Гавроша
Гавроша
   35 / 802
13 июля в 16:07
Раз может, так пусть поиграет.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
13 июля в 14:52
Удачи Александру в КС. Помочь родному клубу - это достойно уважения!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Klaksvikar Itrottarselag
   11 / 802
13 июля в 14:50
А вот Жирков упустил возможность красиво закончить на родине, теперь разве что через год в ФНЛ.
Эт-точно!!! Его сейчас то на тайм с натяжкой хватает, дальше будет хуже!
Begemott
Begemott
   56 / 802
13 июля в 14:38
Нужно помочь КС после бездарнейшего тренерства свиного тихонова.
beefs
beefs
   119 / 802
13 июля в 14:22
Анюков станет хорошим тренером...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
13 июля в 14:16
А вот Жирков упустил возможность красиво закончить на родине, теперь разве что через год в ФНЛ.
Живанильда
Живанильда
   308 / 802
13 июля в 14:05
Думал компот проснулся,а это другой озерник.
Павел Амурский
Павел Амурский
   42 / 802
13 июля в 13:13
Свиньи, что прибыли в КС год назад, только ослабили команду, нужно поднимать.
ДСА
ДСА
   131 / 802
13 июля в 13:09
Сырой ещё для тренерства.
STVA 1
STVA 1
   68 / 802
13 июля в 13:04
Саня Крыльям поможет .
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
13 июля в 13:00
Даже "Матч" заявляет, что в "Крыльях" происходит что-то мутное: почти все новички от одного агента, которого так и не удалось посадить за хищения, денег на трансферы нет...
ermak6848
ermak6848
   170 / 802
13 июля в 12:57
Александр - заслужил к себе Уважение болельщиков
Аксинья
Аксинья
   17 / 802
13 июля в 12:53
Да через год ты о нем и забудешь...Ну а Анюкову несомненно респект...
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
13 июля в 12:42
Неуютно порядочным людям в "Зенити".
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   85 / 802
13 июля в 12:25
Красиво заканчивает в футбол на малой Родине.
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