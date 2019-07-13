«Спартак» в первом матче сезона сыграет в красной форме

Пресс-служба «Спартака» показала форму, в которой сегодня команда выйдет на поле в матче 1-го тура РПЛ против ФК «Сочи». Москвичи сегодня будут выступать в красном комплекте.
Пресс-служба «Спартака» показала форму, в которой сегодня команда выйдет на поле в матче 1-го тура РПЛ против ФК «Сочи». Москвичи сегодня будут выступать в красном комплекте.
...хотя...для бомжа милее вокзалов нет ничего...
...хотя...для бомжа милее вокзалов нет ничего...
Первый так вообще может начаться через полтора часа....))
Конечно играете дома.....с Москалёвым в составе.....с дебютантом лиги....
Но кто знает....кто знает....как оно там всё сложится....
Первый так вообще может начаться через полтора часа....))
Конечно играете дома.....с Москалёвым в составе.....с дебютантом лиги....
Но кто знает....кто знает....как оно там всё сложится....
Фи как грубо
Фи как грубо