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«Спартак» в первом матче сезона сыграет в красной форме

13 июля 2019, 16:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» показала форму, в которой сегодня команда выйдет на поле в матче 1-го тура РПЛ против ФК «Сочи». Москвичи сегодня будут выступать в красном комплекте.

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Все комментарии
Kuvan
Kuvan
   104 / 802
14 июля в 07:12
Свиньям пора цвет менять, этот их позорит почти сто лет.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Ладожский
   393 / 802
13 июля в 18:23
Сочи красиво победить коррупцию и подкуп.
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик ответил Bikzon
       393 / 802
    13 июля в 18:18
    Постыдный для нашего футбола цвет.
    ...цвет СПАСИТЕЛЯ !
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
       393 / 802
    13 июля в 18:16
    ...не 69...в голубой должен ?...как некоторые из очень "культурных" и с сквернословом с барабаном...
    Charismatic
    Charismatic
       153 / 802
    13 июля в 17:55
      VIPded
      VIPded
         81 / 802
      13 июля в 17:54
      Сочи должны удачно дебютировать сегодня.
      Glyba
      Glyba
         100 / 802
      13 июля в 17:46
      Вся страна за Сочи!
      Литейный 4
      Литейный 4
         2 / 802
      13 июля в 17:46
      Может им цвет поменять. Неудачники какие то. Уже Пердив замаячил, а они всё кичатся. Гыгыгы
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
         55 / 802
      13 июля в 17:45
      Какая разница в каких тряпках будут пупсики, всё равно опозорятся
      jilbar
      jilbar
         29 / 802
      13 июля в 17:41
      На красную форму придут Моисеев, Назаров и Зверев. Верка Сердючка от укроины посмотрит матч на нейтральной территории.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил Бутсы
         15 / 802
      13 июля в 17:36
      Если бы в стане кб соккера был клоновод, подобный питерскому, я бы сгорел со стыда. А тут ему еще и сами лазерные рады.
      У тебя и без этого мало поводов "сгореть со стыда"..??...))
      Первый так вообще может начаться через полтора часа....))

      Конечно играете дома.....с Москалёвым в составе.....с дебютантом лиги....
      Но кто знает....кто знает....как оно там всё сложится....
      Kuvan
      Kuvan
         104 / 802
      13 июля в 17:35
      Жаль, что не гей ЖигО капитан красно-белых.
      Ладожский
      Ладожский
         54 / 802
      13 июля в 17:34
      Сочи красиво победить коррупцию и подкуп.
      cska plus
      cska plus
         7 / 802
      13 июля в 17:26
        Бутсы
        Бутсы
           37 / 802
        13 июля в 17:25
        Если бы в стане кб соккера был клоновод, подобный питерскому, я бы сгорел со стыда. А тут ему еще и сами лазерные рады.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Nikola45
           6 / 802
        13 июля в 17:20
          25процентный клоун
          25процентный клоун
             6 / 802
          13 июля в 17:19
          Главное что не в лгбтлазурной
          Nikola45
          Nikola45 ответил МКС
             102 / 802
          13 июля в 17:14
          Николай Фи как грубо
          Какой вопрос такой и ответ ))
          Abruck
          Abruck
             679 / 802
          13 июля в 17:12
          Сочи порадовать весь народ нашей страны!
          Bikzon
          Bikzon
             528 / 802
          13 июля в 17:09
          Постыдный для нашего футбола цвет.
          Свинодел
          Свинодел ответил drug01
             593 / 802
          13 июля в 17:04
          Победная форма...
          Кого в ней победили, ростов?
          МКС
          МКС ответил Nikola45
             51 / 802
          13 июля в 17:00
          Правильно Вы Моисеевщина ))
          Николай

          Фи как грубо
          Nikola45
          Nikola45 ответил Бутсы
             102 / 802
          13 июля в 16:57
          Не в лазурной же нам играть, мы же не молловщина.
          Правильно Вы Моисеевщина ))
          drug01
          drug01
             198 / 802
          13 июля в 16:57
          Победная форма...
          Nikola45
          Nikola45
             102 / 802
          13 июля в 16:56
          А после Ливерпуля формы не осталось? Могли бы в ней сыграть! Цвет уж больно незатейливый )) Дети его очень любят ))
          Армейская душа
          Армейская душа
             83 / 802
          13 июля в 16:49
          Надо правильно писать - в красно-рекламной. Пора уже на месте непонятного ромбика рекламу "Гусарских" прилепить - такая рекламная площадь пропадает. ФК "Рекламный щит" (Тарасовка)
          EAGinLE
          EAGinLE
             36 / 802
          13 июля в 16:47
          Победы Спартаку .
          parallels
          parallels
             5 / 802
          13 июля в 16:47
          вся страна ждёт позора спартака с первого же тура! тарасятник, не подведи!
          Бутсы
          Бутсы
             37 / 802
          13 июля в 16:47
          Не в лазурной же нам играть, мы же не молловщина.
          Не спартак
          Не спартак
             165 / 802
          13 июля в 16:46
          Когда свиньи в красной, особенно стыдно за них.
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