Икарди вновь пригрозил «Интеру»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди отреагировал на тот факт, что он оказался не нужен руководству клуба. Напомним, что игрока исключили из подготовки на сборах к новому сезону.
Сам футболист пригрозил клубу выполнением контрактных обязательств: «Я останусь здесь еще на два года, возьму свою зарплату, и я не буду никуда уходить», - цитирует игрока газета La Repubblica.
Л-Логика.
Л-Логика.
По последним слухам бьянконери готовы выложить за нападающего не более 40-50 миллионов. А как сообщает портал FcInterNews.it чемпионы Италии подумывают предложить миланцам обмен игроками.
Дабы избежать траты наличными. Речь идёт о Мойзе Кине. Причём "Ювентус" желает осуществить бартер без доплат.
Стоит отметить, что контракт итальянца с туринцами истекает через год. А переговоры по его продлению зашли в тупик.
Чёрно-синие в свою очередь рассчитывают на доплату со стороны бело-чёрных в размере 20 миллионов. Ожидается, что стороны обсудят этот вариант.
По последним слухам бьянконери готовы выложить за нападающего не более 40-50 миллионов. А как сообщает портал FcInterNews.it чемпионы Италии подумывают предложить миланцам обмен игроками.
Дабы избежать траты наличными. Речь идёт о Мойзе Кине. Причём "Ювентус" желает осуществить бартер без доплат.
Стоит отметить, что контракт итальянца с туринцами истекает через год. А переговоры по его продлению зашли в тупик.
Чёрно-синие в свою очередь рассчитывают на доплату со стороны бело-чёрных в размере 20 миллионов. Ожидается, что стороны обсудят этот вариант.
Официальная страничка клуба в социальной сети Твиттер сообщает, что руководство и сам игрок приняли взаимное решение на этот счёт. Форвард будет тренироваться и набирать форму в столице Ломбардии.
Тем самым, он не примет участие в азиатском турне. Более того, скорее всего его дни в "Интере" сочтены.
Официальная страничка клуба в социальной сети Твиттер сообщает, что руководство и сам игрок приняли взаимное решение на этот счёт. Форвард будет тренироваться и набирать форму в столице Ломбардии.
Тем самым, он не примет участие в азиатском турне. Более того, скорее всего его дни в "Интере" сочтены.