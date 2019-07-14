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Икарди вновь пригрозил «Интеру»

14 июля 2019, 11:03

Нападающий «Интера» Мауро Икарди отреагировал на тот факт, что он оказался не нужен руководству клуба. Напомним, что игрока исключили из подготовки на сборах к новому сезону

Сам футболист пригрозил клубу выполнением контрактных обязательств: «Я останусь здесь еще на два года, возьму свою зарплату, и я не буду никуда уходить», - цитирует игрока газета La Repubblica.

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Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Виталик ManUtd Rus
   182 / 802
14 июля в 17:42
Хотелось бы посмотреть на тех идиотов , кто примет все условия его жены
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Rheinfall
   182 / 802
14 июля в 17:41
То что он ей под каблук залез , это только его вина . Ее не за что благодарить . Он просто тюфак , у которого вместо мозга Нары женский половой орган
картон вернулся
картон вернулся
   197 / 802
14 июля в 15:33
Происки гоббов, как же у меня полыхает. Моджи добрался до нас, внедрив в структуру клуба своё гоббьё((
dzvinka
dzvinka
   60 / 802
14 июля в 15:33
ахахаха, ну давай, удачи))
Л-Логика.
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
14 июля в 14:17
Икарди вообще грозный перец
juvenale
juvenale
   52 / 802
14 июля в 14:06
красава дои картон
Bavaria_M
Bavaria_M
   147 / 802
14 июля в 13:16
Ну и сиди каблук, и кому хуже будет? За 2 года без игры, тя даже дворовые клубы не возьмут, и твоей жене придется вновь сниматься с кучей негров ахах
Rheinfall
Rheinfall
   132 / 802
14 июля в 12:29
Не входящий в планы Конте Икарди желает покинуть "Интер" только ради "Ювентуса". В связи с чем, туринцы стараются этим воспользоваться и снизить по максимуму запрашиваемую нерадзурри сумму в 70 миллионов евро за аргентинца.

По последним слухам бьянконери готовы выложить за нападающего не более 40-50 миллионов. А как сообщает портал FcInterNews.it чемпионы Италии подумывают предложить миланцам обмен игроками.

Дабы избежать траты наличными. Речь идёт о Мойзе Кине. Причём "Ювентус" желает осуществить бартер без доплат.

Стоит отметить, что контракт итальянца с туринцами истекает через год. А переговоры по его продлению зашли в тупик.

Чёрно-синие в свою очередь рассчитывают на доплату со стороны бело-чёрных в размере 20 миллионов. Ожидается, что стороны обсудят этот вариант.
Rheinfall
Rheinfall
   132 / 802
14 июля в 12:26
Несмотря на то, что Мауро Икарди был взят на предсезонные сборы с "Интером", форвард тренировался отдельно от команды. А как стало известно сегодня, аргентинец покидает расположение нерадзурри и возвращается в Милан.

Официальная страничка клуба в социальной сети Твиттер сообщает, что руководство и сам игрок приняли взаимное решение на этот счёт. Форвард будет тренироваться и набирать форму в столице Ломбардии.

Тем самым, он не примет участие в азиатском турне. Более того, скорее всего его дни в "Интере" сочтены.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Klaksvikar Itrottarselag
   12 / 802
14 июля в 12:25
Есть ещё вариант при котором сверхжесткий Конте проваливается в первые полгода, а Икарди триумфально возвращается в состав в качестве спасителя.
Там все не так просто, слишком большая разница в финансах в Серии А, ниже 3-4 места он ну уж никак не опустится, поэтому так или иначе даже с конфликтами до конца года досидит)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 802
14 июля в 12:23
По ходу реально решил к Лиге Кварежмы и Балотелли присоединиться (то есть топчиков, которые все прозябали)))
Rheinfall
Rheinfall
   132 / 802
14 июля в 12:23
Ванда спасибо тебе ,что благодаря тебе Мауро выглядит чертовым клоуном
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
14 июля в 12:03
Есть ещё вариант при котором сверхжесткий Конте проваливается в первые полгода, а Икарди триумфально возвращается в состав в качестве спасителя.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   360 / 802
14 июля в 11:59
Ну так кому от этого хуже ? Икарди и в другом месте будет деньги получать ( врят ли меньше , чем в картоне ) , зато сможет играть и развиваться .
dimagas1
dimagas1
   195 / 802
14 июля в 11:50
STVA 1
STVA 1
   68 / 802
14 июля в 11:22
Сериал " Икарди и агент" продолжается . Какая серия , уже не знаю !
Ozabot
Ozabot
   371 / 802
14 июля в 11:15
Что с парнем?
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