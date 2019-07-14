Икарди вновь пригрозил «Интеру»

14 июля 2019, 11:03

Нападающий «Интера» отреагировал на тот факт, что он оказался не нужен руководству клуба. Напомним, что игрока исключили из подготовки на сборах к новому сезону.

Сам футболист пригрозил клубу выполнением контрактных обязательств: «Я останусь здесь еще на два года, возьму свою зарплату, и я не буду никуда уходить», - цитирует игрока газета La Repubblica.