«Интер»: «Икарди будет тренироваться на базе, однако на сборы не полетит»

Пресс-служба «Интера» сообщает, что нападающий Мауро Икарди продолжит тренироваться на базе клуба.
Напомним, что сегодня Мауро Икарди и полузащитник Раджа Наингголан были отстранены от тренировок «Интера», так как клуб более не рассчитывает на игроков. Икарди пропустил сегодняшнее занятие в знак протеста.
Клуб и футболист пришли к взаимному соглашению, что Мауро и дальше будет готовиться к новому сезону, однако на сборы с командой он не полетит.
А вот по Треблу жаль - он так там веселился, пил, в казино играл, по полю ходил, а чем еще в таком клубе можно заниматься?)
А вот по Треблу жаль - он так там веселился, пил, в казино играл, по полю ходил, а чем еще в таком клубе можно заниматься?)
При этом в трансляциях они обычно пишут, что он полено)
При этом в трансляциях они обычно пишут, что он полено)
Если они просто продадут Лукаку, то получат бабки и будут сидеть без форварда (лишняя головная боль). При сложившихся обстоятельствах, заполучить исполнителя уровня Икарди - шанс.
Если они просто продадут Лукаку, то получат бабки и будут сидеть без форварда (лишняя головная боль). При сложившихся обстоятельствах, заполучить исполнителя уровня Икарди - шанс.