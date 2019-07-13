«Интер»: «Икарди будет тренироваться на базе, однако на сборы не полетит»

13 июля 2019, 16:47

Пресс-служба «Интера» сообщает, что нападающий продолжит тренироваться на базе клуба.

Напомним, что сегодня Мауро Икарди и полузащитник Раджа Наингголан были отстранены от тренировок «Интера», так как клуб более не рассчитывает на игроков. Икарди пропустил сегодняшнее занятие в знак протеста.

Клуб и футболист пришли к взаимному соглашению, что Мауро и дальше будет готовиться к новому сезону, однако на сборы с командой он не полетит.