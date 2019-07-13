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«Интер»: «Икарди будет тренироваться на базе, однако на сборы не полетит»

13 июля 2019, 16:47

Пресс-служба «Интера» сообщает, что нападающий Мауро Икарди продолжит тренироваться на базе клуба. 

Напомним, что сегодня Мауро Икарди и полузащитник Раджа Наингголан были отстранены от тренировок «Интера», так как клуб более не рассчитывает на игроков. Икарди пропустил сегодняшнее занятие в знак протеста. 

Клуб и футболист пришли к взаимному соглашению, что Мауро и дальше будет готовиться к новому сезону, однако на сборы с командой он не полетит.

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ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
14 июля в 09:47
Носятся с этим Икарди, как курица с яйцом
galem72
galem72
   186 / 802
14 июля в 09:10
Поскорей бы их продали. Вот так приходится переживать за картон, чтобы у него появились деньги на покупку Лукаки. ))
Inside91
Inside91 ответил allemz
   587 / 802
14 июля в 08:44
Почему бы МЮ просто не устроить обмен? Если они просто продадут Лукаку, то получат бабки и будут сидеть без форварда (лишняя головная боль). При сложившихся обстоятельствах, заполучить исполнителя уровня Икарди - шанс.
Ты серьезно?Тут Погбун уже план смены причесок на весь сезон приготовил ,а тут еще этот подкаблучник со своими выкидонами приедет , так все вообще накроется медным тазом
Inside91
Inside91 ответил juvenale
   587 / 802
14 июля в 08:42
https://www.youtube.com/watch?v=9NiumzzcmEI
А где момент , где он престарелого ювентийца в футболке ПСЖ унижает?
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
14 июля в 07:09
На что он такой нужен?
Bavaria_N
Bavaria_N
   377 / 802
13 июля в 19:33
старушку конте будет унижать и без икарди
Илья85
Илья85
   690 / 802
13 июля в 19:01
Допрыгался со своей женой ,ставя ультиматумы клубу. Зная что ,по среди сезона ему нет замены ,забыл ,что нет незменимых,сезон ведь не вечен. И по моему ,правильно ,что его в сборную не берут (кто бы не был причиной).
амурец
амурец
   59 / 802
13 июля в 18:21
Икарди надо было давно уйти из Интера
ДСА
ДСА
   131 / 802
13 июля в 18:19
В Африку этих футболистов надо сослать, пусть там понты бросают.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил juvenale
   12 / 802
13 июля в 18:15
https://www.youtube.com/watch?v=9NiumzzcmEI
Ну промахи это не показатель, Обамеянг тоже с 10 метров два удара из трех мажет, но все же стал лучшим бомбардиром)
juvenale
juvenale
   52 / 802
13 июля в 18:05
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 802
13 июля в 17:48
Насчет Икарди - то я согласен, "Интеру" топ-игроки не нужны.

А вот по Треблу жаль - он так там веселился, пил, в казино играл, по полю ходил, а чем еще в таком клубе можно заниматься?)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
13 июля в 17:42
Достукался пижон.
dimagas1
dimagas1 ответил allemz
   195 / 802
13 июля в 17:39
Почему бы МЮ просто не устроить обмен? Если они просто продадут Лукаку, то получат бабки и будут сидеть без форварда (лишняя головная боль). При сложившихся обстоятельствах, заполучить исполнителя уровня Икарди - шанс.
Икарди не хочет вне Италии играть.....а так бы его давно в Китай продали бы.
juvenale
juvenale
   52 / 802
13 июля в 17:39
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил allemz
       12 / 802
    13 июля в 17:36
    Почему бы МЮ просто не устроить обмен? Если они просто продадут Лукаку, то получат бабки и будут сидеть без форварда (лишняя головная боль). При сложившихся обстоятельствах, заполучить исполнителя уровня Икарди - шанс.
    Я предлагал уже это сделать, фанаты МЮ стали писать, что Лукаку топчик, и Икарди ему в подметки не годится))

    При этом в трансляциях они обычно пишут, что он полено)
    Павел Амурский
    Павел Амурский
       42 / 802
    13 июля в 17:32
    Гнать его нужно вон.
    allemz
    allemz
       110 / 802
    13 июля в 17:25
    Почему бы МЮ просто не устроить обмен?
    Если они просто продадут Лукаку, то получат бабки и будут сидеть без форварда (лишняя головная боль). При сложившихся обстоятельствах, заполучить исполнителя уровня Икарди - шанс.
    cska plus
    cska plus
       7 / 802
    13 июля в 17:25
    Оставили в качестве наказания.
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