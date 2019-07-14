Главные растратчики Европы

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«Барселона» ломает стереотипы и становится клубом, который тратит больше всех. «Соккер.ру» ознакомился с десяткой главных растратчиков.

В голове у любителей футбола есть ряд прочных ассоциаций, которые на самом деле работают как шаблоны, мешающие правильному восприятию. Например, если спросить о том, какой клуб больше всех потратил денег, то в первую очередь будут называть «Манчестер Сити» и ПСЖ с их шейхами, потом, возможно, назовут «Реал» по старой памяти.

Если спросить, какой из топовых клубов больше других полагается на своих воспитанников, то назовут без сомнений «Барселону». Однако тенденции склонны меняться. И уже несколько лет «Барселона», отойдя от приоритета по воспитанникам, делает громкие покупки, опережая по тратам признанных транжир. Покупка Антуана Гризманна у «Атлетико» за 120 миллионов евро вывела каталонский клуб на первое место по тратам с 2014 года, каталонцы преодолели психологическую отметку в 1 миллиард евро.

Клубы-лидеры по расходам на трансферы и их доходы за последние пять лет:

1. «Барселона» – потрачено 1,08 млрд евро, получено 627 млн евро;

2. «Манчестер Сити» – 996 млн евро, 280 млн евро;

3. «Манчестер Юнайтед» – 890 млн евро, 275 млн евро;

4. «Челси» – 875 млн евро, 723 млн евро;

5. «Ювентус» – 868 млн евро, 639 млн евро;

6. «Атлетико» – 800 млн евро, 752 млн евро;

7. ПСЖ – 773 млн евро, 356 млн евро;

8. «Реал» – 755 млн евро, 543 млн евро;

9. «Ливерпуль» – 714 млн евро, 535 млн евро;

10. «Рома» – 586 млн евро, 602 млн евро.

Если анализировать эти простые цифры, то стоит обратить внимание на баланс расходов и доходов. И тогда эффективность трансферной политики можно оценить. Например, у той же «Барселоны» при колоссальных тратах есть неплохие доходы с продажи игроков. А вот у стереотипно «тратящих» «Манчестер Сити» и ПСЖ , а также у примкнувшего к ним «Манчестер Юнайтед», при довольно больших расходах на новичков очень невелики доходы с продажи.

Они плохо продают или не продают вообще, стараясь захапать побольше футболистов и нарушая баланс, что в общем-то не позволяет достичь цели. Вряд ли ПСЖ и «Манчестер Сити» довольны только победами на внутренней арене, а «Манчестер Юнайтед» - победой в Лиге Европы, которая случилась на этом отрезке. Следует также иметь в виду, что нынешнее лето еще может изменить баланс в этом рейтинге, поскольку вопрос Неймара не решен, а он вряд ли будет дешев, если его купит «Барселона», а ПСЖ соответственно продаст.

С 2014 года Гризманн стал пятой покупкой «Барселоны», за которую она заплатила не менее 60 миллионов евро. Эту стоимость также превысили Луис Суарес, Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле и Френки де Йонг. То есть частота больших трат возрастает. Но это общая черта на мировом трансферном рынке, который уже не удивляется покупкам за сотню миллионов евро и больше.

Причем в такие значения оцениваются не обязательно сумасшедшие топовые звезды. Например, только нынешним летом «Барселона» потратила 233 миллиона евро, а в прошлом году было 129 миллионов. Тогда Малком был самым дорогим новичком с его 41 миллионом евро, также в списке Клеман Ленгле (36 миллионов) и Артур (31 миллион). При этом сама «Барселона» этим летом собрала сто миллионов евро, продав в «Валенсию» Яспера Силлессена, а также отпустив Андре Гомеша и Пако Алькасера в «Эвертон» и дортмундскую «Боруссию» соответственно. Каталонцы стараются соблюдать баланс в составе.

При этом на примере «Барселоны» видно, как увеличивается непомерно цена на футболистов, которые еще лет 10 назад не стоили бы и половины этих денег. Клубы стали больше рисковать, покупая за большие деньги еще не закрепившихся на топовом уровне игроков. Это делается из-за высочайшей конкуренции со стороны других богатеев. Если ты не купишь сейчас, рискнув тем, что он окажется котом в мешке, то это сделает другой клуб, а вдруг там будущая суперзвезда?

И вот с такими мыслями эти клубы из топа растратчиков заключают сделки. Хотя есть там и достаточно странный участник – это «Рома». Если все остальные клубы свои расходы могут оправдать хоть какими-то трофеями, то природа транжирства «Ромы» кажется загадочной. В результаты такие расходы точно никаким образом не вылились.

С другой стороны, римляне единственные в рейтинге, кто имеет положительный баланс расходов и доходов. А эффективность окончательную, скорее всего, нужно измерять по достижениям в Лиге чемпионов. И тут у «Реала» прекрасные показатели. Будучи восьмым в этом рейтинге, он выиграл главный европейский турнир три раза. Мы неоднократно подчеркивали, что старина Флорентино Перес стал спокойнее на рынке, и это доказывает данный тезис.

«Реал» сейчас уж точно не назовешь безумным растратчиком, как это можно было делать много лет назад. Обращает на себя внимание и эффективность «Ливерпуля», который планомерно шел к победе в Лиге чемпионов, точечно обустраивая свою команду и по кирпичикам собирая коллектив победителей. «Кирпичики» порой оказывались очень дорогими. Например, покупка Вирджила ван Дейка за 85 миллионов евро могла выглядеть безумной.

Но сейчас это воспринимается как великолепное достижение «красных» - голландец во многом сделал минувший сезон «Ливерпуля» успешным. Вот ради таких удачных попаданий эти клубы и вкладывают все больше денег, участвуя в гонке друг с другом.