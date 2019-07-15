Аршавин: «Если Фернандес хороший игрок, пусть выступает за Бразилию»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин выступил против натурализации иностранных футболистов для сборной России.
Я против натурализации в любом ее виде. Если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за сборную Бразилии, то же касается и Гильерме. Если бы в той национальной команде не было Фернандеса, там был бы условный Смольников, который должен был забивать так же головой, поэтому я против натурализации в российском футболе.
Напомним, помимо Марио Фернандеса и Гильерме в составе сборной России начал выступать нападающий Ари.
Ари и Гильерме к тому же средненькие футболисты.
Ари и Гильерме к тому же средненькие футболисты.
Твой условный (Смольников) нихрена не забьет .
Он и ты дно одного сорта !!!
Твой условный (Смольников) нихрена не забьет .
Он и ты дно одного сорта !!!
А этот тупо мимо ворот. И тут хоть спас, хоть не спас.
А этот тупо мимо ворот. И тут хоть спас, хоть не спас.