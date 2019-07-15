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Аршавин: «Если Фернандес хороший игрок, пусть выступает за Бразилию»

вчера, 21:12

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин выступил против натурализации иностранных футболистов для сборной России.

Я против натурализации в любом ее виде. Если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за сборную Бразилии, то же касается и Гильерме. Если бы в той национальной команде не было Фернандеса, там был бы условный Смольников, который должен был забивать так же головой, поэтому я против натурализации в российском футболе.

Напомним, помимо Марио Фернандеса и Гильерме в составе сборной России начал выступать нападающий Ари

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zim289
zim289
сегодня в 03:50
Всё верно Аршавин говорит. Такими темпами до трансгендеров в футболе дойдём.
Ари и Гильерме к тому же средненькие футболисты.
cevin цigan
cevin цigan ответил Вячеслав Беляков
   614 / 802
сегодня в 01:26
Вот откуда вы лезете то? Скажу тебе просто когда ты срешь, срешь, срешь - эта куча 77 в конце твоей маленькой бесцельной пустой жизни тебе на черепушку и вывалится. Так что старайся, приумножай результат.
и к чему ты это написал или у тебя жизнь полна смысла а моя типа нет))) ты такие выводы делаешь как будто знаешь меня прочитал одну фразу и диагноз поставил молодец вот только доктор из тебя никакой!!!!!!!!!!!!!
mangoх12
mangoх12
   34 / 802
сегодня в 00:47
Условный Смольников уже играл в сборной, и что из этого вышло все видели , и забил бы он головой разве что в свои ворота. А во вторых, Андрюха , при всем уважении , у тебя лучше получается играть чем открывать рот.
Penokkio
Penokkio
   624 / 802
сегодня в 00:46
Если бы в основе был бы условный Смольников, то мы бы проиграли весь групповой этап и не вышли в плей-офф из-за голов с его фланга
Тажутин Артур
Тажутин Артур
сегодня в 00:32
Истина всегда посередине. В чем то прав, в чем то нет. Ну что же, введем лимит "легионеров" и в сборной.
Рустам Хасбулатов
Рустам Хасбулатов
сегодня в 00:16
Андрюха, я тебя уважал ! Но сейчас говорю теье, ты 12!!!!
Твой условный (Смольников) нихрена не забьет .
Он и ты дно одного сорта !!!
Вячеслав Беляков
Вячеслав Беляков ответил cevin цigan
   617 / 802
сегодня в 00:13
скоро в сб россияк будут одни черные натурализированные)))
Вот откуда вы лезете то? Скажу тебе просто когда ты срешь, срешь, срешь - эта куча 77 в конце твоей маленькой бесцельной пустой жизни тебе на черепушку и вывалится. Так что старайся, приумножай результат.
Inside91
Inside91
   587 / 802
сегодня в 00:08
Твои ожидания-твои проблемы.(c)
311
311
   44 / 802
сегодня в 00:06
Я тоже против, так как это читерство и сводит на нет саму суть национальных противостояний!)
cevin цigan
cevin цigan
   614 / 802
вчера в 23:56
а как футболер шмарин полное г
cevin цigan
cevin цigan
   614 / 802
вчера в 23:54
скоро в сб россияк будут одни черные натурализированные)))
Еврей1
Еврей1
   269 / 802
вчера в 23:54
какой краснощёкий патриот!
Вячеслав Беляков
Вячеслав Беляков
   617 / 802
вчера в 23:42
Уважаю Шаву как игрока, но не согласен с ним. Фернандес и в сборной Бразилии бы не затерялся, игроки такого уровня и нужны, чтобы на них равняться. За все годы у коней он планку не ронял и в сборной пахал как и все наши. Если бы условный Смольников (ничего плохого про Игоря) был бы... да кабы... не факт что забил бы. И потом - это мировая тенденция, а мы как всегда? Наша хата с краю пусть играет условный опять таки Подберезкин? Рядом с такими как Марио и другие растут. У нас и так по пальцам в каждом клубе легов, которые не номер отбывают, а пашут. Мое мнение, что от этого наоборот и сборная выигрывает и клубы и уровень нашего РПЛ поднимается. Короче извини Андрюха, но бред ты сказал....
Absinthe5
Absinthe5
   8 / 802
вчера в 23:34
)))) Игроки Зенита, как впрочем и Цска, не изуродованы интеллектом)
Nikola45
Nikola45 ответил Александр Яковлев
   102 / 802
вчера в 23:33
Андрей, Вы закончили.... Пусть будет так как происходит... Будет на кого равняться. .. Вы все что могли отдали тогда, теперь готовьте новых - которые будут сильнее натурализованных.... делом! а не языком .....
В Африку поедем? Как сборная Франции?
trimetil
trimetil ответил Non-sense
   585 / 802
вчера в 23:32
Крысёныш совсем поехал уже. Лучше бы действительно о развитии школ думал, а не о "условных ного63х". Аршавин такой же как и Кокорин с Мамаевым, скандалист, ущерб и дегенерат только и думающий о своём собственном благополучии. Нормальные футболисты идут в тренеры, а этому даже лицензию никто не даст. И он то знает, что в стране "кумовства" обычному талантливому ребёнку никогда не выиграть конкуренцию у "условного" ного63, у которого родители дали на лапу продажным тренеришкам в школах. Как многие заметили, надо смотреть в корень проблемы, искать причинно-следственную связь, а не вонять на натурализацию и проблемы "ногожопов".
Ну, так начни с себя, подумай о развитии школ, посмотри в корень проблемы, найди причинно-следственную связь и помоги нашему футболу...
Nikola45
Nikola45
   102 / 802
вчера в 23:30
Я так понимаю всем очень нравится что за сборную Франции играют 2-3 француза! Ну давайте из сборной России сделаем сборную Зулусов! Пригласим Зе Андриано, и так далее!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил RamonCSKA
   6 / 802
вчера в 23:29
Вот не надо мешать с.... Наш талант
minai
minai
   348 / 802
вчера в 23:28
А если Аршавин такой остряк, то пусть выступает в петросян-шоу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Robbaggio
   31 / 802
вчера в 23:24
А благодаря кому серия пенальти вообще была? И как же Федя, который тоже не забил послематчевый?
Федя хотя бы в створ ворот попал, кипера работать заставил.
А этот тупо мимо ворот. И тут хоть спас, хоть не спас.
oFANATo
oFANATo
   39 / 802
вчера в 23:20
Аршавин, твои надежды это твои проблемы.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил 25процентный клоун
   64 / 802
вчера в 23:18
Рассказов вообще топ, брат Васина
Agamaga
Agamaga
   313 / 802
вчера в 23:18
Ожидания Аршавина это его проблемы!
Non-sense
Non-sense
   792 / 802
вчера в 23:09
Крысёныш совсем поехал уже. Лучше бы действительно о развитии школ думал, а не о "условных ного63х". Аршавин такой же как и Кокорин с Мамаевым, скандалист, ущерб и дегенерат только и думающий о своём собственном благополучии. Нормальные футболисты идут в тренеры, а этому даже лицензию никто не даст. И он то знает, что в стране "кумовства" обычному талантливому ребёнку никогда не выиграть конкуренцию у "условного" ного63, у которого родители дали на лапу продажным тренеришкам в школах. Как многие заметили, надо смотреть в корень проблемы, искать причинно-следственную связь, а не вонять на натурализацию и проблемы "ногожопов".
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 802
вчера в 23:09
Аршавин: Фернандес должен поцеловать шарф зенита
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 802
вчера в 23:04
Условный Рассказов там будет, рвать всех
Александр Яковлев
Александр Яковлев
   682 / 802
вчера в 23:02
Андрей, Вы закончили.... Пусть будет так как происходит... Будет на кого равняться. .. Вы все что могли отдали тогда, теперь готовьте новых - которые будут сильнее натурализованных.... делом! а не языком .....
Faustello
Faustello
   10 / 802
вчера в 23:01
Да всем пофигу чё там чипсоед вещает, он уже на матч тв такую пургу постоянно несёт что аж кровь из глаз бежит.
Палыч82
Палыч82
   279 / 802
вчера в 22:59
Андрей, конечно, эпатажно выразился, но, в целом, с его мыслью согласен. Свои нужно растить и учить играть, как Фернандес. А не окучивать несмышленных бразильских парней. И про то, что вся Европа так действует - это самоутешение, удовлетворения от того мало
dino-hsv
dino-hsv
   123 / 802
вчера в 22:58
"Если бы в той национальной команде не было Фернандеса, там был бы условный Смольников" - ага, спасибо, с уругваем на чм видели этого вашего смольникова
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