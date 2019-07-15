Болельщики «Арсенала» обратились к Кронке с требованиями действий

Болельщики «Арсенала» выступили с обращением к владельцу команды Стэну Кронке. Фанаты недовольны текущим положением дел в клубе.
Кронке приобрел «Арсенал» в 2007 году - спустя год после выхода «канониров» в финал Лиги чемпионов. С тех пор лондонцы выиграли лишь три Кубка Англии. «Арсенал» уже третий сезон подряд пропустит Лигу чемпионов. Что касается трансферов, то на данный момент единственным летним приобретением клуба является бразильский юноша Габриэл Мартинелли.
Мы, болельщики «Арсенала», с разочарованием наблюдаем, как за последние десять лет результаты команды только ухудшались. Когда Кронке покупал акции клуба, мы играли в финале Лиги чемпионов, теперь же мы три года не можем попасть в этот турнир.
Еще никогда фанаты «Арсенала» не чувствовали себя столь никому не нужными. Это было наглядно продемонстрировано, когда Кронке выкупил акции клуба у последних болельщиков-акционеров, даже не поблагодарив их. Складывается ощущение, что «Арсенал» находится на распутье, это должно измениться.
Мы, нижеподписавшиеся, хотим увидеть конкретные шаги со стороны Кронке по оживлению клуба. Кронке говорил, что амбиции «Арсенала» - борьба за победу в АПЛ и Лиге чемпионов. На данный момент мы не видим подтверждения слов действиями, вместо этого «Арсенал» используется как инвестиционный инструмент.
Все мы хотим видеть конкретные цели клуба. Руководству нужно начать с того, чтобы стать более открытым и рассказать, как они собираются достичь побед в крупных турнирах.
25 июля исполнительный директор «Арсенала» встретится с болельщиками. Мы настоятельно призываем его решить вопросы, поднятые в этом обращении. Будем наблюдать за развитием ситуации.
Подобный прецедент уже был, я читал Bleachers Report, и там рассказывалось о справедливом возмущении доблестных фанатов одного из клубов, стандартно купленных Кроенке и опущенных из лидеров в середняки, вроде "Grizzlies".
Им не нравилось то, что Кроенке после покупки клуба за много лет ни разу ничего не сказал по поводу развития, ну и что его превращали в середняк.
Ответ от Кроенке им был "летите на йух, я владелец клуба и делаю с ним что хочу")) Не сомневаюсь, что нынешний протест закончится тем же.
Вы же знаете, что люди "из грязи в князи", в данном случае "из строителя в альфонсы-миллиардеры", не ставят интересы других ни во что, так всегда было.
Если говорить по персоналиям, трудно расскаждать, тех или не тех купил Веня. Но то, что Сеня уже сильно косячил с составом в конце, очевидно. Я думаю, Озила он продлил сам...
Не надеюсь и на тренеришку, потому что когда тренер тупо сливает место в 4ке, тут особо слова сложно подобрать.
Подобный прецедент уже был, я читал Bleachers Report, и там рассказывалось о справедливом возмущении доблестных фанатов одного из клубов, стандартно купленных Кроенке и опущенных из лидеров в середняки, вроде "Grizzlies".
Им не нравилось то, что Кроенке после покупки клуба за много лет ни разу ничего не сказал по поводу развития, ну и что его превращали в середняк.
Ответ от Кроенке им был "летите на йух, я владелец клуба и делаю с ним что хочу")) Не сомневаюсь, что нынешний протест закончится тем же.
Вы же знаете, что люди "из грязи в князи", в данном случае "из строителя в альфонсы-миллиардеры", не ставят интересы других ни во что, так всегда было.
Если говорить по персоналиям, трудно расскаждать, тех или не тех купил Веня. Но то, что Сеня уже сильно косячил с составом в конце, очевидно. Я думаю, Озила он продлил сам...
Не надеюсь и на тренеришку, потому что когда тренер тупо сливает место в 4ке, тут особо слова сложно подобрать.
...бойкотировать абонементы только если
...бойкотировать абонементы только если
Вообще, вроде аксиома, что в Арсенале Венгер свое слово по трансферам имел (должности директора не было, опять же) вроде Уэлбека без Вениного одобрения подписали, но может то и сплетня.
А Ивоби...он же тоже дедов игрок.
Эмери-это (с долей сомнений, так как брали ли под него или просто Мислинтат-Санлехи так решили, ХЗ) Торрейра, Гёндузи, Сократис, наверное, Лихштайнер, который призван был дыры латать и имел больше игрового времени, чем хотелось бы из-за травм основных.
СУАРЕС, ДА-это фейл! Но полгода всего.
Торрейра точно полезное приобретение, Сократис, скорее в плюс чем в минус. Гёндузи - довольно невнятный на мой взгляд, но вроде не 100% фейл
Вообще, вроде аксиома, что в Арсенале Венгер свое слово по трансферам имел (должности директора не было, опять же) вроде Уэлбека без Вениного одобрения подписали, но может то и сплетня.
А Ивоби...он же тоже дедов игрок.
Эмери-это (с долей сомнений, так как брали ли под него или просто Мислинтат-Санлехи так решили, ХЗ) Торрейра, Гёндузи, Сократис, наверное, Лихштайнер, который призван был дыры латать и имел больше игрового времени, чем хотелось бы из-за травм основных.
СУАРЕС, ДА-это фейл! Но полгода всего.
Торрейра точно полезное приобретение, Сократис, скорее в плюс чем в минус. Гёндузи - довольно невнятный на мой взгляд, но вроде не 100% фейл
Джака при Эмери стал играть ещё хуже, в силовой борьбе уже каждый раз проигрывает... и Эмери никто не заставлял его использовать часто, но мы его видели в старте слишком часто...
Проблему Озила вешать на Венгера не стоит, явно же что сам игрок забил...
Лучше подумай почему у Озила при таком наплевательском отношении статистика примерно такая же что и у Ивоби... а ведь Алекс при Эмери явно основной игрок, больше матчей сыграл, вроде бегал и что-то там старался...
350К в неделю... ) Посчитай сколько потеряли за аренду Суареса (плата за аренду+зарплата игроку) и прибавь зарплату Лихтштайнера... два игрока которых взяли при Эмери и они в сумме были не лучше Озила....Проколы у всех бывают... Врятли кто-то ожидал что Озил забьёт ещё сильнее на футбол...
Джака при Эмери стал играть ещё хуже, в силовой борьбе уже каждый раз проигрывает... и Эмери никто не заставлял его использовать часто, но мы его видели в старте слишком часто...
Проблему Озила вешать на Венгера не стоит, явно же что сам игрок забил...
Лучше подумай почему у Озила при таком наплевательском отношении статистика примерно такая же что и у Ивоби... а ведь Алекс при Эмери явно основной игрок, больше матчей сыграл, вроде бегал и что-то там старался...
350К в неделю... ) Посчитай сколько потеряли за аренду Суареса (плата за аренду+зарплата игроку) и прибавь зарплату Лихтштайнера... два игрока которых взяли при Эмери и они в сумме были не лучше Озила....Проколы у всех бывают... Врятли кто-то ожидал что Озил забьёт ещё сильнее на футбол...
Много хорошего сделал старик Венгер для Арсенала, но в последних проблемах клуба доля его вины значительно больше чем Эмери.
Вот, года через 2, если всё останется по прежнему можно говорить, что Унаи мягкотел и вообще тряпка
P.S. Кроенке-зло
Много хорошего сделал старик Венгер для Арсенала, но в последних проблемах клуба доля его вины значительно больше чем Эмери.
Вот, года через 2, если всё останется по прежнему можно говорить, что Унаи мягкотел и вообще тряпка
P.S. Кроенке-зло
Пффф думали уберут Венгера и всё станет налаживаться))) Веня, хоть до того как болелы стали гнать на него(последние сезоны), выжимал из имеющихся игроков всё что есть. А теперь у руля полностью мягкий Эмери, которым игроки в ПСЖ помыкали, а теперь и в Арсенале. В общем фаны может и хотели как лучше, но вышло как всегда... А когда трудягам клуба(аки Ляказетта) надоест и они уйдут - клуб свалится в середину таблицы со всеми этими лентяями...
Пффф думали уберут Венгера и всё станет налаживаться))) Веня, хоть до того как болелы стали гнать на него(последние сезоны), выжимал из имеющихся игроков всё что есть. А теперь у руля полностью мягкий Эмери, которым игроки в ПСЖ помыкали, а теперь и в Арсенале. В общем фаны может и хотели как лучше, но вышло как всегда... А когда трудягам клуба(аки Ляказетта) надоест и они уйдут - клуб свалится в середину таблицы со всеми этими лентяями...