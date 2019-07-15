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Болельщики «Арсенала» обратились к Кронке с требованиями действий

вчера, 11:40

Болельщики «Арсенала» выступили с обращением к владельцу команды Стэну Кронке. Фанаты недовольны текущим положением дел в клубе.

Кронке приобрел «Арсенал» в 2007 году - спустя год после выхода «канониров» в финал Лиги чемпионов. С тех пор лондонцы выиграли лишь три Кубка Англии. «Арсенал» уже третий сезон подряд пропустит Лигу чемпионов. Что касается трансферов, то на данный момент единственным летним приобретением клуба является бразильский юноша Габриэл Мартинелли.

Мы, болельщики «Арсенала», с разочарованием наблюдаем, как за последние десять лет результаты команды только ухудшались. Когда Кронке покупал акции клуба, мы играли в финале Лиги чемпионов, теперь же мы три года не можем попасть в этот турнир.

Еще никогда фанаты «Арсенала» не чувствовали себя столь никому не нужными. Это было наглядно продемонстрировано, когда Кронке выкупил акции клуба у последних болельщиков-акционеров, даже не поблагодарив их. Складывается ощущение, что «Арсенал» находится на распутье, это должно измениться.

Мы, нижеподписавшиеся, хотим увидеть конкретные шаги со стороны Кронке по оживлению клуба. Кронке говорил, что амбиции «Арсенала» - борьба за победу в АПЛ и Лиге чемпионов. На данный момент мы не видим подтверждения слов действиями, вместо этого «Арсенал» используется как инвестиционный инструмент.

Все мы хотим видеть конкретные цели клуба. Руководству нужно начать с того, чтобы стать более открытым и рассказать, как они собираются достичь побед в крупных турнирах. 

25 июля исполнительный директор «Арсенала» встретится с болельщиками. Мы настоятельно призываем его решить вопросы, поднятые в этом обращении. Будем наблюдать за развитием ситуации.

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ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
вчера в 20:13
Без вложений падение команды продолжиться
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 802
вчера в 15:56
Ребьята, позвольте мне вас огорчить.

Подобный прецедент уже был, я читал Bleachers Report, и там рассказывалось о справедливом возмущении доблестных фанатов одного из клубов, стандартно купленных Кроенке и опущенных из лидеров в середняки, вроде "Grizzlies".

Им не нравилось то, что Кроенке после покупки клуба за много лет ни разу ничего не сказал по поводу развития, ну и что его превращали в середняк.

Ответ от Кроенке им был "летите на йух, я владелец клуба и делаю с ним что хочу")) Не сомневаюсь, что нынешний протест закончится тем же.

Вы же знаете, что люди "из грязи в князи", в данном случае "из строителя в альфонсы-миллиардеры", не ставят интересы других ни во что, так всегда было.

Если говорить по персоналиям, трудно расскаждать, тех или не тех купил Веня. Но то, что Сеня уже сильно косячил с составом в конце, очевидно. Я думаю, Озила он продлил сам...

Не надеюсь и на тренеришку, потому что когда тренер тупо сливает место в 4ке, тут особо слова сложно подобрать.
aNOOBis
aNOOBis ответил ZaZizu
   527 / 802
вчера в 15:06
Во всяких англиях,грециях,италиях очень сильная ,сплоченная и организованная общественность в отличие от нас.Согласен с Артёмом:вы живете там,ходите на игры,читаете прессу....и не понимали,кто главная проблема? Зачем писать какие-то письма? Давно пора в ультимативной форме потребовать трансферов,бойкотировать покупку абонементов,пойла,догов....либо продажи акций,а то видите ли усмановские деньги грязные,а усатого наичистейшие!
Он же единоличный хозяин, требовать у него что-либо очень сложно.

...бойкотировать абонементы только если
aNOOBis
aNOOBis ответил Artuom
   527 / 802
вчера в 15:03
Продлили и купили при Вене - ещё не значит что он сильно этого хотел. Может его просто поставили в условия "или так, или никак". Я часто сравнивал покупки до Кронке и после... и в покупках до Кронке всегда была видна рука Венгера - покупались игроки под стиль венгеровский, а вот после... после уже "кто в лес, кто по дрова", после покупались как подходящие под стиль, так и не подходящие... Явно что-то не так было. Джака при Эмери стал играть ещё хуже, в силовой борьбе уже каждый раз проигрывает... и Эмери никто не заставлял его использовать часто, но мы его видели в старте слишком часто... Проблему Озила вешать на Венгера не стоит, явно же что сам игрок забил... Лучше подумай почему у Озила при таком наплевательском отношении статистика примерно такая же что и у Ивоби... а ведь Алекс при Эмери явно основной игрок, больше матчей сыграл, вроде бегал и что-то там старался... 350К в неделю... ) Посчитай сколько потеряли за аренду Суареса (плата за аренду+зарплата игроку) и прибавь зарплату Лихтштайнера... два игрока которых взяли при Эмери и они в сумме были не лучше Озила....Проколы у всех бывают... Врятли кто-то ожидал что Озил забьёт ещё сильнее на футбол...
Ну, насколько помню в прессе как раз писали, что благодаря титаническим усилиям Венгера Озил был продлён, я в это верю потому, что в тот момент еще была щекотливая ситуация с Санчесом и они с Озилом вроде как были ИМЕНАМИ под кого легче заманивать новобранцев, ну, то есть в команду ноунеймов менее охотно идут, ну, и Венгер решил "в лепешку расшибусь, но турка не отпущу" и "конскую" зарплату согласовали.

Вообще, вроде аксиома, что в Арсенале Венгер свое слово по трансферам имел (должности директора не было, опять же) вроде Уэлбека без Вениного одобрения подписали, но может то и сплетня.

А Ивоби...он же тоже дедов игрок.

Эмери-это (с долей сомнений, так как брали ли под него или просто Мислинтат-Санлехи так решили, ХЗ) Торрейра, Гёндузи, Сократис, наверное, Лихштайнер, который призван был дыры латать и имел больше игрового времени, чем хотелось бы из-за травм основных.

СУАРЕС, ДА-это фейл! Но полгода всего.

Торрейра точно полезное приобретение, Сократис, скорее в плюс чем в минус. Гёндузи - довольно невнятный на мой взгляд, но вроде не 100% фейл
ZaZizu
ZaZizu
   358 / 802
вчера в 14:53
Во всяких англиях,грециях,италиях очень сильная ,сплоченная и организованная общественность в отличие от нас.Согласен с Артёмом:вы живете там,ходите на игры,читаете прессу....и не понимали,кто главная проблема? Зачем писать какие-то письма? Давно пора в ультимативной форме потребовать трансферов,бойкотировать покупку абонементов,пойла,догов....либо продажи акций,а то видите ли усмановские деньги грязные,а усатого наичистейшие!
Artuom
Artuom ответил aNOOBis
   143 / 802
вчера в 13:30
Арсен продлил Озила за 350к в неделю, почти сразу после продления Озил перестал играть. При Арсене купили Хнаку и сделали на него ставку как на перспективный центр. Много хорошего сделал старик Венгер для Арсенала, но в последних проблемах клуба доля его вины значительно больше чем Эмери. Вот, года через 2, если всё останется по прежнему можно говорить, что Унаи мягкотел и вообще тряпка P.S. Кроенке-зло
Продлили и купили при Вене - ещё не значит что он сильно этого хотел. Может его просто поставили в условия "или так, или никак". Я часто сравнивал покупки до Кронке и после... и в покупках до Кронке всегда была видна рука Венгера - покупались игроки под стиль венгеровский, а вот после... после уже "кто в лес, кто по дрова", после покупались как подходящие под стиль, так и не подходящие... Явно что-то не так было.

Джака при Эмери стал играть ещё хуже, в силовой борьбе уже каждый раз проигрывает... и Эмери никто не заставлял его использовать часто, но мы его видели в старте слишком часто...

Проблему Озила вешать на Венгера не стоит, явно же что сам игрок забил...
Лучше подумай почему у Озила при таком наплевательском отношении статистика примерно такая же что и у Ивоби... а ведь Алекс при Эмери явно основной игрок, больше матчей сыграл, вроде бегал и что-то там старался...

350К в неделю... ) Посчитай сколько потеряли за аренду Суареса (плата за аренду+зарплата игроку) и прибавь зарплату Лихтштайнера... два игрока которых взяли при Эмери и они в сумме были не лучше Озила....Проколы у всех бывают... Врятли кто-то ожидал что Озил забьёт ещё сильнее на футбол...
aNOOBis
aNOOBis ответил Artuom
   527 / 802
вчера в 12:38
Блин... болельщики настолько недалёкие что только сейчас поняли кто главная проблема??? Пффф думали уберут Венгера и всё станет налаживаться))) Веня, хоть до того как болелы стали гнать на него(последние сезоны), выжимал из имеющихся игроков всё что есть. А теперь у руля полностью мягкий Эмери, которым игроки в ПСЖ помыкали, а теперь и в Арсенале. В общем фаны может и хотели как лучше, но вышло как всегда... А когда трудягам клуба(аки Ляказетта) надоест и они уйдут - клуб свалится в середину таблицы со всеми этими лентяями...
Арсен продлил Озила за 350к в неделю, почти сразу после продления Озил перестал играть. При Арсене купили Хнаку и сделали на него ставку как на перспективный центр.

Много хорошего сделал старик Венгер для Арсенала, но в последних проблемах клуба доля его вины значительно больше чем Эмери.

Вот, года через 2, если всё останется по прежнему можно говорить, что Унаи мягкотел и вообще тряпка

P.S. Кроенке-зло
mihaluch
mihaluch
   117 / 802
вчера в 12:34
Пока не начался сезон, открыто трансферное окно, надо что-то делать.
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
вчера в 12:06
Их бы проблемы да махачкалинскому Анжи.
Байкал-38
Байкал-38
   22 / 802
вчера в 11:55
Кронке позвонил Федуну для консультации.
Artuom
Artuom
   143 / 802
вчера в 11:55
Блин... болельщики настолько недалёкие что только сейчас поняли кто главная проблема???
Пффф думали уберут Венгера и всё станет налаживаться))) Веня, хоть до того как болелы стали гнать на него(последние сезоны), выжимал из имеющихся игроков всё что есть. А теперь у руля полностью мягкий Эмери, которым игроки в ПСЖ помыкали, а теперь и в Арсенале. В общем фаны может и хотели как лучше, но вышло как всегда... А когда трудягам клуба(аки Ляказетта) надоест и они уйдут - клуб свалится в середину таблицы со всеми этими лентяями...
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 802
вчера в 11:47
Искренне жаль болел "пушкарей". Ситуация очень напоминает то, что происходит в "Спартаке".
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