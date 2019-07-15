Болельщики «Арсенала» обратились к Кронке с требованиями действий

Болельщики «Арсенала» выступили с обращением к владельцу команды Стэну Кронке. Фанаты недовольны текущим положением дел в клубе.

Кронке приобрел «Арсенал» в 2007 году - спустя год после выхода «канониров» в финал Лиги чемпионов. С тех пор лондонцы выиграли лишь три Кубка Англии. «Арсенал» уже третий сезон подряд пропустит Лигу чемпионов. Что касается трансферов, то на данный момент единственным летним приобретением клуба является бразильский юноша Габриэл Мартинелли.

Мы, болельщики «Арсенала», с разочарованием наблюдаем, как за последние десять лет результаты команды только ухудшались. Когда Кронке покупал акции клуба, мы играли в финале Лиги чемпионов, теперь же мы три года не можем попасть в этот турнир.

Еще никогда фанаты «Арсенала» не чувствовали себя столь никому не нужными. Это было наглядно продемонстрировано, когда Кронке выкупил акции клуба у последних болельщиков-акционеров, даже не поблагодарив их. Складывается ощущение, что «Арсенал» находится на распутье, это должно измениться.

Мы, нижеподписавшиеся, хотим увидеть конкретные шаги со стороны Кронке по оживлению клуба. Кронке говорил, что амбиции «Арсенала» - борьба за победу в АПЛ и Лиге чемпионов. На данный момент мы не видим подтверждения слов действиями, вместо этого «Арсенал» используется как инвестиционный инструмент.

Все мы хотим видеть конкретные цели клуба. Руководству нужно начать с того, чтобы стать более открытым и рассказать, как они собираются достичь побед в крупных турнирах.

25 июля исполнительный директор «Арсенала» встретится с болельщиками. Мы настоятельно призываем его решить вопросы, поднятые в этом обращении. Будем наблюдать за развитием ситуации.