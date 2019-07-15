Рэмзи - о переходе в «Ювентус»: «От таких возможностей не отказываются»

Полузащитник дал первое интервью пресс-службе «Ювентуса» на своей презентации.

Я очень рад быть здесь, в «Ювентусе». Это одна из лучших команд мира. Я много работаю вместе с остальными игроками, чтобы как можно быстрее привести себя в форму.

Когда я узнал, что мной интересуется «Ювентус», то подумал, что у меня появилась возможность воплотить в реальность мечту. Это также и серьезный вызов. От таких возможностей не отказываются. «Ювентус» - правильный клуб для меня. Надеюсь, что стану частью его истории.

Футболисты и тренер очень тепло меня поприветствовали. Я несколько раз общался с Сарри. Он открыт, и с ним легко. Надеюсь, я сыграю свою роль.