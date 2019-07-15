ГлавнаяНовости

Рэмзи - о переходе в «Ювентус»: «От таких возможностей не отказываются»

вчера, 18:33

Полузащитник Аарон Рэмзи дал первое интервью пресс-службе «Ювентуса» на своей презентации.

Я очень рад быть здесь, в «Ювентусе». Это одна из лучших команд мира. Я много работаю вместе с остальными игроками, чтобы как можно быстрее привести себя в форму.

Когда я узнал, что мной интересуется «Ювентус», то подумал, что у меня появилась возможность воплотить в реальность мечту. Это также и серьезный вызов. От таких возможностей не отказываются. «Ювентус» - правильный клуб для меня. Надеюсь, что стану частью его истории.

Футболисты и тренер очень тепло меня поприветствовали. Я несколько раз общался с Сарри. Он открыт, и с ним легко. Надеюсь, я сыграю свою роль.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Инсинье: «Переход Сарри в „Ювентус“ – это предательство»
Сегодня, 03:56 Комментарии0
Новичок «Реала» Кубо: «Горжусь тем, что играю в лучшем клубе мира»
Сегодня, 00:23 Комментарии3
Аршавин: «Если Фернандес хороший игрок, пусть выступает за Бразилию»
Вчера, 21:12 Комментарии72
Болельщики «Арсенала» обратились к Кронке с требованиями действий
Вчера, 11:40 Комментарии12
Гризманн: «Мне жаль, что „Атлетико“ так реагирует на мой переход»
Вчера, 10:21 Комментарии18
Олич: «На днях вспоминали матчи с Россией и Англией»
Вчера, 09:41 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   358 / 802
вчера в 22:17
Аарон, ни пуха! вот вам и ответ на вопрос от игрока,схававшего всю нашу кухню-у нас нет целей и амбиции Юве
nik_59
nik_59
   750 / 802
вчера в 20:51
Ещё бы...
Juventus_Z
Juventus_Z
   96 / 802
вчера в 20:49
от перехода в лучший клуб только глупец откажется
kastites
kastites
   126 / 802
вчера в 18:52
Это как в России
От предложения ЗЕНИТА в России не отказываются
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100