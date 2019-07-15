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Отец Неймара: «Люди ищут противоречия там, где их нет»

вчера, 09:09

Отец форварда ПСЖ Неймара Неймар да Силва выступил в защиту сына.

Недавно футболист заявил, что один из лучших моментов его карьеры - это камбэк в матче с ПСЖ в 2017 году, когда игрок выступал за «Барселону». Это высказывание очень не понравилось фанатам парижского клуба.

Неймар ответил честно, а люди, усмотревшие здесь провокацию, ищут противоречия там, где их нет. Многие журналисты и болельщики считают тот матч одним из самых запоминающихся в карьере Неймара. 

Мой сын не преследовал цель неуважительно отнестись к ПСЖ или тем футболистам, которые играли в 2017 году, а сейчас являются партнерами Неймара по команде. Упоминание эпохального матча твоей карьеры нельзя считать неуважением. Мой сын остается членом ПСЖ, но он просто не может игнорировать свою историю, благодаря которой он в том числе и попал в парижский клуб.

По слухам, Неймар близок к возвращению в «Барселону». 

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Все комментарии
youtomee
youtomee
   555 / 802
вчера в 21:02
там камбэк ненастоящий был, Барса конечно хорошо сыграла, но там сильно помогли судья и курсы актерского мастерства, которые они видимо все посещают во главе с зубастым
Брулин
Брулин
   45 / 802
вчера в 11:59
Класс, держите в курсе
Bullкин
Bullкин
   685 / 802
вчера в 10:47
Батя неправильно выразился. Неймар не член, а сфинктор ПСЖ.
Alex12357
Alex12357
   443 / 802
вчера в 10:47
    Alex12357
    Alex12357
       443 / 802
    вчера в 10:23
    Неймар своими словами высказал то,что он в состоянии брать на себя бразды правления в игре и делать результат ,конечно с помощью игроков команды ,а те кто не разбирается в футболе или хотят разжечь неприязнь к Неймару пытаются всякими способами очернить его ,-это показывает их гнилую натуру!
    завоеватель кубка лиги наций
    завоеватель кубка лиги наций ответил Incredulous
       581 / 802
    вчера в 10:18
    Болельщики Барсы так предсказуемы, как и ожидалось, после того как переход Неймара в Барселону стал практически неосуществим, у фанатов сине-гранатовых Неймар опять стал петухом)) Удобно жить, когда твое личное мнение меняется в зависимости от ситуации. Хотя чему удивляться, болельщики достойные своего клуба
      завоеватель кубка лиги наций
      завоеватель кубка лиги наций ответил Incredulous
         581 / 802
      вчера в 10:18
      Болельщики Барсы так предсказуемы, как и ожидалось, после того как переход Неймара в Барселону стал практически неосуществим, у фанатов сине-гранатовых Неймар опять стал петухом)) Удобно жить, когда твое личное мнение меняется в зависимости от ситуации. Хотя чему удивляться, болельщики достойные своего клуба
      может я когда то говорил чтобы петух вернулся? балабол скинь ссылку
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         15 / 802
      вчера в 10:12
      Сама уже полузагубленная из-за денег карьера Неймара и есть жирное - Противоречие...
      Incredulous
      Incredulous ответил завоеватель кубка лиги наций
         105 / 802
      вчера в 10:04
      Болельщики Барсы так предсказуемы, как и ожидалось, после того как переход Неймара в Барселону стал практически неосуществим, у фанатов сине-гранатовых Неймар опять стал петухом)) Удобно жить, когда твое личное мнение меняется в зависимости от ситуации. Хотя чему удивляться, болельщики достойные своего клуба
      abramjan
      abramjan
         158 / 802
      вчера в 10:01
      петуху самое место в Барселоналоне
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         11 / 802
      вчера в 09:38
      Папаня совместно с сынулей сами насоздавали столько противоречий, что очень похоже все это кончится бесславно для Неймара.
      311
      311
         44 / 802
      вчера в 09:23
      Конечно болелам ПСЖ больно вспоминать этот спектакль Айтекина!)
      завоеватель кубка лиги наций
      завоеватель кубка лиги наций ответил Одержимый хряк
         581 / 802
      вчера в 09:17
      Лез бы поменьше не в свои дела.
      и ты тоже лез бы меньше не в свои дела!!!
      завоеватель кубка лиги наций
      завоеватель кубка лиги наций
         581 / 802
      вчера в 09:16
      петуху место в париже можно в рояль продать погоня за деньгами прервала карьеру может и стал бы петушарой а так галимый петух
      Одержимый хряк
      Одержимый хряк
         280 / 802
      вчера в 09:14
      Лез бы поменьше не в свои дела.
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