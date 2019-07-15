Отец Неймара: «Люди ищут противоречия там, где их нет»

вчера, 09:09

Отец форварда ПСЖ Неймара Неймар да Силва выступил в защиту сына.

Недавно футболист заявил, что один из лучших моментов его карьеры - это камбэк в матче с ПСЖ в 2017 году, когда игрок выступал за «Барселону». Это высказывание очень не понравилось фанатам парижского клуба.

Неймар ответил честно, а люди, усмотревшие здесь провокацию, ищут противоречия там, где их нет. Многие журналисты и болельщики считают тот матч одним из самых запоминающихся в карьере Неймара. Мой сын не преследовал цель неуважительно отнестись к ПСЖ или тем футболистам, которые играли в 2017 году, а сейчас являются партнерами Неймара по команде. Упоминание эпохального матча твоей карьеры нельзя считать неуважением. Мой сын остается членом ПСЖ , но он просто не может игнорировать свою историю, благодаря которой он в том числе и попал в парижский клуб.

По слухам, Неймар близок к возвращению в «Барселону».