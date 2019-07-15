Ибрагимович готов вернуться в «Аякс» в качестве управленца

вчера, 08:55

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» не исключил, что после завершения карьеры игрока может вернуться в «Аякс».

Обычно я не возвращаюсь туда, где уже играл, но, вероятно, после завершения карьеры я смогу стать менеджером «Аякса». Я бы справился с этим лучше, чем любой, кто сейчас там сидит.

Швед выступал за «Аякс» c 2001-го по 2004 год, за это время он провел в составе команды 110 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 15 результативных передач.