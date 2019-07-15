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Ибрагимович готов вернуться в «Аякс» в качестве управленца

вчера, 08:55

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не исключил, что после завершения карьеры игрока может вернуться в «Аякс».

Обычно я не возвращаюсь туда, где уже играл, но, вероятно, после завершения карьеры я смогу стать менеджером «Аякса». Я бы справился с этим лучше, чем любой, кто сейчас там сидит.

Швед выступал за «Аякс» c 2001-го по 2004 год, за это время он провел в составе команды 110 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 15 результативных передач.

Напомним, Ибрагимович был признан лучшим футболистом года в МЛС.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
вчера в 14:26
Как-то мелко для Великого Златана. Может лучше сразу королевой Нидерландов?
Caniggia
Caniggia
   46 / 802
вчера в 12:36
Если как футболист он гениален, то это не значит, что он будет успешным футбольным менеджером и, уж тем более, футбольным тренером.
Incredulous
Incredulous
   105 / 802
вчера в 10:08
Интересно было бы увидеть Ибру в качестве тренера. Не знаю как тренерские навыки, но дисциплина у него точно была бы на высшем уровне))
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
вчера в 09:50
Игрок конечно феноменальный. Жаль что многим феноменам не удалось со сборной пофеерить. Это касаемо и Ибры, Гигза , Литманена, Шевченко и многих других!!!
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 802
вчера в 09:27
Почему бы и нет?
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
вчера в 09:18
Ему еще играть и играть.
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