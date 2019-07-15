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Гризманн: «Мне жаль, что „Атлетико“ так реагирует на мой переход»

вчера, 10:21

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал реакцию своего бывшего клуба «Атлетико» на его переход.

Мы достигли соглашения с «Атлетико», но потом всё изменилось. Так бывает, нужно это принять. Мне жаль, что клуб так реагирует. Я специально предупредил руководство «Атлетико», чтобы мой переход не застал их врасплох и они могли подготовиться.

Гризманн прошлым летом отказался переходить в «Барселону» и заключил новый контракт с «матрасниками», однако затем изменил свое решение. При этом «Атлетико» считает, что каталонцы должны доплатить им за переход француза еще 80 млн евро. «Барселона» дождалась 1 июля, когда сумма отступных за Гризманна снизилась с 200 до 120 млн евро, но мадридцы уверены, что «сине-гранатовые» заключили контракт с форвардом еще в марте. Следовательно, они должны заплатить 200 млн, а не 120. 

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Все комментарии
peleneym
peleneym
вчера в 23:30
Красная цена Гризману вообще 50 мил. Это не игрок для Барсы.
рус фан
рус фан
   207 / 802
вчера в 22:20
Гризман подходит каталонским, матрасы не получат еще 80 млн, 120 немало за 29-летнего хорошего игрока и полугея.
Romeo 777
Romeo 777
   494 / 802
вчера в 19:39
Да думается в данной ситуации в выигрыше, как раз таки Атлетико. Получили 120 миллионов за игрока, которому уже пошёл 29 год. И даже неизвестно сможет ли он заиграть в Барселоне так же.
А Атлетико в очередной раз спасибо, что выкупили Морату за хорошую сумму.
Bavaria_M
Bavaria_M
   147 / 802
вчера в 16:39
Сам предал и обманул, еще удивляется, радуйся что жив остался крысюк
don_surio
don_surio
   458 / 802
вчера в 16:14
Иуда, как и Фигу.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Gelious
   246 / 802
вчера в 15:21
Так прямо и надо было тогда говорить, а не врать про любовь к клубу. Да и смысл от этих отступных возросших, если он тайком договорился за спиной и свалил за те же деньги по сути.
сам посуди какая разница когда был договор если все равно заплатили 120млн? или если бы он договорился вчера что то изменилось бы? нет
League1
League1
   75 / 802
вчера в 12:54
Опозорился Антоша Гризли, чего уж там говорить.
Gelious
Gelious ответил Happyboy Barca
   367 / 802
вчера в 12:34
кинуть это когда у клуба бан и игрок от уважения продлевает контракт и на сезон отступные возрастают со 100млн до 200
Так прямо и надо было тогда говорить, а не врать про любовь к клубу. Да и смысл от этих отступных возросших, если он тайком договорился за спиной и свалил за те же деньги по сути.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Gelious
   246 / 802
вчера в 12:31
Да потому что ты за спиной кинул свой клуб на 80 лямов. Еще и ожидания болельщиков и клуба обманул, которые сам же и породил предыдущей сагой и громогласным признанием в любви к Атлетико
кинуть это когда у клуба бан и игрок от уважения продлевает контракт и на сезон отступные возрастают со 100млн до 200
ATG
ATG
   434 / 802
вчера в 11:39
а мне жаль что такой бездарь + лгбтшник + никогда не играющий на высочайшем уровне недоразумение пришло к нам в клуб ... Бартомеу кусок го*на ! Он уже просто задалбал горе президент
Gelious
Gelious
   367 / 802
вчера в 11:34
Да потому что ты за спиной кинул свой клуб на 80 лямов. Еще и ожидания болельщиков и клуба обманул, которые сам же и породил предыдущей сагой и громогласным признанием в любви к Атлетико
Месси-28-5
Месси-28-5 ответил Брулин
   598 / 802
вчера в 11:19
Я думаю это будет длится долго.
Что может длится долго, нечему длится долго. Кроме голословных обвинений у атлетов ничего нет. Никаких фактов подтверждённых документально нет. Голословные обвинения не подтверждённые документально это детский лепет
VIPded
VIPded
   81 / 802
вчера в 11:16
Перешел бы в другой чемп, вопросов бы не было. А так - предатель. )))
Барса, отдавай деньги!!! )))
Месси-28-5
Месси-28-5
   598 / 802
вчера в 11:08
Атлеты как дети. Они считают, они уверены, им должны. Никаких шансов на ещё 80 млн нет и не может быть
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2
   78 / 802
вчера в 11:01
Смешно, что Гризманна представили на пустой трибуне. Впрочем, на "Камп Ноу" идет перекладка газона, но они могли бы подождать или представить в другом месте, однако, как считается, Бартоломеу не особо понравилось, что во время презентации де Йонга фанаты "Барселоны" устроили скандирование "Бартоломеу - на выход")))
Брулин
Брулин
   45 / 802
вчера в 10:57
Я думаю это будет длится долго.
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
вчера в 10:43
Если Гризманн не расколется доказать что-то будет невозможно.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   65 / 802
вчера в 10:36
Это будет трудно доказать
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