Гризманн: «Мне жаль, что „Атлетико“ так реагирует на мой переход»

вчера, 10:21

Новичок «Барселоны» прокомментировал реакцию своего бывшего клуба «Атлетико» на его переход.

Мы достигли соглашения с «Атлетико», но потом всё изменилось. Так бывает, нужно это принять. Мне жаль, что клуб так реагирует. Я специально предупредил руководство «Атлетико», чтобы мой переход не застал их врасплох и они могли подготовиться.

Гризманн прошлым летом отказался переходить в «Барселону» и заключил новый контракт с «матрасниками», однако затем изменил свое решение. При этом «Атлетико» считает, что каталонцы должны доплатить им за переход француза еще 80 млн евро. «Барселона» дождалась 1 июля, когда сумма отступных за Гризманна снизилась с 200 до 120 млн евро, но мадридцы уверены, что «сине-гранатовые» заключили контракт с форвардом еще в марте. Следовательно, они должны заплатить 200 млн, а не 120.