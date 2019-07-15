Олич: «На днях вспоминали матчи с Россией и Англией»

Тренер сборной Хорватии вспомнил о чемпионате мира 2018 года, где «шашечные» дошли до финала, попутно обыграв Россию и Англию.

Последние недели две постоянно вспоминаю о ЧМ -2018. Хорватские СМИ в эти дни активно пишут о тех событиях. На днях вспоминали матч с Россией, потом с Англией... Быстро год прошел. Эмоций было очень много – как положительных, так и отрицательных. То серебро навсегда останется со мной.

Для меня этот турнир символизируют два момента. Первый – победа над Аргентиной в группе со счетом 3:0. После этого я понял, что мы сможем добиться чего-то существенного. Второй эпизод – серия пенальти с Россией. Это был рубеж – мы вышли в полуфинал и почти гарантировали себе медаль. Перед матчем очень упорно готовились, ведь играли с хозяйкой чемпионата мира. Россия была готова великолепно, чувствовалось, что внутри команды хорошая атмосфера. Но нам повезло – и мы вышли в полуфинал, а затем и в финал.