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VAR будет использоваться в РПЛ со 2-го тура

вчера, 13:25

Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда в Премьер-Лиге планируют начать использовать систему VAR.

Вы знаете, что турнир РФС – это Кубок России по футболу, мы отвечали за стыковые матчи, поэтому первое официальное применение VAR состоялось в конце прошлого сезона, всё прошло успешно. Велась работа при участии лиги по началу запуска VAR и его применению в матчах Премьер-Лиги, в данном случае число участников процесса, которые должны были договориться между собой, было больше, чем в случае с Кубком России. К сожалению, в те сроки, которые РПЛ ставила перед собой с достижением этих договорённостей, уложиться не удалось. Мы планировали провести официальное использование VAR в онлайн-режиме в 1-м туре на одном-двух матчах. Вместо этого мы использовали VAR, чтобы наши арбитры имели возможность получения практики в офлайн режиме – это произошло вчера.

РФС взял на себя ответственность заключения всех необходимых договоров, думаю, на этой неделе все необходимые соглашения будут заключены и подписаны. Сегодня мы планируем отправить заявку в IFAB, чтобы по крайне мере на одном из матчей официально использовать VAR в онлайн-режиме. Рассчитываем, что начиная со 2-го тура официальное использование VAR на матчах РПЛ будет иметь место.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   189 / 794
вчера в 20:58
А кто ответит за косяки Москалева и потерянные очки Сочи?
Twisted
Twisted
вчера в 18:01
Да неужели
cska plus
cska plus
   7 / 794
вчера в 16:47
Надо запусках на играх спартака и лишить федуна привычки бегать по стадиону с чемоданчиком.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   225 / 794
вчера в 15:09
ВАР в рпл - спартак в фнл
Kresi frok
Kresi frok
   204 / 794
вчера в 14:44
Зенит теперь вернётся на свое законное 5 место, а вообще, как показывает практика, порой и вар не останавливает жалких свистунов.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   276 / 794
вчера в 14:37
    EAGinLE
    EAGinLE
       34 / 794
    вчера в 14:21
    Подождем .
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 794
    вчера в 14:18
    Москалев :
    - Здравствуй ВАР, прощай навар!!!
    ДАША Д
    ДАША Д
       192 / 794
    вчера в 14:18
    Скорее всего у Краснодара будет эта система.
    Almazny
    Almazny
       734 / 794
    вчера в 13:35
    Пока в системе VAR будет москалев, грош ей цена.
    Zenit_84
    Zenit_84
       113 / 794
    вчера в 13:34
    Потом скажут с третьего
    Faustello
    Faustello
       14 / 794
    вчера в 13:31
    Ну ну
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