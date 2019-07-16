VAR будет использоваться в РПЛ со 2-го тура

Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда в Премьер-Лиге планируют начать использовать систему VAR .

Вы знаете, что турнир РФС – это Кубок России по футболу, мы отвечали за стыковые матчи, поэтому первое официальное применение VAR состоялось в конце прошлого сезона, всё прошло успешно. Велась работа при участии лиги по началу запуска VAR и его применению в матчах Премьер-Лиги, в данном случае число участников процесса, которые должны были договориться между собой, было больше, чем в случае с Кубком России. К сожалению, в те сроки, которые РПЛ ставила перед собой с достижением этих договорённостей, уложиться не удалось. Мы планировали провести официальное использование VAR в онлайн-режиме в 1-м туре на одном-двух матчах. Вместо этого мы использовали VAR , чтобы наши арбитры имели возможность получения практики в офлайн режиме – это произошло вчера.