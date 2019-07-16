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Подберезкин: «Не сказал бы, что „Локомотив“ владел преимуществом»

вчера, 12:15
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Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура РПЛ с «Локомотивом».

На мой взгляд, очень качественную игру провели. Не сказал бы, что «Локомотив» владел преимуществом. Да, много создали опасного. Получилось два стандарта: пенальти и штрафной. Штрафной Миранчук здорово реализовал. Главное, что выполняем требования тренеров, что просят. Отсюда и моменты стали появляться. В принципе, что планировали, то выполнили. В конце немного подустали, отдали инициативу, но в целом и по моментам, и по контролю игры не уступили, хотя играли в гостях против команды, которая играет в Лиге чемпионов.

Что касается капитанства, я уже в перерыве сказал, что придется в тренажерный зал побольше ходить, чтобы не слетала с руки повязка (смеется). А так, в целом спасибо ребятам за доверие. Буду стараться оправдывать.

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Все комментарии
jilbar
jilbar
   30 / 794
вчера в 14:34
Важно, чтобы преимуществом владел судья.
Faustello
Faustello ответил Leha-ha50
   14 / 794
вчера в 14:24
Флаг ему в руки!!!
и мяч ему в ноги )))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Faustello
   11 / 794
вчера в 14:22
Ну да, а вдруг раскрылся и будет феерить.
Флаг ему в руки!!!
Faustello
Faustello ответил Leha-ha50
   14 / 794
вчера в 14:19
В футболе главное - это стабильность! Посмотрим , что будет с парнем и с Рубином дальше?!?
Ну да, а вдруг раскрылся и будет феерить.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Faustello
   11 / 794
вчера в 14:15
Не, ну Подберёзкин когда к нам перешёл был подающим надежды, но почему то не адаптировался к нашему футболу, слишком трусливо играл (боялся идти в противоборства, часто отдавал назад боясь потерять мяч, терял уверенность при неудачных действиях, постоянно тормозил и очень редко обострял), но потенциал в нём виден был. Мы на родном форуме пол года испытывали надежды, потом поделились на 50/50, а ещё через пол года даже я его защищавший устал смотреть на бесхребетного сказал в сад ))
В футболе главное - это стабильность! Посмотрим , что будет с парнем и с Рубином дальше?!?
Faustello
Faustello ответил Leha-ha50
   14 / 794
вчера в 14:12
Тоже был несказанно удивлен, откуда что взялось??? Считал парня средним футболистом , даже ниже среднего. А тут парниша просто расцвел!!! Да и весь Рубин был просто хорош!!!
Не, ну Подберёзкин когда к нам перешёл был подающим надежды, но почему то не адаптировался к нашему футболу, слишком трусливо играл (боялся идти в противоборства, часто отдавал назад боясь потерять мяч, терял уверенность при неудачных действиях, постоянно тормозил и очень редко обострял), но потенциал в нём виден был. Мы на родном форуме пол года испытывали надежды, потом поделились на 50/50, а ещё через пол года даже я его защищавший устал смотреть на бесхребетного сказал в сад ))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Faustello
   11 / 794
вчера в 14:08
Меня Рубин вообще удивил приятно, а Грибок просто шокировал. Ему у нас 1.5 года карт бланш выписывали и в основу ставили, он за всё время наверное меньше сделал чем за этот матч. Да и то что он капитанить стал тоже удивляет, т.к. характера играя за нас ему явно не хватало (не любил единоборства и вообще слюнтяем был). Так что это чудо какое то )))
Тоже был несказанно удивлен, откуда что взялось??? Считал парня средним футболистом , даже ниже среднего. А тут парниша просто расцвел!!! Да и весь Рубин был просто хорош!!!
Begemott
Begemott
   92 / 794
вчера в 13:37
Локомотив и спартак удачно провели трансферную кампанию среди судей иуд.
Морозовский
Морозовский
   3 / 794
вчера в 13:26
Да он им и не владел. ОТСКОЧИЛ, скорее, благодаря судейству.
Faustello
Faustello
   14 / 794
вчера в 12:55
Меня Рубин вообще удивил приятно, а Грибок просто шокировал.
Ему у нас 1.5 года карт бланш выписывали и в основу ставили, он за всё время наверное меньше сделал чем за этот матч. Да и то что он капитанить стал тоже удивляет, т.к. характера играя за нас ему явно не хватало (не любил единоборства и вообще слюнтяем был).
Так что это чудо какое то )))
STVA 1
STVA 1
   62 / 794
вчера в 12:40
Игра была ровна ...
Пепс
Пепс
   212 / 794
вчера в 12:21
Молодцы че , хорошо играли ...не расслабляться ток ...лишь первый тур
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