Подберезкин: «Не сказал бы, что „Локомотив“ владел преимуществом»

Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура РПЛ с «Локомотивом».
На мой взгляд, очень качественную игру провели. Не сказал бы, что «Локомотив» владел преимуществом. Да, много создали опасного. Получилось два стандарта: пенальти и штрафной. Штрафной Миранчук здорово реализовал. Главное, что выполняем требования тренеров, что просят. Отсюда и моменты стали появляться. В принципе, что планировали, то выполнили. В конце немного подустали, отдали инициативу, но в целом и по моментам, и по контролю игры не уступили, хотя играли в гостях против команды, которая играет в Лиге чемпионов.
Что касается капитанства, я уже в перерыве сказал, что придется в тренажерный зал побольше ходить, чтобы не слетала с руки повязка (смеется). А так, в целом спасибо ребятам за доверие. Буду стараться оправдывать.
Ему у нас 1.5 года карт бланш выписывали и в основу ставили, он за всё время наверное меньше сделал чем за этот матч. Да и то что он капитанить стал тоже удивляет, т.к. характера играя за нас ему явно не хватало (не любил единоборства и вообще слюнтяем был).
Так что это чудо какое то )))
Ему у нас 1.5 года карт бланш выписывали и в основу ставили, он за всё время наверное меньше сделал чем за этот матч. Да и то что он капитанить стал тоже удивляет, т.к. характера играя за нас ему явно не хватало (не любил единоборства и вообще слюнтяем был).
Так что это чудо какое то )))