Подберезкин: «Не сказал бы, что „Локомотив“ владел преимуществом»

Полузащитник «Рубина» прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура РПЛ с «Локомотивом».

На мой взгляд, очень качественную игру провели. Не сказал бы, что «Локомотив» владел преимуществом. Да, много создали опасного. Получилось два стандарта: пенальти и штрафной. Штрафной Миранчук здорово реализовал. Главное, что выполняем требования тренеров, что просят. Отсюда и моменты стали появляться. В принципе, что планировали, то выполнили. В конце немного подустали, отдали инициативу, но в целом и по моментам, и по контролю игры не уступили, хотя играли в гостях против команды, которая играет в Лиге чемпионов.

Что касается капитанства, я уже в перерыве сказал, что придется в тренажерный зал побольше ходить, чтобы не слетала с руки повязка (смеется). А так, в целом спасибо ребятам за доверие. Буду стараться оправдывать.