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Егоров: «Все говорят: Сухина, Сухина. Он делает свою работу, мы – свою»

вчера, 09:38

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал тот факт, что бывший коллега Станислав Сухина занимает должность в руководстве «Локомотива».

Все говорят: Сухина, Сухина, Сухина. Он делает свою работу, мы – свою. Если арбитр на матче «Локомотива» плохо отработает, то будет отстранён. Сколько звонков от Сухины за прошедший год было лично мне? Один.

Это была реальная претензия перед полуфинальным матчем Кубка России с «Ростовом». Тогда мы до последнего ждали, дадут ли нам добро на VAR. Это влияло на то, кто поедет судить. У нас есть лишь девять аттестованных на VAR человек. Он мне позвонил и сказал: «Скажите мне имена арбитров, мне нужно заказывать отель». Я сказал, что пока информации нет. Он ответил: «Ну, тогда я жду вас в 17 часов на стадионе, игра у нас в 19:00». Я сказал: «Погодите. Это ваша работа. Когда у нас будет вся информация, мы дадим вам знать. Так что подождите. Но вы обязаны принять арбитров».

Приняли ли? Естественно. Я посчитал, что с его стороны было не очень корректно так себя вести по отношению к нам. Особенно учитывая, что он знает специфику нашей работы. В тот момент мне было очень неприятно. Он сказал, что посчитал нужным, вероятно, думая, что мы тянем время из каких-то других соображений.

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Все комментарии
ArgonS
ArgonS
сегодня в 01:46
Мы берем, а он теперь платит.
mihaluch
mihaluch
   117 / 794
вчера в 13:38
Судейский корпус это своя закрытая каста.Футбольными судьями не становятся за какие-то заслуги, ими рождаются или эта должность покупается.
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 794
вчера в 13:16
Тотальная коррупция среди судей. Егоров сам когда-то был как москалев.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 794
вчера в 10:34
Он мне позвонил и сказал: «Скажите мне имена арбитров, мне нужно заказывать отель».

Цирк уехал, клоуны остались. Отель ему заказывать нужно, ага.
Накачку ему нужно было сделать или вливание...
Союзник противников
Союзник противников
   178 / 794
вчера в 10:23
Мутное дело.
African spartak
African spartak
   35 / 794
вчера в 09:47
Посмотрим на Сухинатив без Сухины скоро в еврокубках.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 794
вчера в 09:47
Егоров: Все говорят: Федун, Федун. Он дает на работу, мы отрабатываем, вложенные в нас средства. Гыгыгы
Faustello
Faustello
   14 / 794
вчера в 09:43
Как говаривал Станиславский:
- Не верю!
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