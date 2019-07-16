Егоров: «Все говорят: Сухина, Сухина. Он делает свою работу, мы – свою»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал тот факт, что бывший коллега Станислав Сухина занимает должность в руководстве «Локомотива».
Все говорят: Сухина, Сухина, Сухина. Он делает свою работу, мы – свою. Если арбитр на матче «Локомотива» плохо отработает, то будет отстранён. Сколько звонков от Сухины за прошедший год было лично мне? Один.
Это была реальная претензия перед полуфинальным матчем Кубка России с «Ростовом». Тогда мы до последнего ждали, дадут ли нам добро на VAR. Это влияло на то, кто поедет судить. У нас есть лишь девять аттестованных на VAR человек. Он мне позвонил и сказал: «Скажите мне имена арбитров, мне нужно заказывать отель». Я сказал, что пока информации нет. Он ответил: «Ну, тогда я жду вас в 17 часов на стадионе, игра у нас в 19:00». Я сказал: «Погодите. Это ваша работа. Когда у нас будет вся информация, мы дадим вам знать. Так что подождите. Но вы обязаны принять арбитров».
Приняли ли? Естественно. Я посчитал, что с его стороны было не очень корректно так себя вести по отношению к нам. Особенно учитывая, что он знает специфику нашей работы. В тот момент мне было очень неприятно. Он сказал, что посчитал нужным, вероятно, думая, что мы тянем время из каких-то других соображений.
Цирк уехал, клоуны остались. Отель ему заказывать нужно, ага.
Накачку ему нужно было сделать или вливание...
Цирк уехал, клоуны остались. Отель ему заказывать нужно, ага.
Накачку ему нужно было сделать или вливание...
- Не верю!
- Не верю!