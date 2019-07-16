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И. Коновалов: «Ничья с „Локо“ — приемлемый результат для „Рубина“»

вчера, 10:58
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ с «Локомотивом».

В целом мы провели неплохой матч. Даже с учётом того, что соперник не забил пенальти, на ничью «Рубин» наиграл совершенно точно. Мы хорошо контролировали мяч, а когда пропустили гол, смогли добавить. Так что ответный гол в ворота «Локомотива» получился логичным. Нужно также учитывать, что для них это была уже вторая игра в сезоне. Для нас же важно было хорошо стартовать. Думаю, ничья в Москве против «Локомотива» — это приемлемый результат.

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kastites
kastites
   96 / 794
вчера в 19:33
Рубин потерял 3 полноценных очка
Пепс
Пепс
   212 / 794
вчера в 12:22
Приятно было смотреть ... Ток этого Денисова гоните в шею . . За Локо вчера играл сц..
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   72 / 794
вчера в 11:34
Он для Вас отличный,выражайся правильно.
loko7
loko7
вчера в 11:09
А вот для Локо это неудачный результат, хотя что можно ожидать, когда команда играет без нападения.
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