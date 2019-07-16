ГлавнаяНовости

Егоров: «Убирать меня — не дело Иванова, пусть в „Урале“ разбирается»

вчера, 10:02

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о своем отношении к критике со стороны президента «Урала» Григория Иванова.

Иванов жаловался на судейский беспредел и говорил, что меня надо убирать? У Григория Викторовича может быть любое мнение, но всё-таки не его дело — убирать меня или назначать. Не он меня принимал на работу, не ему меня увольнять. Пусть он разбирается в своём клубе.

Почему у нас за такие высказывания не штрафуют? Он сказал свою точку зрения. Он же не сказал, что я такой-сякой, что пробу на мне негде ставить. Ему не нравится, как я выполняю свою работу. Может, он за счёт меня хотел пропиариться. Если ему это удалось — дай бог ему здоровья. Я не собираюсь поддаваться эмоциям. Раз он так сказал — бог ему судья.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Силкин: «Лунёв? Все вратари иногда пускают пенки»
Сегодня, 02:55 Комментарии3
Дюпин: «Выездную ничью с „Локо“ я бы отнёс к положительным результатам»
Сегодня, 02:35 Комментарии2
Червиченко: «Кононов обещал бесковский футбол, а получился колхозный»
Сегодня, 02:00 Комментарии12
Арустамян: «Агенты должны помочь Алексею Миранчуку перебраться в Европу»
Вчера, 23:15 Комментарии8
Арустамян: «В Казани Кварацхелию не завалили деньгами»
Вчера, 22:48 Комментарии3
Антон Миранчук: «Я бы хотел перейти в „Барселону“»
Вчера, 22:03 Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
   45 / 794
вчера в 15:01
Признался Егоров, что пробу на нем негде ставить.
SHMEL
SHMEL
   134 / 794
вчера в 14:43
    Omaxa
    Omaxa
       166 / 794
    вчера в 14:26
    Ты пока свиней в липовые не проведешь, будешь коптить, все проплачено.
    Aчиститель
    Aчиститель
       82 / 794
    вчера в 13:27
    Если бы все, как Президент Урала, не молчали, то и москалевых давно бы не было в чемпионате.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Footbolista
       16 / 794
    вчера в 12:54
    Конечно не стОит)...тогда и может Спартак не стОит обсуждать в плане судейства?)...все счета на табло...
    А никто и не обсуждает....
    Масс-медиа...зрители...принимают это как данность...
    Сожалеют...сетуют...грустят.......это не обсуждения...
    Footbolista
    Footbolista ответил Jeck Denielse
       1 / 794
    вчера в 12:47
    Конечно не стОит)...тогда и может Спартак не стОит обсуждать в плане судейства?)...все счета на табло...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Footbolista
       16 / 794
    вчера в 12:45
    Так посмотри запись)...так...ради интереса...на повторе со стороны лицевой линии поля все очень хорошо видно было...
    Ну зачем....
    Я доверяю масс медиа...
    Не акцентируют на этом внимание.....значит не стоит...
    Footbolista
    Footbolista ответил Jeck Denielse
       1 / 794
    вчера в 12:42
    Так посмотри запись)...так...ради интереса...на повторе со стороны лицевой линии поля все очень хорошо видно было...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Footbolista
       16 / 794
    вчера в 12:39
    Что думаешь о фоле Смольникова?))...по-честноку я так и думал, что его затрут в медийном пространстве...
    Я не видел...
    Footbolista
    Footbolista ответил Jeck Denielse
       1 / 794
    вчера в 12:34
    Что думаешь о фоле Смольникова?))...по-честноку я так и думал, что его затрут в медийном пространстве...
    Footbolista
    Footbolista ответил Jeck Denielse
       1 / 794
    вчера в 12:01
    На 93-й...не сгущай краски, а то из лазурного получится черный)...
    Великолепный
    Великолепный
       131 / 794
    вчера в 11:55
    Прав Иванов , На все 100 процентов.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       16 / 794
    вчера в 11:53
    Да бестолку все эти разговоры.....

    Как забивал Жиго как захочет и когда захочет....так и будет забивать ...хоть руками...хоть на 237-й минуте.......)))
    112910415
    112910415
       90 / 794
    вчера в 11:07
    "Убирать"...
    да, личность Григория Иванова формировалась в непростое время
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       58 / 794
    вчера в 10:58
    конечно увольнять, если уже с введением Вар допускаем критическую ошибку результативную
    ясное дело тут или покупок или нехватка квалификации
    cska plus
    cska plus
       7 / 794
    вчера в 10:45
    Молодец Иванов, правда глаз егорову колет.
    mihaluch
    mihaluch
       117 / 794
    вчера в 10:37
    Футбольное судейство это позор российского футбола.
    Faustello
    Faustello ответил ДАША Д
       14 / 794
    вчера в 10:22
    Собака лает - судья засуживает.
    Собака лает-судейки берут-Егоров улыбается и сверкает ))
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 794
    вчера в 10:17
    РЕСПЕКТ СУДЬЯМ, КОТОРЫЕ ХОТЬ ИНОГДА СЛУЧАЙНО СВИСТЯТ ПРОТИВ "ЗенитА"!
    ДАША Д
    ДАША Д
       192 / 794
    вчера в 10:05
    Собака лает - судья засуживает.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100