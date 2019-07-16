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Егоров: «C Гинером разговаривал один раз»

вчера, 09:46

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал об отношениях с президентом ЦСКА Евгением Гинером, владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким и другими руководителями клубов.

Звонят ли мне руководители клубов и главные тренеры? Я абсолютно нормально общаюсь со всеми. Если мне поступают звонки, я отвечаю на вопросы.

С Гинером я разговаривал всего один раз в жизни. Первый раз я его увидел и поздоровался месяц назад на заседании исполкома. С Галицким я знаком, мы разговариваем по телефону. Когда я ездил на матчи в Краснодар по работе, мы сидели с ним рядом, общались. Это нормально. Любой тренер, любой президент может мне позвонить и поговорить.

Ранее Егоров прокомментировал тот факт, что бывший коллега Станислав Сухина занимает должность в руководстве «Локомотива».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   93 / 794
вчера в 13:55
Про Федуна промолчал. Закадычный дружок?
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   64 / 794
вчера в 13:30
Егоров.- Запросил у Гинера определенную сумму, а он послал меня, как и Миллер. Фердун же личный друг.
cska plus
cska plus
   7 / 794
вчера в 12:13
А с федуном каждый час.
Морозовский
Морозовский
   3 / 794
вчера в 12:07
Егоров: "С президентом Зенита я всегда на связи. Он мне постоянно сообщает, когда позвонить Дюкову."
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska1948
   74 / 794
вчера в 11:58
А разве он способен нести не пургу?
нечитайло
нечитайло
   387 / 794
вчера в 11:51
Можно чаще
Великолепный
Великолепный
   131 / 794
вчера в 11:51
Тренер Сочи ещё не звонил, после беспредела устроенного твоим подопечным Москалевым.?
mihaluch
mihaluch
   117 / 794
вчера в 11:38
Одного раза достаточно чтобы передать номер карты.Приходит на счёт ЦСКА выигрывает,не приходит будет как с "Крылья Советов".
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   47 / 794
вчера в 11:33
C Гинером разговаривал один раз,но запомнил разговор на всю жизнь.
морозз
морозз
   25 / 794
вчера в 11:09
Вот эти звонки и ставят на уши весь наш футбол!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   72 / 794
вчера в 10:48
Много явных ошибок ,очень много, наводи порядок,будь на своем месте.
cska1948
cska1948 ответил 25процентный клоун
   53 / 794
вчера в 10:46
Пеналь и штрвфной локо подарили
Пенальти и штрафной, это был прощальный подарок от В.Денисова ФК Локомотив.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 794
вчера в 10:44
Пеналь и штрвфной локо подарили
cska1948
cska1948 ответил Ваня лучший
   53 / 794
вчера в 10:44
Что то он загадочно молчит по поводу судейства Москалева и Вилкова. Москалев совершенно преднамеренно подарил хрякам 3 очка.
У Егорова нет вразумительных слов, чтобы оправдать их действия, а пургу нести не хочет, вот и молчит.
Caniggia
Caniggia
   52 / 794
вчера в 10:41
Егоров и вся его судейская банда - единая продажная, уголовная шайка, по которой давно плачет пожизненная решётка за совершённые ими финансовыми махинациями в особо крупных размерах.
112910415
112910415
   90 / 794
вчера в 10:38
на вид нормальный ответ порой бывает предельно уклончивым..
к примеру, многолетние сообщники могут и ни разу в жизни не встретиться лично...
Faustello
Faustello
   14 / 794
вчера в 10:15
Егоров:
- Федуна не знаю, ни разу не видел, не разговаривал, а кто это? С кем то достаточно одного разговора, к примеру мой друг Сухина или Ленорыч, а за кем то надо бегать и упрашивать как за Галицким )))
LOpp
LOpp
   10 / 794
вчера в 10:10
достаточно одного разговора, чтобы остаться без паспорта и получить компромат.
VIPded
VIPded
   48 / 794
вчера в 10:01
А чего с Гинером ему говорить? Это же не Федун...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил RamonCSKA
   74 / 794
вчера в 09:58
ну да судьи правил не знают, а Егоров в качестве психолога все ему могут позвонить и поговорить
Что то он загадочно молчит по поводу судейства Москалева и Вилкова. Москалев совершенно преднамеренно подарил хрякам 3 очка.
Footbolista
Footbolista
   1 / 794
вчера в 09:57
С гинером разговаривал один раз...заключен долгосрочный договор...
RamonCSKA
RamonCSKA
   58 / 794
вчера в 09:53
ну да судьи правил не знают, а Егоров в качестве психолога все ему могут позвонить и поговорить
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