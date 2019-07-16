Егоров: «C Гинером разговаривал один раз»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал об отношениях с президентом ЦСКА Евгением Гинером, владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким и другими руководителями клубов.
Звонят ли мне руководители клубов и главные тренеры? Я абсолютно нормально общаюсь со всеми. Если мне поступают звонки, я отвечаю на вопросы.
С Гинером я разговаривал всего один раз в жизни. Первый раз я его увидел и поздоровался месяц назад на заседании исполкома. С Галицким я знаком, мы разговариваем по телефону. Когда я ездил на матчи в Краснодар по работе, мы сидели с ним рядом, общались. Это нормально. Любой тренер, любой президент может мне позвонить и поговорить.
Ранее Егоров прокомментировал тот факт, что бывший коллега Станислав Сухина занимает должность в руководстве «Локомотива».
к примеру, многолетние сообщники могут и ни разу в жизни не встретиться лично...
к примеру, многолетние сообщники могут и ни разу в жизни не встретиться лично...
- Федуна не знаю, ни разу не видел, не разговаривал, а кто это? С кем то достаточно одного разговора, к примеру мой друг Сухина или Ленорыч, а за кем то надо бегать и упрашивать как за Галицким )))
- Федуна не знаю, ни разу не видел, не разговаривал, а кто это? С кем то достаточно одного разговора, к примеру мой друг Сухина или Ленорыч, а за кем то надо бегать и упрашивать как за Галицким )))