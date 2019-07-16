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На «Зенит» и «Локомотив» наложены штрафы в 100 тыс. рублей

вчера, 16:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисциплинарных решениях, которые были приняты по итогам матчей 1-го и 2-го туров ФНЛ и Суперкубка России.

Сегодня мы рассматривали два тура ФНЛ, в первом туре Игнашевич демонстративно исполнял обязанности главного тренера, когда на деле является старшим тренером. Но тогда новая статья ещё не вступила в силу, во втором туре это повторилось, статья уже вступила в силу 13 июля. Поэтому мы предупредили «Торпедо» о возможных санкциях к тренеру и клубу за демонстративное исполнение обязанностей главного тренера. Санкции? Для клубов РПЛ — 200 тысяч штрафа для физического лица и миллион для клуба, в ФНЛ - 100 тысяч штрафа для физического лица, 500 тысяч для клуба. Санкции могут касаться либо тренера, либо клуба, но может касаться и тренера, и клуба.

В матче за Суперкубок болельщики обоих клубов скандировали и использовали пиротехнику. «Зенит» и «Локомотив» наказаны за скандирование по 50 тысяч рублей каждый, и за пиротехнику — 25 тысяч рублей каждый. У «Зенита» болельщик залез на ограждение и зажёг факел — штраф 25 тысяч рублей. У «Локомотива» был несогласованный баннер — «Мы против Fan ID» — штраф 25 тысяч рублей, Юрий Сёмин наказан на 10 тысяч рублей за выход за пределы тренерской зоны.

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Все комментарии
серый1925
серый1925
вчера в 22:06
начались поборы
tolctoy
tolctoy
   238 / 794
вчера в 21:49
Как всегда стыдно за чухонцев.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   189 / 794
вчера в 20:38
kastites
kastites
   96 / 794
вчера в 19:22
началась дойка ))))))))
kastites
kastites
   96 / 794
вчера в 19:22
Локомотив на 1 миллион хулиганел )))))))))
Zenit_84
Zenit_84
   113 / 794
вчера в 19:21
Плохо
cska1948
cska1948 ответил Ладожский
   53 / 794
вчера в 19:13
Неужели свиньи остепенились, или беспредел москалева затмил их файеры.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисциплинарных решениях, которые были приняты по итогам матчей 1-го и 2-го туров ФНЛ и Суперкубка России.
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Читайте не только заголовки, но и что под ними.
Ладожский
Ладожский
   40 / 794
вчера в 19:08
Неужели свиньи остепенились, или беспредел москалева затмил их файеры.
Морозовский
Морозовский
   3 / 794
вчера в 18:54
Деньги народные - "проектам" накласть на эти штрафы! "Зеню" упразднить!
Риланд
Риланд
   403 / 794
вчера в 18:11
когда хоть этот газовый проект расформируют, дин позор от него
mihaluch
mihaluch
   117 / 794
вчера в 17:41
Штраф за скандирование,а что болелы пришли на стадион ,заплатили деньги и должны язык в опу засунуть.
beefs
beefs
   126 / 794
вчера в 17:38
А почему этим не занимается МВД
ДАША Д
ДАША Д
   192 / 794
вчера в 17:38
Не уж то Спартак пощадили?
drug01
drug01
   220 / 794
вчера в 17:22
Для детей это хорошо....
Omaxa
Omaxa
   166 / 794
вчера в 17:20
На содержание чинуш.
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 794
вчера в 17:13
Ни за что.
Footbolista
Footbolista
   1 / 794
вчера в 16:57
"У «Зенита» болельщик залез на ограждение и зажёг факел — штраф 25 тысяч рублей"...
Штраф не за то, что залез и зажег...а за то откуда достал...
cska plus
cska plus
   7 / 794
вчера в 16:56
А хрющек?
Питер Ман
Питер Ман
   19 / 794
вчера в 16:50
А штраф пупсикам будет за судейский беспредел, признанный на всех уровнях, или опять все с рук сойдет Федуну
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