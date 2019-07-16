На «Зенит» и «Локомотив» наложены штрафы в 100 тыс. рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисциплинарных решениях, которые были приняты по итогам матчей 1-го и 2-го туров ФНЛ и Суперкубка России.

Сегодня мы рассматривали два тура ФНЛ , в первом туре Игнашевич демонстративно исполнял обязанности главного тренера, когда на деле является старшим тренером. Но тогда новая статья ещё не вступила в силу, во втором туре это повторилось, статья уже вступила в силу 13 июля. Поэтому мы предупредили «Торпедо» о возможных санкциях к тренеру и клубу за демонстративное исполнение обязанностей главного тренера. Санкции? Для клубов РПЛ — 200 тысяч штрафа для физического лица и миллион для клуба, в ФНЛ - 100 тысяч штрафа для физического лица, 500 тысяч для клуба. Санкции могут касаться либо тренера, либо клуба, но может касаться и тренера, и клуба.

В матче за Суперкубок болельщики обоих клубов скандировали и использовали пиротехнику. «Зенит» и «Локомотив» наказаны за скандирование по 50 тысяч рублей каждый, и за пиротехнику — 25 тысяч рублей каждый. У «Зенита» болельщик залез на ограждение и зажёг факел — штраф 25 тысяч рублей. У «Локомотива» был несогласованный баннер — «Мы против Fan ID» — штраф 25 тысяч рублей, Юрий Сёмин наказан на 10 тысяч рублей за выход за пределы тренерской зоны.