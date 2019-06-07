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Результат матча «Чайка» - «Черноморец» не будет аннулирован

сегодня, 14:07
ЧайкаЛоготип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)3 : 1Логотип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)ЧерноморецМатч завершен

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о наказаниях для участников договорного матча ПФЛ «Черноморец» — «Чайка».

Решение такое по Градиленко. За оказание воздействия на официальное лицо клуба (главного тренера Дышекова) с целью влияния на результат матча запретить генеральному директору Градиленко осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года.

За оказание воздействия на игроков «Черноморца» с целью влияния на результат запретить главному тренеру «Черноморца» Дышекову осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года.

Что касается игроков, по данной же статье Резникову, Юдину и Пуляеву (все — «Черноморец») запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение трёх лет. Результат матча мы не аннулируем — этот вопрос приостановлен, так как проверка продолжается. Пока мы приняли решение только по официальным лицам клуба и футболистам.

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Все комментарии
Sargent
Sargent
   477 / 817
сегодня в 14:42
Наверняка фердун отмазал, пригодится, вдруг филиалом будут.
Байкал-38.
Байкал-38.
   31 / 817
сегодня в 14:28
Всех расстрелять и наградить посмертно!
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   120 / 817
сегодня в 14:27
А что же будет когда две ростовские команды будут играть в пердиве, просто свиной беспредел.
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