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МЮ разгромил «Лидс» в Австралии

сегодня, 17:23
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед4 : 0Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» в рамках предсезонного турне в Австралии обыграл «Лидс».

МЮ - «Лидс» 4:0 (2:0)
Голы: Гринвуд 7, Рэшфорд 27, Джонс 51, Марсьяль 70 (с пенальти).

МЮРомеро (Кастро 46), Уан-Биссака (Янг 46), Линделеф (Джонс 46), Байи (Смоллинг 46), Рохо (Далот 46), Мактомини (Перейра 46), Погба (Матич 46; Гарнер 84), Гринвуд (Чонг 46), Мата (Гомес 46), Джеймс (Лингард 46), Рэшфорд (Марсьяль 46)

«Лидс»: Касилья, Даллас (Хосанна 66), Купер, Берарди, Дуглас, Филлипс, Форшоу, Харрисон, Эрнандес (Стивенс 77), Руф, Бэмфорд (Богуш 63).

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU ответил Владимир Ушаков
   251 / 809
сегодня в 22:37
Как по мне, Уан-Биссака слабо в обороне отыграл, Мату не было видно, Погба немного халтурил, Джеймс не очень хорош в игре в пас.
А воспитанники действительно хороши.
fantazior
fantazior ответил Конунг Рагнар
   775 / 809
сегодня в 21:31
Уж популярнее баварии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Виталик ManUtd Rus
   305 / 809
сегодня в 20:48
дык болельщиков всех тобою перечисленных команд кот наплакал , а МЮ самый популярный клуб мира . Выводы дальше делай сам )))
Ахахаха, самый популярный клуб)
allemz
allemz ответил Виталик ManUtd Rus
   110 / 809
сегодня в 20:41
дык болельщиков всех тобою перечисленных команд кот наплакал , а МЮ самый популярный клуб мира . Выводы дальше делай сам )))
Не льсти себе, просто этого турнира нет в линиях ставок.
Делай выводы, Виталя :)
anyway
anyway
   381 / 809
сегодня в 19:53
гомез с чонгом норм отыграли, гомез заслужил получить время в апл
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил allemz
   274 / 809
сегодня в 19:44
Были матчи поинтереснее, но страничек с ними не было. К примеру, голевая феерия в полуфинальных играх ПЛ Кубка Азии. Волки в игре с сороками, уже к 39 минуте вели 3-0, во втором тайме просто дожирали сорок. Ну и конечно же, МС - ВХЮ, эта игра тоже закончилась разгромом.
дык болельщиков всех тобою перечисленных команд кот наплакал , а МЮ самый популярный клуб мира . Выводы дальше делай сам )))
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   274 / 809
сегодня в 19:42
Пацаны из академии МЮ очень сильно удивляют !
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
   148 / 809
сегодня в 19:21
На классе раскатали, порадовали молодые воспитанники, Ван-Биссака и Джеймс тоже были хороши, только Лингард матч провалил. Интер на очереди
allemz
allemz
   110 / 809
сегодня в 18:45
Были матчи поинтереснее, но страничек с ними не было.
К примеру, голевая феерия в полуфинальных играх ПЛ Кубка Азии. Волки в игре с сороками, уже к 39 минуте вели 3-0, во втором тайме просто дожирали сорок. Ну и конечно же, МС - ВХЮ, эта игра тоже закончилась разгромом.
Ладожский
Ладожский
   37 / 809
сегодня в 18:21
МЮ с победой.
Evilhuman
Evilhuman
   49 / 809
сегодня в 18:17
Это всё конечно хорошо, но хотелось бы более успешного сезона,чем прошлый, МЮ пора возвращаться
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