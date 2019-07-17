МЮ разгромил «Лидс» в Австралии

«Манчестер Юнайтед» в рамках предсезонного турне в Австралии обыграл «Лидс».
МЮ - «Лидс» 4:0 (2:0)
Голы: Гринвуд 7, Рэшфорд 27, Джонс 51, Марсьяль 70 (с пенальти).
МЮ: Ромеро (Кастро 46), Уан-Биссака (Янг 46), Линделеф (Джонс 46), Байи (Смоллинг 46), Рохо (Далот 46), Мактомини (Перейра 46), Погба (Матич 46; Гарнер 84), Гринвуд (Чонг 46), Мата (Гомес 46), Джеймс (Лингард 46), Рэшфорд (Марсьяль 46)
«Лидс»: Касилья, Даллас (Хосанна 66), Купер, Берарди, Дуглас, Филлипс, Форшоу, Харрисон, Эрнандес (Стивенс 77), Руф, Бэмфорд (Богуш 63).
А воспитанники действительно хороши.
А воспитанники действительно хороши.
Делай выводы, Виталя :)
Делай выводы, Виталя :)
К примеру, голевая феерия в полуфинальных играх ПЛ Кубка Азии. Волки в игре с сороками, уже к 39 минуте вели 3-0, во втором тайме просто дожирали сорок. Ну и конечно же, МС - ВХЮ, эта игра тоже закончилась разгромом.
К примеру, голевая феерия в полуфинальных играх ПЛ Кубка Азии. Волки в игре с сороками, уже к 39 минуте вели 3-0, во втором тайме просто дожирали сорок. Ну и конечно же, МС - ВХЮ, эта игра тоже закончилась разгромом.