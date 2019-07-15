Кварацхелия помешал «Локомотиву» одержать победу над «Рубином»

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в заключительном матче 1-го тура РПЛ. Счет в поединке сравнял 18-летний полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия, который ранее представлял цвета «железнодорожников».
Москва, стадион «РЖД Арена»
«Локомотив» - «Рубин» 1:1 (0:0)
Голы: Ал. Миранчук 66 - Кварацхелия 76
Нереализованный пенальти: Ан. Миранчук 23
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мурило Серкейра, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов (Рыбчинский 81), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер (Коломейцев 59)
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов, Подберёзкин (Степанов 88), Коновалов, Могилевец (Закиров 70), Давиташвили (Кварацхелия 66), Марков, Башкиров
Главный тренер: Шаронов Роман.
Предупреждения: Уремович 18, Ан. Миранчук 35, Денисов 83, Марков 90+1, Мурило 90+2
Судья: Вилков Михаил.
А то что судьи не знают правил или в играх спартака и Локо их «забывают» это печально.
Жиго прыгает обхватив руками голову соперника - всё норм.
Миранчук перекидывает стенку в которой стоят паровозы - всё норм.
А то что судьи не знают правил или в играх спартака и Локо их «забывают» это печально.
Жиго прыгает обхватив руками голову соперника - всё норм.
Миранчук перекидывает стенку в которой стоят паровозы - всё норм.