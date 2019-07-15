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Кварацхелия помешал «Локомотиву» одержать победу над «Рубином»

вчера, 21:58
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«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в заключительном матче 1-го тура РПЛ. Счет в поединке сравнял 18-летний полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия, который ранее представлял цвета «железнодорожников».

Москва, стадион «РЖД Арена»

«Локомотив» - «Рубин» 1:1 (0:0)
Голы: Ал. Миранчук 66 - Кварацхелия 76

Нереализованный пенальти: Ан. Миранчук 23

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мурило Серкейра, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов (Рыбчинский 81), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер (Коломейцев 59)
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов, Подберёзкин (Степанов 88), Коновалов, Могилевец (Закиров 70), Давиташвили (Кварацхелия 66), Марков, Башкиров
Главный тренер: Шаронов Роман.

Предупреждения: Уремович 18, Ан. Миранчук 35, Денисов 83, Марков 90+1, Мурило 90+2

Судья: Вилков Михаил.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   7 / 802
сегодня в 04:06
Хвича молодец очень способный мальчик но от Рубина не ожидал, удивил.
scikuni
scikuni ответил African spartak
   647 / 802
сегодня в 04:00
Давно рекорд тарасовки 1:18 держится. Может Депо без ОПГ Сухины его перебьет.
а толку пищевика нет зато есть покорители минска и вардара, результат тот же
African spartak
African spartak ответил scikuni
   33 / 802
сегодня в 03:58
Давно рекорд тарасовки 1:18 держится. Может Депо без ОПГ Сухины его перебьет.
scikuni
scikuni
   647 / 802
сегодня в 03:28
жаль так уфа не играла в последнем матче, тогда может страна спаслась от очередного позора в лч
амурец
амурец
   59 / 802
сегодня в 02:12
да жаль, упустил победу Локо, пеналь надо было забивать (кстати кто бы там что не визжал пеналь был справедливый), а Рубин конечно удивил
Juventus_Z
Juventus_Z
   96 / 802
сегодня в 01:52
жалкий отскок татарского недопроекта
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
сегодня в 01:04
Локомотив с его суперсоставом и его сверхзаэачами, даже при поддержке судьи просто ошибся.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил 25процентный клоун
   21 / 802
сегодня в 00:53
При чем тут пеналь? К нему вопросов нет.
А то что судьи не знают правил или в играх спартака и Локо их «забывают» это печально.
Жиго прыгает обхватив руками голову соперника - всё норм.
Миранчук перекидывает стенку в которой стоят паровозы - всё норм.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил oFANATo
   6 / 802
сегодня в 00:49
Крылышки неожиданно мало забили
Дима Головашич
Дима Головашич ответил African spartak
   242 / 802
сегодня в 00:48
Простил этот подлец ручку негра ЗеЛуса в матче с Крыльями. В каждом матче тянет свиней подонок Москалев, а его все ставят.
Ты лучше вспомни, как Башкиров должен был удалиться, а Корниленко забивал из оффсайда. Вот это я понимаю, судья решил.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
   6 / 802
сегодня в 00:48
Если бы Григорян в туалете не задержался вам бы тоже пену подарили, не переживай
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   21 / 802
сегодня в 00:32
Все московские команды судят по особым правилам или только спартак и Локо?
minai
minai
   348 / 802
сегодня в 00:17
И правильно сделал.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
   11 / 802
вчера в 23:58
Вилков за паровоз? Ожидаемо
И Шишкин тоже!!!
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   108 / 802
вчера в 23:49
Красивая игра. Локо похоже недооценил обновлённый Рубиин.
focus-116
focus-116
   709 / 802
вчера в 23:40
Если и дальше будут так играть,уверен,народ потянется на стадик.
kastites
kastites
   126 / 802
вчера в 23:36
Отскачили проводницы
mangoх12
mangoх12
   34 / 802
вчера в 23:25
Аб стен наверно теперь против Рубина, ведь идол уже не тренер
sashasokol
sashasokol ответил от себя добавлю
   311 / 802
вчера в 23:24
Аха-ха, ну ты загнул. Ладно бы это написал болельщик команды из ТОП-5, я бы, может быть, ничего не ответил. Ну а так, это пишет болельщик команды, которая является середняком (адекватные болельщики Рубина без обид) нашего чемпионата, это просто смешно. Данным комментарием ты не обидел Локо, а просто показал как ты разбираешься в футболе.
oFANATo
oFANATo
   39 / 802
вчера в 23:23
Неожиданный результат ЦСКА Обыграл в товарняке Рубин 4:0
mangoх12
mangoх12
   34 / 802
вчера в 23:20
Ушел мошенник и команда заиграла. Вот что значит вздохнули.
African spartak
African spartak ответил Дима Головашич
   33 / 802
вчера в 23:10
У Тарасни - нет. А у судьи, видимо, да, так как ручку в штрафной Сочи простил и двойные стандарты судейства применял. Всё как обычно.
Простил этот подлец ручку негра ЗеЛуса в матче с Крыльями. В каждом матче тянет свиней подонок Москалев, а его все ставят.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил African spartak
   242 / 802
вчера в 23:07
У тарасни свои правила?
У Тарасни - нет. А у судьи, видимо, да, так как ручку в штрафной Сочи простил и двойные стандарты судейства применял. Всё как обычно.
mars6791
mars6791
   586 / 802
вчера в 23:05
Рубин с почином. Несмотря на ничью , все таки играли с призером РПЛ, и Локомотив в хорошей форме на начало сезона. С успешным дебютом Шаронова.
Palex
Palex ответил спартак 1987
   239 / 802
вчера в 23:03
спустись с небес уже, вспомни как вас локо раскатал в супер кубке и как вы вчера тряслись на последних минутах против тамбова, что Ракицкий мяч в аут на трибуны с болельщиками выбивал. сам представь только какое нас ожидает порно в исполнение зенита в лиге чемпионов? да, снова подберут вам проходимую группу и вы займёте третье место, жаль гранды не попадутся и вся 51я будет сетовать на невезение😁😉
Раскатал,это когда 7:0,а когда 3:2- победил в упорной борьбе.
Пепс
Пепс ответил Ген Геныч
   277 / 802
вчера в 23:01
Да это так,но Локо(думаю ты спорить не будешь)на гол то наиграл,так же как и Рубин,так что ничья хоть и неправильная,но заслуженная.Как то так!
Ну ладно ... Эт просто эйфория наверно чутка от неожиданности уведенного... Сам не ждалтакой Рубиновой игры ....
sashasokol
sashasokol
   311 / 802
вчера в 23:01
Игра понравилась. Жаль, что не сохранили Кварацхелию. Рубин удивил с положительной стороны, а Локо нужно работать над реализацией. Думаю, счет закономерен. Удачи Локо в будущем.
abrek123
abrek123
   229 / 802
вчера в 23:01
Интересный первый тур получился не одна домашняя команда не проиграла и гости не смогли не в одном матче победить странно..Договорняк чтоли...
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Leha-ha50
   49 / 802
вчера в 23:00
Есть такое!!! Но все равно ожидания не оправдали. Думал сегодня у Рубина нет шансов, а их у него даже может и поболе было, чем у хозяев.
Так думали и Спартак наверное и ЦСКА и проект.
Пепс
Пепс
   277 / 802
вчера в 22:59
А в этот момент ...где то на лавке ... задумчиво жует губу Сутармин ...
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