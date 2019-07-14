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Марез забил гол на 95-й минуте и вывел Алжир в финал КАН-2019

14 июля 2019, 23:54
АлжирЛоготип футбольный клуб Алжир2 : 1Логотип футбольный клуб НигерияНигерияМатч завершен

Сборная Алжира в самой концовке полуфинального матча Кубка Африканских Наций дожала команду Нигерии.

Каир, «Каирский международный стадион»

Алжир - Нигерия 2:1 (1:0)
Голы: Троост-Эконг 40 (автогол), Марез 95 - Игало 73 (пенальти)

Алжир: М'Боли, Зеффан, Манди, Бенламри, Бенсебаини, Гедиура, Марез, Фегули, Беннасер, Белайли, Бунеджа
Главный тренер: Белмади Джамел.

Нигерия: Акпейи, Авазьем, Троост-Эконг, Омеруо, Коллинз, Этебо, Ндиди, Чуквуэзе (Оньекуру 78), Ивоби, Муса, Игало
Главный тренер: Рор Гернот.

Предупреждения: Бунеджа 52, Фегули 68, Манди 71, Авазьем 89

В другом полуфинальном матче Сенегал обыграл Тунис. Финальная встреча состоится 19 июля.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   36 / 802
сегодня в 00:16
С победой .
vinjard
vinjard ответил spartakus50
вчера в 22:22
Тренер боится менять победный состав
Да этот тренер трясется от страха весь матч, такое ощущение во всяком случаи. Так этот тренеришка выпустил Анди Дельрота, на последних минутах довленного времени, а он чуть со штрафного не забил обводящим ударом.
Шишанутый
Шишанутый ответил БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
   86 / 802
вчера в 16:01
А я Сенегал щетаю лучшей в Африке.
По составу возможно но явно не по игре. Очень слабо играют с такими звездами и Алжиру в групе проиграли кстати.
spartakus50
spartakus50
   767 / 802
вчера в 14:48
Болею за Алжир очень давно, с 1982 года, когда на чемпионате мира они обыграли немцев. Техничные, красиво комбинируют. Для них главное сила духа. Если потеряли настрой или проигрывают по ходу встречи, то шансов у них не много...а так сильны. Жаль, что не взяли Ханни из-за Кононова...
spartakus50
spartakus50 ответил vinjard
   767 / 802
вчера в 14:45
Тренер боится менять победный состав
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 802
вчера в 13:54
У нас Жиго забил на 93 и чего?
Igo0rek
Igo0rek ответил Дровосеки
   219 / 802
вчера в 13:52
с оффсайда любой может забить
Сейчас бы удар со штрафного, оффсайдом называть...
NGYRZ
NGYRZ ответил БарсV
   28 / 802
вчера в 13:18
Кто о чём а НГУШ о Мессии)) даже в Кубке Африки НГУШ без Месси не может))
Пожалуйся на меня теперь из-за этого, как в тот раз сделал это с левого аккаунта.
CSKA2012
CSKA2012 ответил allemz
   191 / 802
вчера в 13:10
Там лысый за ним бежал праздновать , судья ?)))
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 802
вчера в 12:25
Алжир посимпатичнее кажется...)
Дровосеки
Дровосеки
   276 / 802
вчера в 11:42
с оффсайда любой может забить
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   504 / 802
вчера в 11:12
Поздравляю Алжир с победой
vinjard
vinjard
вчера в 10:56
Почему тренер Алжира не выпускает игрока Монпелье, Дельрота. Он настоящий боец и не хуже Фигули.
БарсV
БарсV
   265 / 802
вчера в 10:38
Кто о чём а НГУШ о Мессии)) даже в Кубке Африки НГУШ без Месси не может))
нечитайло
нечитайло
   487 / 802
вчера в 10:15
Халява
NGYRZ
NGYRZ
   28 / 802
вчера в 09:58
Кто-то своими голами помогает своим сборным выходить в финалы, а кто-то весь турнир будучи бестолковым, в конце для привлечения внимания к своей забытой персоне, ИСТЕРИТ про заговоры, коррупцию, и что ему все мешали...!
Брулин
Брулин
   45 / 802
вчера в 09:46
Марез против Мане! Любопытно.
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 802
вчера в 09:18
Интересный будет финал.
2008 год
2008 год
   168 / 802
вчера в 09:15
Алжир с победой!
Colchoneros
Colchoneros
   155 / 802
вчера в 09:05
Гол класс!
Mangur
Mangur
   424 / 802
вчера в 07:47
Неплохо.
БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
БОРУССИЯ Д СПАРТАК М ответил Шишанутый
вчера в 06:42
А я Сенегал щетаю лучшей в Африке.
beefs
beefs
   119 / 802
вчера в 06:40
Ждём финала!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 802
вчера в 06:11
А кто хозяев отцепил, шото я упустил из виду?
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
вчера в 06:06
Мастерство не пропьёшь
ОПС
ОПС
   321 / 802
вчера в 05:24
С победой! Ждем финала.
cska plus
cska plus
   7 / 802
вчера в 04:16
Супер игра, алжирцы молодцы, Марез лучший и гол красавчик.
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
вчера в 04:11
Маркиз в отличии от Салаха показывает лидерские качества.
ermak6848
ermak6848
   170 / 802
вчера в 02:39
Алжир заслужил Победу
Ладожский
Ладожский
   54 / 802
вчера в 02:16
Алжир с победой.
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