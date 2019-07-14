Марез забил гол на 95-й минуте и вывел Алжир в финал КАН-2019

Сборная Алжира в самой концовке полуфинального матча Кубка Африканских Наций дожала команду Нигерии.
Каир, «Каирский международный стадион»
Алжир - Нигерия 2:1 (1:0)
Голы: Троост-Эконг 40 (автогол), Марез 95 - Игало 73 (пенальти)
Алжир: М'Боли, Зеффан, Манди, Бенламри, Бенсебаини, Гедиура, Марез, Фегули, Беннасер, Белайли, Бунеджа
Главный тренер: Белмади Джамел.
Нигерия: Акпейи, Авазьем, Троост-Эконг, Омеруо, Коллинз, Этебо, Ндиди, Чуквуэзе (Оньекуру 78), Ивоби, Муса, Игало
Главный тренер: Рор Гернот.
Предупреждения: Бунеджа 52, Фегули 68, Манди 71, Авазьем 89
В другом полуфинальном матче Сенегал обыграл Тунис. Финальная встреча состоится 19 июля.