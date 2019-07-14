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«Ахмат» обыграл «Краснодар» в стартовом туре РПЛ

14 июля 2019, 23:30
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Ахмат» одержал победу над «Краснодаром» в матче 1-го тура РПЛ.

Грозный, стадион «Ахмат-Арена»

«Ахмат» - «Краснодар» 1:0 (1:0)
Гол: Бериша 28

Нереализованный пенальти: Бериша 10

«Ахмат»: Городов, Харин, Нижич, Вилькер (Шиманьски 46), Семёнов, Уциев, Исмаэл (Роши 87), Швец, Иванов, Бериша, Мбенг (Понсе 84)
Главный тренер: Рахимов Рашид.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Рамирес 56), Спайич, Мартынович, Стоцкий, Олссон (Игнатьев 74), Камболов, Вильена, Намли (Сулейманов 69), Ари, Вандерсон
Главный тренер: Мусаев Мурад.

Предупреждения: Петров 9, Нижич 34, Харин 36, Камболов 71, Вильена 90+1

Судья: Мешков Виталий.

В другом матче тура очки также потерял ЦСКА.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответил Владимир Дыкин
   118 / 802
вчера в 20:06
Это не ответ...
Это констатация факта. Внизу ситуация та же. Уже после 5-го тура всё станет на свои места, а уж к 30-му она просто немыслима.
шацк
шацк
   732 / 802
вчера в 19:37
Самый удивительный, для меня, результат в туре.
Сп62
Сп62 ответил Владимир Дыкин
   341 / 802
вчера в 17:19
Ахмат это Терек. Значит по алфавиту всё правильно. А вообще то, это техническая ошибка.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответил LOpp
   314 / 802
вчера в 16:25
всем известно, что Соккер свиной сайт и штаб управления находится в Тарасовке.
Таких тонкостей не знал. Спасибо.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответил pomor45
   314 / 802
вчера в 16:23
Дурью маешься.
Это не ответ...
dok66
dok66
   452 / 802
вчера в 15:36
Рахимов переиграл Мусаева . Опыт взял свое
valt134
valt134 ответил Питер Ман
   136 / 802
вчера в 15:26
Смешно,право слово,когда питерские про «мешки» говорят... Спроси любого пенсионера России.
berda2003
berda2003
   430 / 802
вчера в 15:21
захвалили: и мальчика-тренера и миллионеров-дармоедов.
Краснодар уже почти, как спартак: т.е. никак.
DorianGrey
DorianGrey
   429 / 802
вчера в 14:00
Справедливый результат?
Нет. "Ахмат" мог выигрывать и с более крупным счетом
.
о.О
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   596 / 802
вчера в 12:46
Глушакова не было поэтому и выиграли а с ним только проигрыш
борька
борька
   94 / 802
вчера в 12:37
Это без Глушакова, а если он играл, то 3-0
pomor45
pomor45 ответил Владимир Дыкин
   118 / 802
вчера в 12:03
У меня вопрос... Почему "Ахмат" в турнирной таблице после 1-го тура на 6 месте, а "Спартак" на 5 месте при абсолютно одинаковых показателях? Логично предположить, что в таком случае команды в таблице стоит располагать по алфавиту. Как в случае с "Зенитом" и "Ростовом". При одинаковых показателях "Зенит" в таблице выше "Ростова" по правилу алфавита или по волюнтаристским правилам, установленным редакцией "Soccer"? Кто может объяснить распределение мест в таблице на сегодня. Вопрос не смешной и лучше знать ответ на него после 1-го а не 30 тура РПЛ.
Дурью маешься.
LOpp
LOpp ответил Владимир Дыкин
   13 / 802
вчера в 11:42
У меня вопрос... Почему "Ахмат" в турнирной таблице после 1-го тура на 6 месте, а "Спартак" на 5 месте при абсолютно одинаковых показателях? Логично предположить, что в таком случае команды в таблице стоит располагать по алфавиту. Как в случае с "Зенитом" и "Ростовом". При одинаковых показателях "Зенит" в таблице выше "Ростова" по правилу алфавита или по волюнтаристским правилам, установленным редакцией "Soccer"? Кто может объяснить распределение мест в таблице на сегодня. Вопрос не смешной и лучше знать ответ на него после 1-го а не 30 тура РПЛ.
всем известно, что Соккер свиной сайт и штаб управления находится в Тарасовке.
cska1948
cska1948 ответил Владимир Дыкин
   80 / 802
вчера в 10:37
У меня вопрос... Почему "Ахмат" в турнирной таблице после 1-го тура на 6 месте, а "Спартак" на 5 месте при абсолютно одинаковых показателях? Логично предположить, что в таком случае команды в таблице стоит располагать по алфавиту. Как в случае с "Зенитом" и "Ростовом". При одинаковых показателях "Зенит" в таблице выше "Ростова" по правилу алфавита или по волюнтаристским правилам, установленным редакцией "Soccer"? Кто может объяснить распределение мест в таблице на сегодня. Вопрос не смешной и лучше знать ответ на него после 1-го а не 30 тура РПЛ.
1. Таблица НЕ официальная и не надо так ревностно на неё реагировать; 2. Таблицу составлял человек исходя из личных симпатий, а симпатии Соккера давно всем известны.
valt134
valt134
   136 / 802
вчера в 10:35
Всё нормально. Краснодар понравился. Новички не плохи. Ахмат прыгнул «Выше Головы...
Армейская душа
Армейская душа ответил Faustello
   83 / 802
вчера в 10:30
У нас с ним срочные дела появились )))
Бывает )))
Faustello
Faustello ответил Армейская душа
   10 / 802
вчера в 10:16
Что-то радиста не видно - так радовался победе Крыльев, а тут его что-то не видно )))
У нас с ним срочные дела появились )))
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
   314 / 802
вчера в 10:15
У меня вопрос... Почему "Ахмат" в турнирной таблице после 1-го тура на 6 месте, а "Спартак" на 5 месте при абсолютно одинаковых показателях? Логично предположить, что в таком случае команды в таблице стоит располагать по алфавиту. Как в случае с "Зенитом" и "Ростовом". При одинаковых показателях "Зенит" в таблице выше "Ростова" по правилу алфавита или по волюнтаристским правилам, установленным редакцией "Soccer"? Кто может объяснить распределение мест в таблице на сегодня. Вопрос не смешной и лучше знать ответ на него после 1-го а не 30 тура РПЛ.
Шуnя771
Шуnя771 ответил Faustello
   16 / 802
вчера в 09:35
Угу, будем бороться за стыки вместе с ЦСКА и Спартаком )))
Да нет, Краснодар повыше будет вести борьбу!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   21 / 802
вчера в 09:34
Кубок Тины высосал из команд все соки. Только Ростов удачно начал сезон.
Армейская душа
Армейская душа
   83 / 802
вчера в 09:11
Что-то радиста не видно - так радовался победе Крыльев, а тут его что-то не видно )))
VIPded
VIPded
   81 / 802
вчера в 09:00
Еще один нежданчик... Удачи Краснодару в ЛЧ!!!
drug01
drug01
   198 / 802
вчера в 08:54
Так продолжать!
Брулин
Брулин
   45 / 802
вчера в 08:37
Хочется что-то дежурное плохое сказать про команду из Грозного, но нечего, играли то круто. Краснодару намотать на ус, в копилку опыта.
Begemott
Begemott
   56 / 802
вчера в 08:35
Ахмат с победой!
Лакшери
Лакшери
   57 / 802
вчера в 08:07
Сезон долгий , осечки будут у всех обсалютно , у кого-то раньше у кого-то позже .
Z. Kramer
Z. Kramer
   177 / 802
вчера в 08:05
Не выйдет Краснодар в группу ЛЧ похоже
Caniggia
Caniggia
   46 / 802
вчера в 07:51
Не пройдёт Краснодар в ЛЧ 100%, команда сырая.
Правдин Семён
Правдин Семён
   73 / 802
вчера в 07:40
Терек с победой! Краснодару удачи в дальнейшем.
Colchoneros
Colchoneros
   155 / 802
вчера в 06:39
Не ожидал!
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