«Ахмат» обыграл «Краснодар» в стартовом туре РПЛ

«Ахмат» одержал победу над «Краснодаром» в матче 1-го тура РПЛ.
Грозный, стадион «Ахмат-Арена»
«Ахмат» - «Краснодар» 1:0 (1:0)
Гол: Бериша 28
Нереализованный пенальти: Бериша 10
«Ахмат»: Городов, Харин, Нижич, Вилькер (Шиманьски 46), Семёнов, Уциев, Исмаэл (Роши 87), Швец, Иванов, Бериша, Мбенг (Понсе 84)
Главный тренер: Рахимов Рашид.
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Рамирес 56), Спайич, Мартынович, Стоцкий, Олссон (Игнатьев 74), Камболов, Вильена, Намли (Сулейманов 69), Ари, Вандерсон
Главный тренер: Мусаев Мурад.
Предупреждения: Петров 9, Нижич 34, Харин 36, Камболов 71, Вильена 90+1
Судья: Мешков Виталий.
В другом матче тура очки также потерял ЦСКА.
Краснодар уже почти, как спартак: т.е. никак.
Краснодар уже почти, как спартак: т.е. никак.
Нет. "Ахмат" мог выигрывать и с более крупным счетом
.
о.О
Нет. "Ахмат" мог выигрывать и с более крупным счетом
.
о.О