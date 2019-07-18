Дюпин: «Думаю, „Рубин“ будет бороться за высокие места»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин оценил перспективы команды на этот сезон и поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Динамо».
Почему от «Рубина» не ждали ничего особенного? К нам пришло много добротных игроков, сейчас в команде отличный подбор футболистов. Думаю, мы покажем хорошую игру в сезоне и будем бороться за высокие места.
У меня нет никаких переживаний относительно матча с «Динамо». Думаю, мы сумеем хорошо проявить себя. Плюс разберём те ошибки, которые были допущены в игре с «Локомотивом». Надеюсь, что предстоящий матч получится ещё интереснее и будет более насыщен опасными моментами.
Вчера стало известно, что матч «Динамо» - «Рубин» посетит бывший нападающий московского клуба Кевин Кураньи.
Локо в первом тайме мог решать все проблемы и тогда мог бы быть вообще разгром. Реализация моментов это бич железнодорожников.
Дюпина куда то понесло, он очень много сказал за последние дни, как бы участь Анжи не постигла его нынешний клуб.
Локо в первом тайме мог решать все проблемы и тогда мог бы быть вообще разгром. Реализация моментов это бич железнодорожников.
Дюпина куда то понесло, он очень много сказал за последние дни, как бы участь Анжи не постигла его нынешний клуб.