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Дюпин: «Думаю, „Рубин“ будет бороться за высокие места»

сегодня, 02:06
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин21.07.2019 в 19:00 Не начался

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин оценил перспективы команды на этот сезон и поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Динамо».

Почему от «Рубина» не ждали ничего особенного? К нам пришло много добротных игроков, сейчас в команде отличный подбор футболистов. Думаю, мы покажем хорошую игру в сезоне и будем бороться за высокие места.

У меня нет никаких переживаний относительно матча с «Динамо». Думаю, мы сумеем хорошо проявить себя. Плюс разберём те ошибки, которые были допущены в игре с «Локомотивом». Надеюсь, что предстоящий матч получится ещё интереснее и будет более насыщен опасными моментами.

Вчера стало известно, что матч «Динамо» - «Рубин» посетит бывший нападающий московского клуба Кевин Кураньи.

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kazantim
kazantim
сегодня в 13:21
Ну х.з. защита в матче с Локо по мне так провалилась. Пока что говорить о высоких местах рановато
2008 год
2008 год
   236 / 808
сегодня в 09:58
Дюпин будет решать в этом сезоне такие же задачи, что и решал в Анжи.
ildar_3871
ildar_3871
   348 / 808
сегодня в 09:22
Порвем ментов !
ildar_3871
ildar_3871 ответил Ангел неБесГрешен
   348 / 808
сегодня в 09:22
С 15-ю ничьими за сезон можно бороться тока за выживание...
ты следишь за футболом , у нас новый тренер !)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   29 / 808
сегодня в 08:08
С 15-ю ничьими за сезон можно бороться тока за выживание...
Байкал-38
Байкал-38
   40 / 808
сегодня в 07:14
Рубин провёл хороший матч против Локо, но в этой ничьей есть больше вина Локо.
Локо в первом тайме мог решать все проблемы и тогда мог бы быть вообще разгром. Реализация моментов это бич железнодорожников.
Дюпина куда то понесло, он очень много сказал за последние дни, как бы участь Анжи не постигла его нынешний клуб.
КЭТиК
КЭТиК
   210 / 808
сегодня в 05:40
Рано ещё думать.
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 05:26
Судя по первой игре нстрой хороший.
mihaluch
mihaluch
   113 / 808
сегодня в 03:36
"Динамо" то посильнее будет.
blasgovest
blasgovest
сегодня в 03:10
Если так будут засуживать, то только пердив.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   332 / 808
сегодня в 02:20
Индюк тоже думал... разговорился). Торопимся с выводами, гр-н голкипер, ой торопимся... после первого то тура!😉
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