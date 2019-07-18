Дюпин: «Думаю, „Рубин“ будет бороться за высокие места»

Вратарь «Рубина» оценил перспективы команды на этот сезон и поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Динамо».

Почему от «Рубина» не ждали ничего особенного? К нам пришло много добротных игроков, сейчас в команде отличный подбор футболистов. Думаю, мы покажем хорошую игру в сезоне и будем бороться за высокие места.

У меня нет никаких переживаний относительно матча с «Динамо». Думаю, мы сумеем хорошо проявить себя. Плюс разберём те ошибки, которые были допущены в игре с «Локомотивом». Надеюсь, что предстоящий матч получится ещё интереснее и будет более насыщен опасными моментами.