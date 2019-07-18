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Дзюба может уйти в аренду в «Марсель»

вчера, 21:43

Тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, хорошо знакомый с Артемом Дзюбой по работе в «Зените», хочет взять его в аренду.

Сообщается, «Марсель» настаивает именно на аренде из-за возраста и высокой зарплаты игрока (3 млн евро в год), но такой вариант не устраивает питерский клуб.

Дзюба, у которого остался один год по контракту с «Зенитом», готов рассмотреть предложения. Накануне Артем пропустил тренировку из-за небольшого недомогания

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   165 / 811
сегодня в 01:38
Дзюба пускай поиграет и по живет во Франции.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Морозовский
   129 / 811
сегодня в 00:16
Уйдёт Дзюба - я его понимаю!
Успокойся, понятливый ты наш...
Никуда Артем не уходит.
Leningrad 84
Leningrad 84
   129 / 811
сегодня в 00:12
Как говорится, fake news от betting insider...
clop
clop
   281 / 811
сегодня в 00:06
Предложение Марселя такое же тухлое, как и победы Федуна.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 811
сегодня в 00:04
Смысл...??
Совершать экскурсионно-познавательные французские прогулки ,когда здесь дел полнно....
Уж не европы же покорять отправляться на 4-м десятке.....

Было бы Артёму 23....лично бы пришёл в Пулково пожелать удачи и помахать вслед улетающему марсельскому нападающему......а так..

Не время для сомнительных авантюрных решений .....
Оставим "завоевание Запада" молодым Головиным-Миранчукам.....
Террпсихора
Террпсихора
   658 / 811
вчера в 23:43
Он капитан, и родина его - Марсель,
Он обожает споры, шум и драки,
Он курит трубку, пьет крепчайший эль
И любит девушку из Нагасаки.

В.Высоцкий!
Хороший Малый
Хороший Малый
   712 / 811
вчера в 22:52
Франция не очень хороший вариант .
Сп62
Сп62
   107 / 811
вчера в 22:40
Артём, он такой, он может.
Faustello
Faustello
   15 / 811
вчера в 22:35
Антоха:
- И тут я на лазуревом льве!
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   427 / 811
вчера в 22:27
Я думаю не стоит уходить
Морозовский
Морозовский
   2 / 811
вчера в 22:22
Уйдёт, а там Кокорин к Дзюбе подтянется! Аргентосы валят! Даже бабло бессильно - драпают из "проекта" !
a3r3v3
a3r3v3
   244 / 811
вчера в 22:14
Уже даже не смешно
FROLL 001
FROLL 001
   19 / 811
вчера в 22:09
Утка из Тарасовки. Дзюба ещё не все приветы передал Федуну , забитыми голами. Гыгыгы
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   94 / 811
вчера в 22:07
Близится звездный час Антона Заболотного!
Морозовский
Морозовский
   2 / 811
вчера в 22:00
Уйдёт Дзюба - я его понимаю!
Морозовский
Морозовский
   2 / 811
вчера в 21:54
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