Дзюба может уйти в аренду в «Марсель»

вчера, 21:43

Тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, хорошо знакомый с Артемом Дзюбой по работе в «Зените», хочет взять его в аренду.

Сообщается, «Марсель» настаивает именно на аренде из-за возраста и высокой зарплаты игрока (3 млн евро в год), но такой вариант не устраивает питерский клуб.

Дзюба, у которого остался один год по контракту с «Зенитом», готов рассмотреть предложения. Накануне Артем пропустил тренировку из-за небольшого недомогания.