Дзюба может уйти в аренду в «Марсель»

Тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, хорошо знакомый с Артемом Дзюбой по работе в «Зените», хочет взять его в аренду.
Сообщается, «Марсель» настаивает именно на аренде из-за возраста и высокой зарплаты игрока (3 млн евро в год), но такой вариант не устраивает питерский клуб.
Дзюба, у которого остался один год по контракту с «Зенитом», готов рассмотреть предложения. Накануне Артем пропустил тренировку из-за небольшого недомогания.
Никуда Артем не уходит.
Никуда Артем не уходит.
Совершать экскурсионно-познавательные французские прогулки ,когда здесь дел полнно....
Уж не европы же покорять отправляться на 4-м десятке.....
Было бы Артёму 23....лично бы пришёл в Пулково пожелать удачи и помахать вслед улетающему марсельскому нападающему......а так..
Не время для сомнительных авантюрных решений .....
Оставим "завоевание Запада" молодым Головиным-Миранчукам.....
Совершать экскурсионно-познавательные французские прогулки ,когда здесь дел полнно....
Уж не европы же покорять отправляться на 4-м десятке.....
Было бы Артёму 23....лично бы пришёл в Пулково пожелать удачи и помахать вслед улетающему марсельскому нападающему......а так..
Не время для сомнительных авантюрных решений .....
Оставим "завоевание Запада" молодым Головиным-Миранчукам.....
Он обожает споры, шум и драки,
Он курит трубку, пьет крепчайший эль
И любит девушку из Нагасаки.
В.Высоцкий!
Он обожает споры, шум и драки,
Он курит трубку, пьет крепчайший эль
И любит девушку из Нагасаки.
В.Высоцкий!
- И тут я на лазуревом льве!
https://www.youtube.com/watch?v=dt8dHAMCVF4
- И тут я на лазуревом льве!