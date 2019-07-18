Крылья для «Спартака»

сегодня, 10:30

Если не получается придумать что-то свое, то можно использовать уже проверенное. «Соккер.ру» - о желании «Спартака» создать «крылья» «Арсенала».

Сразу несколько факторов подтолкнули умы в «Спартаке» к идее о том, что неплохо бы восстановить фланги тульского «Арсенала», но под красно-белыми знаменами. Первый фактор – наличие одного из главных компонентов этих крыльев – Зелимхана Бакаева. 23-летний вингер раскрылся в Туле, где находился в аренде из «Спартака» - москвичам хватило разумности не продавать его туда, а лишь отдать на время. Из «Арсенала» Бакаев прыгнул в сборную России и оставил крайне благоприятное впечатление своей игрой.

Так что не оставалось сомнений уже в конце прошлого сезона, что Бакаев вернется в «Спартак» и будет там уже той силой, на которую москвичи смогут рассчитывать всерьез. Второй компонент – фигура главного тренера. Олег Кононов тоже прошел через «Арсенал», где пересекся с Резиуаном Мирзовым, так что возможности 26-летнего крайнего полузащитника или вингера он прекрасно знает. Мирзов и Бакаев – те исполнители, которые во всех смыслах окрылили «Арсенал» и привели его в Лигу Европы, проведя лучший сезон в своей карьере:

Да, с «Арсеналом» я не прогадал. Попал в команду, которая играет красиво, показывает атакующий футбол. Мы наколотили 40 мячей – между прочим, пятый результат в чемпионате! Отсюда и рекордное для Тулы место в таблице. Это мой лучший сезон? Сто процентов! Я забил восемь голов, впервые вызвали в сборную. Но главное для меня – успехи команды. «Арсенал» пробился в Лигу Европы, а в Кубке России остановился в шаге от финала, самой малости не хватило.

Так говорил Мирзов после окончания сезона. У кого не возникло бы соблазна снова использовать и увидеть в деле Бакаева и Мирзова? Даже «Арсенал», понимая, что зацепиться за Зелимхана не получится – все же с условиями «Спартака» тягаться тяжело тулякам, пытался приобрести у «Ростова» Мирзова. Ведь Резиуан тоже играл за Тулу на правах аренды.

Что удивительно, кстати, и делает честь тренерскому штабу «Арсенала», который на арендованных крыльях взлетел. В Туле подтверждали, что ведут переговоры по Мирзову, но тоже прекрасно понимали – если заинтересуется более топовый клуб, то шансы будут минимальны. Говорят, что туляки могли заплатить 2 миллиона евро за Резиуана, а «Ростов» тянул, ожидая, когда созреет кто-то посолиднее.

И вот «Спартак» соблазнился – заплатит 4 миллиона евро, а с самим Мирзовым заключит контракт на три года, если верить утекающим из клуба данным. Вот он уже и тренироваться с «Ростовом» перестал – пошел на конфликт с Валерием Карпиным, сжигая мосты ради шанса уйти в «Спартак». Таким образом, «Спартак» соберет те самые фланги, которые столь ярко играли в прошлом сезоне за «Арсенал». И тут мы подошли к третьему компоненту – это стиль.

Появление Кононова в «Спартаке» слишком часто сопровождалось словами различной степени пафосности о том, насколько важно красно-белым иметь свою идею, свою игровую манеру, вернуться к истокам, к острой комбинационной атакующей игре. И чем громче звучали подобные слова в самом начале, тем яростнее эхом отзывалась критика со стороны болельщиков и специалистов, когда «Спартак» и близко не подходил к обозначенным стандартам игры, выцарапывая результат порой «на коленке», кое-как.

Со временем стилевой вопрос не решался. По-прежнему тяжело сказать, во что именно играет «Спартак», в какой футбол, точнее, какой футбол пытается привить команде Кононов, находясь под прессингом ожиданий и данных ранее обещаний. В поисках творческого вдохновения «Спартак» обратился к «Арсеналу». Звучит как минимум забавно: когда клуб, который называют самым популярным в России, который имеет славную историю, традиции, какой-то фирменный свой стиль, описанный в летописях, вдруг опирается на опыт скромной провинциальной команды из Тулы.

Уже сам такой подход симптоматичен и многое говорит об управлении «Спартаком», о том, как там ведется работа. Так великие мастера занимаются мелким плагиатом у талантливых менее известных исполнителей, которых где-то когда-то услышали. Но что подходит одним, не всегда удается реализовать другим. Во-первых, «Спартаку» должно быть прекрасно известно, что бывает, когда футболисты покупаются строго под кого-то: под тренера, как в данном случае, или под генерального директора, как в случае с Баду.

Чуть какая смена управляющей руки – все под снос, начинай сначала. Компромиссные варианты строительства в «Спартаке» не рассматривают – всегда победа чьих-то интересов. Во-вторых, «Арсенал» играл во вполне конкретный футбол, который как раз команде уровня туляков и подходит – со стремительными прорывами на пространстве. Против «Спартака» играют совсем иначе, на другом уровне компактности, с иным подходом.

Найдут ли Мирзов и Бакаев себе там пространство? В-третьих, это другой уровень ожиданий. Легко быть бедным героем, от которого ничего не ждут – эту роль исполнил «Арсенал» в прошлом сезоне блестяще. Куда тяжелее отрабатывать героическую повестку в каждом матче, когда для тебя это должно быть нормой, как зубы почистить. Иной уровень ожиданий, иной уровень давления. На кураже можно пройти какой-то отрезок, но не весь сезон.

При этом не стоит думать, что идея использовать Мирзова и Бакаева обречена. Это очень яркие техничные и азартные футболисты, которые добавили бы живости совершенно любой команде в России. Они очень отличаются от тех флангов атаки, которыми «Спартак» располагает сейчас. Мирзов гораздо чаще бьет, смещаясь, утаскивая мяч в центр. Мирзов гораздо чаще идет в обводку, гораздо смелее. Что и хорошо, и плохо одновременно – по понятным причинам – командности такая работа не очень добавляет, но остротой взорвать игру может. Мирзов гораздо реже исполняет подачи. Компонент, который в какой-то момент может оказаться очень полезным. Резиуан и Зелимхан – игроки хорошие, интересные, яркие. Но хватит ли подъемной силы этих тульских крыльев для полета такой махины, как «Спартак»?