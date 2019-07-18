«Динамо» хочет подписать форварда «Марселя»

Сообщается, что московское «Динамо» ведет переговоры о трансфере нападающего «Марселя» Клинтона Н’Жие.
Российский клуб предлагает камерунцу щедрые условия по личному контракту, однако сам игрок может выбрать вариант из Китая, где он будет зарабатывать гораздо больше. Сейчас зарплата Н’Жие в «Марселе» составляет 190 тысяч евро в месяц.
Ранее игроком также интересовался ЦСКА.
Вот по этой аналогии наши затариваются светло-черными, или черно-белыми ;)
У остальных чернее чОрного, гы гы...
Вот по этой аналогии наши затариваются светло-черными, или черно-белыми ;)
У остальных чернее чОрного, гы гы...
Как говорится, - на авторынке два одарённых, один продаёт, а другой покупает..:))
Привет!!
Как говорится, - на авторынке два одарённых, один продаёт, а другой покупает..:))
Привет!!