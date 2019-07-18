«Динамо» хочет подписать форварда «Марселя»

сегодня, 13:26

Сообщается, что московское «Динамо» ведет переговоры о трансфере нападающего «Марселя» .

Российский клуб предлагает камерунцу щедрые условия по личному контракту, однако сам игрок может выбрать вариант из Китая, где он будет зарабатывать гораздо больше. Сейчас зарплата Н’Жие в «Марселе» составляет 190 тысяч евро в месяц.