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«Динамо» хочет подписать форварда «Марселя»

сегодня, 13:26

Сообщается, что московское «Динамо» ведет переговоры о трансфере нападающего «Марселя» Клинтона Н’Жие.

Российский клуб предлагает камерунцу щедрые условия по личному контракту, однако сам игрок может выбрать вариант из Китая, где он будет зарабатывать гораздо больше. Сейчас зарплата Н’Жие в «Марселе» составляет 190 тысяч евро в месяц.

Ранее игроком также интересовался ЦСКА.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   29 / 808
сегодня в 15:14
Крутой камерунец, как у теле-2 есть тарифы Черный и Чернее черного.
Вот по этой аналогии наши затариваются светло-черными, или черно-белыми ;)
У остальных чернее чОрного, гы гы...
CSKA2012
CSKA2012 ответил PATRIOT1965
   223 / 808
сегодня в 15:10
Более белого ты хотел сказать?))
CSKA2012
CSKA2012 ответил LOpp
   223 / 808
сегодня в 15:09
Спешу сообщить что у них вся такая страна уже ) раньше колонии были в Африке теперь в Европе. Лет через 50 у них будут исламские республики с черными или цветными президентами и канцлерами )
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 14:58
Федун нервничает боится, что динамики захватят лидерство по количеству зулусов.
LOpp
LOpp ответил Ангел неБесГрешен
   7 / 808
сегодня в 14:48
Динамо черненькими затаривается...
как показывают последние результаты, черненькие по лучше в футбол играют.

particular
particular ответил За адекватность
   5 / 808
сегодня в 14:37
Привет!!! Да треп это все на 99,9%. Россия, Турция, Китай- агенты чуют добычу, все кто в топ-5 не нужен, а если и нужен, но денег охота, дорога одна. Таких НЖие охапку в базарный день купить можно, деньги бы были.
Купцы натирают самовар в базарный день на продажу, а покупатель гремит монетой, демонстрируя, что он, типа, в тренде, и ему море по колено..:))
Как говорится, - на авторынке два одарённых, один продаёт, а другой покупает..:))
Привет!!
За адекватность
За адекватность ответил particular
   30 / 808
сегодня в 14:30
С китайцами нам сложно тягаться везде и во всём... И уж, тем более, в футболе..:))
Привет!!! Да треп это все на 99,9%. Россия, Турция, Китай- агенты чуют добычу, все кто в топ-5 не нужен, а если и нужен, но денег охота, дорога одна. Таких НЖие охапку в базарный день купить можно, деньги бы были.
ОПС
ОПС
   257 / 808
сегодня в 14:28
Деньги решают все.
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Ангел неБесГрешен
   25 / 808
сегодня в 14:20
Динамо черненькими затаривается...
также как и зенит)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   29 / 808
сегодня в 14:12
Динамо черненькими затаривается...
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   25 / 808
сегодня в 13:55
зулус?ему в зенит надо,они их сейчас пачками скупают)))
ДАША Д
ДАША Д
   177 / 808
сегодня в 13:51
Китай Динамо не перебить.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   69 / 808
сегодня в 13:46
Не нужен такой,Динамо заслуживает более сильного напа.
Miaf
Miaf
   8 / 808
сегодня в 13:45
Нападающие - это всегда интересно, главное чтобы они были результативные.
Faustello
Faustello ответил Ангел неБесГрешен
   16 / 808
сегодня в 13:41
С Китаем трудно в деньгах соперничать, они сами их печатают. В каждом подвале...
Не родись счастливым а родися в чине )))
Footbolista
Footbolista
   1 / 808
сегодня в 13:37
Динамо хочет по старой марсельской традиции обуть коней в 6:0)...
particular
particular
   5 / 808
сегодня в 13:34
С китайцами нам сложно тягаться везде и во всём... И уж, тем более, в футболе..:))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   29 / 808
сегодня в 13:31
С Китаем трудно в деньгах соперничать, они сами их печатают. В каждом подвале...
spartach091
spartach091
   67 / 808
сегодня в 13:28
На КА был мертвый, но получше Баду будет
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