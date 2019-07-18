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СМИ: Мирзов завершил трансфер в «Спартак»

вчера, 17:59

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов, скорее всего, продолжит карьеру в «Спартаке».

По неофициальной информации, между клубами уже достигнуто соглашение, по которому Мирзов подпишет контракт на 3 года

В прошлом сезоне РПЛ 26-летний футболист выступал в аренде за тульский «Арсенал», где в 29 матчах забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу.

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Sysanin101
Sysanin101
   142 / 811
вчера в 22:03
Мирзову будет очень сложно в "Спартаке".
Как пить дать, будет сложно.
Всё будет зависеть от Кононова и в его умении выстроить командную игру.
Мирзова надо ВПИСЫВАТЬ и отрабатывать взаимодействие.
По первой игре Спартак сыграл слабо!!!

Кононов ПОПЛЫЛ на выход!
И только скандальное судейство Москалёва, согласно ЦЕНЫ вопроса, помогло Спартаку УКРАСТЬ очки у Сочи - самым НАГЛЫМ образом, и на глазах у всего честного футбольного Мира.
Это был тотальный судейский БЕСПРЕДЕЛ Москалёва.
За такие вопиющие судейские ВЫКРУТАСЫ, Москалёва надо ПОЖИЗНЕННО отстранять от футбола.
А Дюков, как в рот воды набрал и ТИШИНА!
Поэтому Москалёв и скандалит и другие Вилковы по его примеру.

А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Bastardo
Bastardo
   332 / 811
вчера в 20:25
Это вместо Хаджи, очевидно. Промес на минималочке. Надеюсь, хоть дальними ударами порадует

FROLL 001
FROLL 001
   19 / 811
вчера в 20:22
СМИ: Мирзов завершил с футболом. Гыгыгы
Bastardo
Bastardo ответил LOpp
   332 / 811
вчера в 20:05
Не хочу шерстить все сезоны, но на моей памяти Ростов был выше Спартака в таблице один раз, за 30 лет существования чемпионата России.
За российский период лишь один раз, серебро Бердыева. В худших сезонах Спартака (03 и 04) Ростов всё равно был ниже.
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   1 / 811
вчера в 19:45
кони уже от Крыльев отлетели...а от условного Рапида вообще без вариантов...
112910415
112910415
   43 / 811
вчера в 19:28
трансфер не громкий, но полезный
mihaluch
mihaluch
   110 / 811
вчера в 19:17
Мирзов рождён для "Спартака".
Стас Перов
Стас Перов
   515 / 811
вчера в 19:13
Хорошей игры и побед в Спартаке.
spartak kursk
spartak kursk
   221 / 811
вчера в 19:12
Мирзов официально в Спартаке....Игрок работоспособный,но без приобретений более существенных трансферная политика Спартака выглядит на уровне команды борющейся за последнюю путёвку в зону Лиги Европы....
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Jeck Denielse
   54 / 811
вчера в 19:06
Мирзов идёт ради бабла, ему до фени этот кбшный ромбик
vovinho11
vovinho11
   637 / 811
вчера в 19:05
вот и заработали мы денег
LOpp
LOpp ответил Jeck Denielse
   6 / 811
вчера в 19:04
Не хочу шерстить все сезоны, но на моей памяти Ростов был выше Спартака в таблице один раз, за 30 лет существования чемпионата России.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   68 / 811
вчера в 18:54
Мирзов завершил карьеру
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 811
вчера в 18:46
Наконец то цифры правильные написали, 9 резаултов
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   438 / 811
вчера в 18:43
Мирзов - футболист-пустышка для Спартака, по аналогии с Заболотным, Ташаевым, Гулиевым и т.д. и т.п....

Оценивать игрока по удачной игре против Спартака при очевидной доли везения - некомпетентно и недальновидно...

Кононов хочет окружить себя посредственностями наподобие себя: вот и тащит всех из Арсенала и Краснодара... С ними проще футбольный бред нести...

Пока ощущение, что под сурдинку решаются какие-то финансовые дела, далекие от реального футбола...

Спартак почти не виден.
beefs
beefs
   131 / 811
вчера в 18:41
Ему виднее...
Glodor
Glodor
   60 / 811
вчера в 18:40
Три года в тарасовке не каждый зулус выдержит.
11-и метровый
11-и метровый
   26 / 811
вчера в 18:35
Обычно люди стремятся к лучшему, в данном случае Мирзов сознательно идет в более слабую команду без истории и перспектив.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   62 / 811
вчера в 18:31
Мирзов здорово чувствует момент, когда надо рвануть за спину защитнику, но при этом очень часто игнорирует работу в обороне. В «Арсенале» его страховал нацеленный на защиту Виктор Альварес. В «Спартаке» Резиуан будет взаимодействовать с Айртоном, который очень любит подключаться к атакам. Даже Промес чаще возвращался назад, чтобы страховать Комбарова. В общем, совмещать Айртона и Мирзова на одном фланге — очень самонадеянная вещь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 811
вчера в 18:21
Можно ещё понять Зуева,Попова,Ерёменко перешедших из Спартака в Ростов......
Ростов выиграл 3 из 4-х встреч со Спартаком.....выше в таблице....да и посещаемость лучше...
Ростов вообще по-моему находится на этаком классном знаковом этапе развития...новая арена...амбициозный неординарный тренер...неимоверная зрительская любовь...

Но Мирзов то идёт в другом направлении...вопреки смыслу....)))
cska plus
cska plus
   9 / 811
вчера в 18:19
Будет класс когда Арсенал пройдёт квалификацию в ЛЕ а свинарник отлетит от очередного Рапида.
Ладожский
Ладожский
   34 / 811
вчера в 18:18
    cska plus
    cska plus
       9 / 811
    вчера в 18:17
    Резиуан человек взрослый он сам без подсказки должен понимать какой роковой шаг он совершил, жаль, что он заканчивает каръеру он мог ещё приносить много пользы таким клубам как Арсенал.
    Питер Ман
    Питер Ман
       20 / 811
    вчера в 18:17
    Бежать из пердивщика, конечно, надо было, но не к пупсикам же..
    radist_21
    radist_21
       200 / 811
    вчера в 18:11
    Нестчасный человек!
    mangoх12
    mangoх12
       30 / 811
    вчера в 18:07
    Позор оставлять Ростов ради москалятника
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