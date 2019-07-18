СМИ: Мирзов завершил трансфер в «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов, скорее всего, продолжит карьеру в «Спартаке».
По неофициальной информации, между клубами уже достигнуто соглашение, по которому Мирзов подпишет контракт на 3 года.
В прошлом сезоне РПЛ 26-летний футболист выступал в аренде за тульский «Арсенал», где в 29 матчах забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу.
Как пить дать, будет сложно.
Всё будет зависеть от Кононова и в его умении выстроить командную игру.
Мирзова надо ВПИСЫВАТЬ и отрабатывать взаимодействие.
По первой игре Спартак сыграл слабо!!!
Кононов ПОПЛЫЛ на выход!
И только скандальное судейство Москалёва, согласно ЦЕНЫ вопроса, помогло Спартаку УКРАСТЬ очки у Сочи - самым НАГЛЫМ образом, и на глазах у всего честного футбольного Мира.
Это был тотальный судейский БЕСПРЕДЕЛ Москалёва.
За такие вопиющие судейские ВЫКРУТАСЫ, Москалёва надо ПОЖИЗНЕННО отстранять от футбола.
А Дюков, как в рот воды набрал и ТИШИНА!
Поэтому Москалёв и скандалит и другие Вилковы по его примеру.
А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Как пить дать, будет сложно.
Всё будет зависеть от Кононова и в его умении выстроить командную игру.
Мирзова надо ВПИСЫВАТЬ и отрабатывать взаимодействие.
По первой игре Спартак сыграл слабо!!!
Кононов ПОПЛЫЛ на выход!
И только скандальное судейство Москалёва, согласно ЦЕНЫ вопроса, помогло Спартаку УКРАСТЬ очки у Сочи - самым НАГЛЫМ образом, и на глазах у всего честного футбольного Мира.
Это был тотальный судейский БЕСПРЕДЕЛ Москалёва.
За такие вопиющие судейские ВЫКРУТАСЫ, Москалёва надо ПОЖИЗНЕННО отстранять от футбола.
А Дюков, как в рот воды набрал и ТИШИНА!
Поэтому Москалёв и скандалит и другие Вилковы по его примеру.
А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
https://youtu.be/GXTDuTYe1CI
Оценивать игрока по удачной игре против Спартака при очевидной доли везения - некомпетентно и недальновидно...
Кононов хочет окружить себя посредственностями наподобие себя: вот и тащит всех из Арсенала и Краснодара... С ними проще футбольный бред нести...
Пока ощущение, что под сурдинку решаются какие-то финансовые дела, далекие от реального футбола...
Спартак почти не виден.
Оценивать игрока по удачной игре против Спартака при очевидной доли везения - некомпетентно и недальновидно...
Кононов хочет окружить себя посредственностями наподобие себя: вот и тащит всех из Арсенала и Краснодара... С ними проще футбольный бред нести...
Пока ощущение, что под сурдинку решаются какие-то финансовые дела, далекие от реального футбола...
Спартак почти не виден.
Ростов выиграл 3 из 4-х встреч со Спартаком.....выше в таблице....да и посещаемость лучше...
Ростов вообще по-моему находится на этаком классном знаковом этапе развития...новая арена...амбициозный неординарный тренер...неимоверная зрительская любовь...
Но Мирзов то идёт в другом направлении...вопреки смыслу....)))
Ростов выиграл 3 из 4-х встреч со Спартаком.....выше в таблице....да и посещаемость лучше...
Ростов вообще по-моему находится на этаком классном знаковом этапе развития...новая арена...амбициозный неординарный тренер...неимоверная зрительская любовь...
Но Мирзов то идёт в другом направлении...вопреки смыслу....)))