«Спартак» и «Локомотив» интересуются игроком «Боруссии» Д

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Сообщается, что «Спартак» и «Локомотив» интересуются полузащитником дортмундской «Боруссии» .

Ранее в немецких СМИ появлялась информация, что в услугах Шюррле заинтересованы несколько московских клубов, однако их названия не уточнялись. При этом отмечалось, что сам хавбек и его семья не против перебраться в Россию, так как его супруга Анна Шарыпова родом из Казахстана.

Напомним, что сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме».