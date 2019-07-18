«Спартак» и «Локомотив» интересуются игроком «Боруссии» Д

Сообщается, что «Спартак» и «Локомотив» интересуются полузащитником дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.
Ранее в немецких СМИ появлялась информация, что в услугах Шюррле заинтересованы несколько московских клубов, однако их названия не уточнялись. При этом отмечалось, что сам хавбек и его семья не против перебраться в Россию, так как его супруга Анна Шарыпова родом из Казахстана.
Напомним, что сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме».
Привет дружище.
Привет дружище.
Вардар,бней,дандолки,русенборги, вам в помощь)))))))
Вардар,бней,дандолки,русенборги, вам в помощь)))))))
А если ещё окажется, что в детстве она любила на паровозиках кататься, то выбор немчика будет очевиден..:))
А если ещё окажется, что в детстве она любила на паровозиках кататься, то выбор немчика будет очевиден..:))
Очень многие и я в том числе буду рад. Хватит уже семинулевым позорить наш футбол.
Кстати как думаешь, кого "Пиджак" поставит в рамку позориться - Сашку "Три дырки", Семьлихова или "штанголиза"?
Очень многие и я в том числе буду рад. Хватит уже семинулевым позорить наш футбол.
Кстати как думаешь, кого "Пиджак" поставит в рамку позориться - Сашку "Три дырки", Семьлихова или "штанголиза"?
С крылушками в ДОМИК двушку свою получил)))ХАХАХАХАХАХ
С крылушками в ДОМИК двушку свою получил)))ХАХАХАХАХАХ