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«Спартак» и «Локомотив» интересуются игроком «Боруссии» Д

сегодня, 14:39

Сообщается, что «Спартак» и «Локомотив» интересуются полузащитником дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле

Ранее в немецких СМИ появлялась информация, что в услугах Шюррле заинтересованы несколько московских клубов, однако их названия не уточнялись. При этом отмечалось, что сам хавбек и его семья не против перебраться в Россию, так как его супруга Анна Шарыпова родом из Казахстана.

Напомним, что сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме».

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответил Faustello
   13 / 808
сегодня в 15:28
Ну даёшь. Прямо в точь в точь. Шюрле - Мурле = Щпалыч.
Привет дружище.
parallels
parallels
   4 / 808
сегодня в 15:25
Faustello
Faustello
   16 / 808
сегодня в 15:21
Если Шюрле выберет Локо и будет играть вместе с Мурило, тогда у Шпалыча прямо Шюрле-Мурле будет ))
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Красно Синий воин
   401 / 808
сегодня в 15:17
Так не ты один будешь рад если семинулевые опять не попадут в группу ЛЕ после квалификации. Очень многие и я в том числе буду рад. Хватит уже семинулевым позорить наш футбол. Кстати как думаешь, кого "Пиджак" поставит в рамку позориться - Сашку "Три дырки", Семьлихова или "штанголиза"?
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Красно Синий воин
       401 / 808
    сегодня в 15:15
    Так не ты один будешь рад если семинулевые опять не попадут в группу ЛЕ после квалификации. Очень многие и я в том числе буду рад. Хватит уже семинулевым позорить наш футбол. Кстати как думаешь, кого "Пиджак" поставит в рамку позориться - Сашку "Три дырки", Семьлихова или "штанголиза"?
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Красно Синий воин
         401 / 808
      сегодня в 15:12
      Так не ты один будешь рад если семинулевые опять не попадут в группу ЛЕ после квалификации. Очень многие и я в том числе буду рад. Хватит уже семинулевым позорить наш футбол. Кстати как думаешь, кого "Пиджак" поставит в рамку позориться - Сашку "Три дырки", Семьлихова или "штанголиза"?
      Позорил это дырофеев43 12 лет почти в лиги чемпионов,12 лет смешил страну и наш футбол)))))
      andrefino13
      andrefino13 ответил Красно Синий воин
         248 / 808
      сегодня в 15:06
      Скорее всего так и будет, опыта еврокубков у Спартака нет. Вон Пяст, польский, два матча возил Батэ, как детей, а дальше пошёл Батэ, и не понять многим, почему ЦСКА обыграл тот же Реал, как то так.
      particular
      particular
         5 / 808
      сегодня в 15:04
      Родина жены, - это, безусловно, серьёзный аргумент..:))
      А если ещё окажется, что в детстве она любила на паровозиках кататься, то выбор немчика будет очевиден..:))
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
         196 / 808
      сегодня в 15:02
      Так не ты один будешь рад если семинулевые опять не попадут в группу ЛЕ после квалификации.
      Очень многие и я в том числе буду рад. Хватит уже семинулевым позорить наш футбол.

      Кстати как думаешь, кого "Пиджак" поставит в рамку позориться - Сашку "Три дырки", Семьлихова или "штанголиза"?
      FROLL 001
      FROLL 001
         28 / 808
      сегодня в 14:59
      Для начала надо узнать, что собой представляет Спартак. Все расскажут, что это судейско мазутный проект. Гыгыгы
      cska plus
      cska plus
         10 / 808
      сегодня в 14:56
      По возрасту и цвету кожи больше подходит проводницам.
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Красно Синий воин
         401 / 808
      сегодня в 14:56
      Семинулевым уже вот, вот опять начинать позориться в квалификации ЛЕ, а они все интересуются...ха-ха.
      Это вам эта дворовая ЛЕ важна с бомжами,а она нам до лампочки,буду даже рад,если туда не попадем,а вот ддырофеев43 снова будет людей смешить)))ХАХАХАХАХ
      С крылушками в ДОМИК двушку свою получил)))ХАХАХАХАХАХ
      морозз
      морозз
         22 / 808
      сегодня в 14:56
      Спартак и Локомотив интересуются а газовый народный барон Миллер покупает пачками и складывает в поленницу на лавке запасных!
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
         196 / 808
      сегодня в 14:53
      Семинулевым уже вот, вот опять начинать позориться в квалификации ЛЕ, а они все интересуются...ха-ха.
      LOpp
      LOpp
         7 / 808
      сегодня в 14:49
      этой новости уже месяц отроду, и речь идет не о покупке, а об аренде.
      В еврокубках бессилен
      В еврокубках бессилен
         370 / 808
      сегодня в 14:42
      Пусть Шюррле глянет матч пищевика на Энфилде и депо в прошлой ЛЧ. Оно ему надо?
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         401 / 808
      сегодня в 14:42
      зенит за этот месяц интересовался почти двести трансферами,в итоге новый забалотный,негр и прочие звезды,хахахаха
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