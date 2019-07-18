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«Спартак» интересуется полузащитником «Шальке-04»

вчера, 23:36

«Спартак» проявляет интерес к 22-летнему полузащитнику «Шальке-04» Амину Ариту.

Немецкий клуб готов отпустить хавбека за 12-15 млн евро. Помимо «Спартака» Амин также интересен «Дженоа».

Ранее «Спартак» объявил о переходе Резиуана Мирзоева.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
сегодня в 02:13
Смешно даже читать этот бред.
Faustello
Faustello
   15 / 811
сегодня в 00:56
Лёня интересуется ))
Egorium
Egorium
сегодня в 00:51
В команду с позорной историей никто не пойдет.
beefs
beefs
   131 / 811
сегодня в 00:21
интересоваться можно, кто только пойдет...
parallels
parallels
   4 / 811
вчера в 23:45
комментарий про стыд за спартак.
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