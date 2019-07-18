«Спартак» интересуется полузащитником «Шальке-04»

«Спартак» проявляет интерес к 22-летнему полузащитнику «Шальке-04» Амину Ариту.
Немецкий клуб готов отпустить хавбека за 12-15 млн евро. Помимо «Спартака» Амин также интересен «Дженоа».
Ранее «Спартак» объявил о переходе Резиуана Мирзоева.
«Спартак» проявляет интерес к 22-летнему полузащитнику «Шальке-04» Амину Ариту.
Немецкий клуб готов отпустить хавбека за 12-15 млн евро. Помимо «Спартака» Амин также интересен «Дженоа».
Ранее «Спартак» объявил о переходе Резиуана Мирзоева.
https://www.youtube.com/watch?v=9fI23Wb32jU