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«Рейнджерс» отправил шесть мячей в ворота клуба из Гибралтара

вчера, 23:54
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)6 : 0Логотип футбольный клуб Сент-Джозефс (Гибралтар)Сент-ДжозефсМатч завершен

«Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда без проблем вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Сегодня шотландская команда разгромила «Сент-Джозефс» из Гибралтара (6:0). В первом матче была также зафиксирована победа «Рейнджерс» - 4:0.

Глазго, стадион «Айброкс»

«Рейнджерс» - «Сент-Джозефс» - 6:0 (2:0)
Голы: Арибо 3, Морелос Авилес 45+1, Морелос Авилес 57 (пенальти), Морелос Авилес 66, Дефо 77, Дефо 86.
Первый матч - 4:0

Во втором раунде «Рейнджерс» сыграет с «Прогрессом» из Люксембурга.

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Bладимиp
Bладимиp
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сегодня в 01:08
Не удивительно.
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