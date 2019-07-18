«Рейнджерс» отправил шесть мячей в ворота клуба из Гибралтара

вчера, 23:54

«Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда без проблем вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Сегодня шотландская команда разгромила «Сент-Джозефс» из Гибралтара (6:0). В первом матче была также зафиксирована победа «Рейнджерс» - 4:0.

Глазго, стадион «Айброкс»

«Рейнджерс» - «Сент-Джозефс» - 6:0 (2:0)

Голы: Арибо 3, Морелос Авилес 45+1, Морелос Авилес 57 (пенальти), Морелос Авилес 66, Дефо 77, Дефо 86.

Первый матч - 4:0

Во втором раунде «Рейнджерс» сыграет с «Прогрессом» из Люксембурга.