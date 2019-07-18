Тульский «Арсенал» сыграет против «Нефтчи» во втором раунде Лиги Европы

Завершился матч азербайджанского «Нефтчи» и молдавской «Сперанцы» в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Победу в дуэли праздновали бакинцы, разгромившие своего соперника со счетом 6:0. Первая встреча также завершилась в пользу «Нефтчи» (3:0).
Таким образом, именно клуб из Азербайджана встретится во втором раунде с тульским «Арсеналом».
В первом матче туляки примут соперника на своем поле 25 июля, ответная игра состоится 1 августа.
«Нефтчи» - «Сперанца» - 6:0 (4:0)
Голы: Плателас 19, Махмудов 24 (пенальти), Плателас 40, да Силва 43, Джозеф-Монроуз 67, Зульфугарлы 78.
Первый матч 3:0
Но мы будем надеяться на лучшее.
Удачи Арсеналу и главное без травм.
Но мы будем надеяться на лучшее.
Удачи Арсеналу и главное без травм.