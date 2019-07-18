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Тульский «Арсенал» сыграет против «Нефтчи» во втором раунде Лиги Европы

вчера, 21:47
НефтчиЛоготип футбольный клуб Нефтчи (Баку)6 : 0Логотип футбольный клуб Сперанца (Крихана Веке)СперанцаМатч завершен

Завершился матч азербайджанского «Нефтчи» и молдавской «Сперанцы» в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Победу в дуэли праздновали бакинцы, разгромившие своего соперника со счетом 6:0. Первая встреча также завершилась в пользу «Нефтчи» (3:0).

Таким образом, именно клуб из Азербайджана встретится во втором раунде с тульским «Арсеналом».

В первом матче туляки примут соперника на своем поле 25 июля, ответная игра состоится 1 августа.

«Нефтчи» - «Сперанца» - 6:0 (4:0)
Голы: Плателас 19, Махмудов 24 (пенальти), Плателас 40, да Силва 43, Джозеф-Монроуз 67, Зульфугарлы 78.
Первый матч 3:0

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Все комментарии
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   576 / 811
сегодня в 02:15
Удачи бакинцам!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   45 / 811
сегодня в 01:06
Удачи!
ZaZizu
ZaZizu
   254 / 811
сегодня в 01:03
сложный соперник,но Арсенал думаю тактически посильнее
Шишанутый
Шишанутый
   97 / 811
сегодня в 00:29
Арсеналу тоже 6 мечей забьют но за два матча. Удачи Нефтчи!!
cska59
cska59
   454 / 811
вчера в 23:36
А попроще никого не нашлось?Нефтчи не подарок.Успехов Арсеналу .
RMUKMU
RMUKMU
   229 / 811
вчера в 23:32
Арсеналу вполне по силам пройти Нефтчи, а вот дальше начнутся проблемы. Вряд ли мы увидим Тулу в ЛЕ.
bsww
bsww
   759 / 811
вчера в 23:25
Играть против "бывших" всегда тяжело
blitz
blitz
   743 / 811
вчера в 23:09
Удачи Тульскому Арсеналу!
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 811
вчера в 22:58
Нефтчи - это явно не подарок. Тяжко тулякам придется. Состав пожиже стал , чем в прошлом году.
Но мы будем надеяться на лучшее.
Удачи Арсеналу и главное без травм.
Kresi frok
Kresi frok
   230 / 811
вчера в 22:31
Соперники достойны друг друга.
Штиль
Штиль
   359 / 811
вчера в 22:18
    Ладожский
    Ладожский
       34 / 811
    вчера в 22:16
    Удачи Арсеналу!
    minai
    minai
       199 / 811
    вчера в 22:12
    Я посмотрел состав, у них там итальянцы, французы, сенегалец, серб, бразилец, грек, молдаванин, тренер - какой то хитрый макаронник. Короче одна из 2-х сильнейших команд Азербайджана, и нам придётся очень непросто.
    Байкал-38
    Байкал-38
       39 / 811
    вчера в 22:11
    Арсеналу удачи и проход дальше!
    Морозовский
    Морозовский
       2 / 811
    вчера в 22:01
    Туле удачи!
    Воин666
    Воин666
       309 / 811
    вчера в 21:56
    9:0 по сумме двух встреч. Не кисло они разобрались с молдаванами, но думаю Арсенал должен всё равно проходить их.
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       121 / 811
    вчера в 21:52
    Норм заруба. Ждем.
    mihaluch
    mihaluch
       110 / 811
    вчера в 21:51
    Соперник не лёгкий, но вполне проходимый.
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