Тульский «Арсенал» сыграет против «Нефтчи» во втором раунде Лиги Европы

вчера, 21:47

Завершился матч азербайджанского «Нефтчи» и молдавской «Сперанцы» в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Победу в дуэли праздновали бакинцы, разгромившие своего соперника со счетом 6:0. Первая встреча также завершилась в пользу «Нефтчи» (3:0).

Таким образом, именно клуб из Азербайджана встретится во втором раунде с тульским «Арсеналом».

В первом матче туляки примут соперника на своем поле 25 июля, ответная игра состоится 1 августа.